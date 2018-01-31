Россия готова к трибуналу над Сталиным

17:54 31 января 2018 0

В российском обществе вновь обострилась полемика вокруг личности Иосифа Сталина Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Драка в прямом эфире журналистов Николая Сванидзе и Максима Шевченко стала новым звеном обострившейся в последнее время дискуссии вокруг личности Иосифа Сталина. Оппоненты не сошлись во мнении о роли вождя в Великой Отечественной войне, после чего в ход пошли кулаки. Ранее группа деятелей культуры написала письмо министру культуры Владимиру Мединскому, в котором выступила против показа фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» в России. Авторы письма попросили проверить картину на экстремизм и отметили нецелесообразность выхода фильма в канун 75-летия Сталинградской битвы. После этого Минкульт отозвал у ленты прокатное удостоверение.

Эти события актуализировали идею проведения трибунала над Сталиным, который бы поставил все точки над i в оценках его личности — соответствующую инициативу в разговоре с «URA.RU» озвучил член правления Международного общества «Мемориал», сопредседатель московского «Мемориала» Ян Рачинский.

Николай Сванидзе отстаивал свои убеждения не только словами, но и кулаками Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Это наша давняя позиция — необходима юридическая оценка преступлений, совершенных в период советской власти. И Сталин, несомненно, должен быть одним из фигурантов такого процесса. Оснований для проведения такой оценки достаточно — стоит лишь поднять дела миллионов реабилитированных граждан», — пояснил Рачинский. По его мнению, проведение такой процедуры «позволит положить конец глупым попыткам оправдания Сталина». «Гитлер и Сталин очень близки по масштабам совершенных преступлений. Думаю, что такой процесс готовы инициировать партия „Яблоко“, а также ряд иных оппозиционных сил», — отметил собеседник агентства.

Историк Никита Соколов подтвердил «URA.RU», что для такого процесса «все готово». «Все необходимые документы давно собраны. Главный вопрос — решится ли на это общество? Дело в том, что в последнее время в стране активно тиражируются мифы о том, каким великим менеджером и полководцем был Сталин, как ему удалось искоренить коррупцию. Однако все это вымысел, который не имеет реального отношения к истории», — сказал Соколов.

Согласно результатам опроса «Левада-центра», любовь россиян к Сталину достигла исторического максимума. Если с «восхищением», «уважением» и «симпатией» к генсеку ЦК ВКП (б) Сталину в марте 2016 года относились 37%, то спустя год это число выросло до 46%. Опрос общественного мнения, который провел ВЦИОМ, показал: 43% россиян считают, что без сталинских репрессий нельзя было сохранить порядок в стране. 37% опрошенных считают, что жертвами репрессий становились несогласные с политикой властей. Версии, что при Сталине в основном репрессировали предателей и заговорщиков, придерживаются 24%. На протяжении многих лет россияне называют Иосифа Сталина наиболее выдающимся деятелем всех времен и народов.

«Провести трибунал, конечно, возможно. Но сложнее — избавиться от тоталитарного сознания.

Для этого необходима мощная работа — как организационная, так и идеологическая. А наше общество очень инертно», — подчеркнул в разговоре с «URA.RU» эксперт Московского бюро по правам человека Юрий Табак.

Между тем у Иосифа Сталина до сих пор немало защитников. Как заявил «URA.RU» доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, исследователь сталинской эпохи Юрий Жуков, «история не подлежит суду»: «Все больше людей сегодня положительно вспоминают Сталина. И это понятно: люди сравнивают то, что было при нем, и то, что сейчас. Сравнение оказывается не в пользу сегодняшней жизни.

Сталина невозможно очернить, но его все равно пытаются обливать грязью — выпускают агитационные фильмы, пытаются придумать трибуналы».

Сталин по-прежнему является кумиром многих россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По мнению члена Международного союза юристов Валерия Ванина, провести такой трибунал внутри страны крайне затруднительно. «По сути, речь идет об арбитражном суде. Но в таком случае могут быть рассмотрены только вопросы, лежащие в плоскости их двусторонних отношений. В данном случае Иосифа Виссарионовича уже нет в живых. Поэтому можно попытаться привлечь к делу его наследников, но только при наличии их согласия, а они его, конечно же, не дадут», — пояснил «URA.RU» юрист.

Международный арбитраж может быть проведен в Гааге. «Однако здесь должно быть соблюдено условие — в качестве стороны обвинения привлекается не Сталин, а государство в целом», — полагает он. Однако перспектива такого процесса представляется Ванину крайне сомнительной.

Российское общество устало от крови и судилищ, поэтому главным результатом борьбы со сталинизмом должно стать создание сегодня правового общества, сказал в беседе с «URA.RU» член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Надо понимать, что нынешняя тоска по Сталину вызвана вовсе не одобрением кровавых репрессий, а тем, что люди сейчас зачастую наблюдают безвластие, хаос, коррупцию среди чиновников и бездействие госструктур. Люди пытаются найти опору в историческом прошлом. Иван Грозный и Петр I — слишком далеко, а Сталин все еще довольно близко.

Отсюда и многочисленные мифы — дескать, он принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой»,

— заключил Брод.

Скандалы вокруг личности Сталина возникают регулярно. Так, прошлым летом известный адвокат Генри Резник объявил об увольнении из Московской государственной юридической академии (МГЮА) из-за установки в одном из ее залов мемориальной доски Иосифу Сталину. Ранее в Ставрополе правозащитники потребовали наказать тех, кто повесил в центре города баннер с изображением вождя народов. Несколько лет назад нешуточные страсти кипели вокруг пресловутого «сталинобуса», выходившего на улицы города в праздничные дни силами сталинистов-общественников. Громким скандалом обернулось и открытие в Пензе первого в мире Сталинского центра.