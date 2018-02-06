Создаст ли рекордный снегопад политические последствия для Собянина

14:22 06 февраля 2018 1

Московские коммунальщики борются за чистоту и имидж мэра Фото: ГБУ «Автомобильные дороги»

Воскресный снегопад захватил московскую повестку. Аномальное количество снега, выпавшего накануне в столичном регионе, стало настоящим политическим вызовом для мэра Москвы Сергея Собянина, которому в этом году предстоит переизбраться. Эксперты утверждают — стихия принесла градоначальнику ряд имиджевых вызовов, с которыми он по большому счету не справился. Его спасли масштабы бедствия.

Пользователи соцсетей выкладывают скриншоты своих навигаторов

За минувшие выходные в столице выпало 122% месячной нормы осадков. Снег не только повалил более 2000 деревьев и привел к транспортному коллапсу, но и стал причиной гибели молодого мужчины. Городские службы Москвы были переведены в усиленный режим, был объявлен оранжевый уровень угрозы, а подземка перевезла вдвое больше пассажиров, чем обычно.

Как рассказал источник агентства, близкий к департаменту транспорта Москвы, сотрудники московской мэрии работали все выходные на то, чтобы максимально информировать москвичей и гасить возможные репутационные риски: «На работу вышли все, пресс-службе было дано распоряжение оперативно отвечать на запросы любых СМИ, увеличить число автоматических рассылок по медиа. В помощь были подключены специалисты ЦОДД [центр организации дорожного движения] и подконтрольные властям блогеры». Сам мэр на протяжении всего этого времени оперативно докладывал об обстановке москвичам через Telegram и Twitter.

Несмотря на эти старания, интернет разрывается от гневных сообщений москвичей: пользователи выкладывают скриншоты навигаторов с красными дорогами, жители окраин пишут ядовитые посты о том, как дорога в офис заняла весь рабочий день. «В стране, где девять месяцев в году холодно, в очередной раз снег выпал неожиданно для соответствующих служб», — пишет в Twitter журналист Армен Гаспарян.

Историк Максим Артемьев назвал в своем Facebook популистским решение мэра сделать в понедельник посещение школ необязательным. Раскритиковал коммунальщиков и президент РАПК Алексей Куртов: «Сегодня сбрасывали снег с крыш. Это хорошо. Но сразу поломали кучу веток у осенью высаженных деревьев… И фонари разбили, те, которые за лето поменяли три раза».

Такое негодование вызвано тем, что мэрия не смогла грамотно рассчитать коммуникативную стратегию, считают эксперты.

Мэр Москвы Сергей Собянин отправлял уведомления на мобильные москвичам, но они все равно остались недовольны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что регулярные отчеты властей «про тысячи миллионов единиц вышедшей на улицы техники» сработали в итоге им во вред: москвичи поверили, что власть может и должна все быстро решить. Кроме того, в поведении городских властей не хватало человечности, считает эксперт: «На фоне неожиданно драматичных твитов Собянина все остальное было обычным. Вице-мэр Петр Бирюков про москвичей [говорит] в третьем лице („Призываю москвичей к тому-то и тому-то“), глупые призывы не парковать машины под деревьями и столбами (да где их вообще парковать?)».

Стиль общения мэрии связан с тем, что Собянин — политический тяжеловес, отмечает глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко: «Тяжеловесы так устроены — солидно, серьезно, без излишнего креатива. Впрочем, сообщения мэра в мессенджерах и соцсетях создали ощущение коммуникации власти с жителями». Политолог согласен с тем, что все имиджевые риски нивелировались скорее не работой пиарщиков, а аномальными объемами снегопада: «По сравнению с тем, что творится с Нью-Йорком во время подобного разгула стихии, Собянин справился вполне».

Больше всех пострадали автомобилисты: машины либо некуда ставить, либо не откопать Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Напомним, что 5 января снегопад парализовал Нью-Йорк — за полдня там выпало 30 см снега. На время в городе закрыли аэропорты, из-за оборванных линии электропередачи сотни тысяч жителей остались без электричества. Тогда из-за стихии погибли 16 человек. В воскресенье же в Москве местами сугробы достигали высоты 55 см, и до вечера понедельника осадки не прекращались.

Именно чрезвычайность ситуации в итоге нивелирует коммуникационные промахи Собянина, уверен эксперт по PR и GR-коммуникациям, член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Алена Август: «Мне кажется, что на имидже Собянина не скажутся ни снегопады, ни штормы. Потому что есть уже устоявшаяся часть москвичей, которая его не любит. Ситуация в итоге все равно сработает на него, потому что снегопад действительно был аномальным и властям будет легко на это сослаться».

К вечеру понедельника один из главных оппонентов московских властей, координатор движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов, все-таки признал победу мэрией над стихией. «Основные магистрали города к вечеру почищены, и довольно удовлетворительно. Главные проблемы сейчас на уровне районной уличной сети, где парковочные места используются коммунальными службами как место для складирования снега», — рассказал он «URA.RU».

Последние данные социологических исследований показывают, что Сергей Собянин входит в десятку общественных и политических деятелей, которым доверяют россияне (данные «Левада-Центра» от 17 декабря 2017 года). Осенью, на вопрос социологов о том, какое впечатление сложилось у них о деятельности мэра Москвы, 31% москвичей ответил, что «хорошее», 13% — «очень хорошее». Таким образом, поддержка Собянина тогда была самой высокой за всю историю его пребывания на посту и составила 44%.