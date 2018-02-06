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06 февраля 2018
Главные новости 
14:22  06 февраля 2018 1

Создаст ли рекордный снегопад политические последствия для Собянина

Как мэрия создала «эффект обманутого ожидания» и почему замы не выступили в унисон с шефом
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.RU»
Московские коммунальщики борются за чистоту и имидж мэраФото: ГБУ «Автомобильные дороги»

Воскресный снегопад захватил московскую повестку. Аномальное количество снега, выпавшего накануне в столичном регионе, стало настоящим политическим вызовом для мэра Москвы Сергея Собянина, которому в этом году предстоит переизбраться. Эксперты утверждают — стихия принесла градоначальнику ряд имиджевых вызовов, с которыми он по большому счету не справился. Его спасли масштабы бедствия.

Пользователи соцсетей выкладывают скриншоты своих навигаторов

За минувшие выходные в столице выпало 122% месячной нормы осадков. Снег не только повалил более 2000 деревьев и привел к транспортному коллапсу, но и стал причиной гибели молодого мужчины. Городские службы Москвы были переведены в усиленный режим, был объявлен оранжевый уровень угрозы, а подземка перевезла вдвое больше пассажиров, чем обычно.

Как рассказал источник агентства, близкий к департаменту транспорта Москвы, сотрудники московской мэрии работали все выходные на то, чтобы максимально информировать москвичей и гасить возможные репутационные риски: «На работу вышли все, пресс-службе было дано распоряжение оперативно отвечать на запросы любых СМИ, увеличить число автоматических рассылок по медиа. В помощь были подключены специалисты ЦОДД [центр организации дорожного движения] и подконтрольные властям блогеры». Сам мэр на протяжении всего этого времени оперативно докладывал об обстановке москвичам через Telegram и Twitter.

Несмотря на эти старания, интернет разрывается от гневных сообщений москвичей: пользователи выкладывают скриншоты навигаторов с красными дорогами, жители окраин пишут ядовитые посты о том, как дорога в офис заняла весь рабочий день. «В стране, где девять месяцев в году холодно, в очередной раз снег выпал неожиданно для соответствующих служб», — пишет в Twitter журналист Армен Гаспарян.

Историк Максим Артемьев назвал в своем Facebook популистским решение мэра сделать в понедельник посещение школ необязательным. Раскритиковал коммунальщиков и президент РАПК Алексей Куртов: «Сегодня сбрасывали снег с крыш. Это хорошо. Но сразу поломали кучу веток у осенью высаженных деревьев… И фонари разбили, те, которые за лето поменяли три раза».

Такое негодование вызвано тем, что мэрия не смогла грамотно рассчитать коммуникативную стратегию, считают эксперты.

5 Общероссийский Гражданский Форум - 2017, дискуссия Алексея Кудрина с Сергеем Собяниным. Москва, собянин сергей
Мэр Москвы Сергей Собянин отправлял уведомления на мобильные москвичам, но они все равно остались недовольны
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что регулярные отчеты властей «про тысячи миллионов единиц вышедшей на улицы техники» сработали в итоге им во вред: москвичи поверили, что власть может и должна все быстро решить. Кроме того, в поведении городских властей не хватало человечности, считает эксперт: «На фоне неожиданно драматичных твитов Собянина все остальное было обычным. Вице-мэр Петр Бирюков про москвичей [говорит] в третьем лице („Призываю москвичей к тому-то и тому-то“), глупые призывы не парковать машины под деревьями и столбами (да где их вообще парковать?)».

Стиль общения мэрии связан с тем, что Собянин — политический тяжеловес, отмечает глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко: «Тяжеловесы так устроены — солидно, серьезно, без излишнего креатива. Впрочем, сообщения мэра в мессенджерах и соцсетях создали ощущение коммуникации власти с жителями». Политолог согласен с тем, что все имиджевые риски нивелировались скорее не работой пиарщиков, а аномальными объемами снегопада: «По сравнению с тем, что творится с Нью-Йорком во время подобного разгула стихии, Собянин справился вполне».

Снег в городе. Нижневартовск., уборка снега, снегопад, зима, север, метель
Больше всех пострадали автомобилисты: машины либо некуда ставить, либо не откопать
Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Напомним, что 5 января снегопад парализовал Нью-Йорк — за полдня там выпало 30 см снега. На время в городе закрыли аэропорты, из-за оборванных линии электропередачи сотни тысяч жителей остались без электричества. Тогда из-за стихии погибли 16 человек. В воскресенье же в Москве местами сугробы достигали высоты 55 см, и до вечера понедельника осадки не прекращались.

Именно чрезвычайность ситуации в итоге нивелирует коммуникационные промахи Собянина, уверен эксперт по PR и GR-коммуникациям, член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Алена Август: «Мне кажется, что на имидже Собянина не скажутся ни снегопады, ни штормы. Потому что есть уже устоявшаяся часть москвичей, которая его не любит. Ситуация в итоге все равно сработает на него, потому что снегопад действительно был аномальным и властям будет легко на это сослаться».

К вечеру понедельника один из главных оппонентов московских властей, координатор движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов, все-таки признал победу мэрией над стихией. «Основные магистрали города к вечеру почищены, и довольно удовлетворительно. Главные проблемы сейчас на уровне районной уличной сети, где парковочные места используются коммунальными службами как место для складирования снега», — рассказал он «URA.RU».

Последние данные социологических исследований показывают, что Сергей Собянин входит в десятку общественных и политических деятелей, которым доверяют россияне (данные «Левада-Центра» от 17 декабря 2017 года). Осенью, на вопрос социологов о том, какое впечатление сложилось у них о деятельности мэра Москвы, 31% москвичей ответил, что «хорошее», 13% — «очень хорошее». Таким образом, поддержка Собянина тогда была самой высокой за всю историю его пребывания на посту и составила 44%.

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