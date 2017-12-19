Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) объявила конкурс на замещение вакантной должности председателя Арбитражного суда Челябинской области. Как указано на сайте ВККС, заявления от претендентов будут приниматься до 29 января 2018 года.
Ранее ВККС уже объявляла конкурс, на который заявлялись действующий председатель челябинского арбитража Сергей Орлов и адвокат Михаил Котельников. Но обе кандидатуры отклонили. Конкурс признали несостоявшимся, оба кандидата не смогут претендовать на этот пост в течение года. Кандидатуру Котельникова, ни дня не проработавшего в суде, всерьез не рассматривали. Основным претендентом считался действующий руководитель суда.
Орлову не дали шанса на новый срок из-за того, что на него поступали жалобы, связанные с распределением премий. Кроме того, комиссия посчитала, что у председателя суда недостаточное количество дел, которые он вел сам.
Срок полномочий Сергея Орлова на посту руководителя областного арбитража истек 24 октября. И.о. председателя стал Евгений Шайхутдинов. Орлов работает простым судьей.