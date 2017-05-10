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10 мая 2017
09 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:26  10 мая 2017 0

Холманских рассказал про беседу с Ройзманом о выборах и напряженности

Александр Потапов. Нижний Тагил
Полпред Холманских признался, что намерен встречаться со всеми кандидатамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских намерен встретиться со всеми кандидатами в губернаторы Свердловской области. Об этом он сам заявил на сегодняшнем брифинге в медцентре УВЗ. Визитом сюда «наместник» отметил 5-летие своего назначения на пост только что прошедшим инаугурацию президентом России Владимиром Путиным.

Журналисты интересовались у Игоря Рюриковича подробностями его закрытой беседы с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом 27 апреля, а также планами о встречах с другими потенциальными кандидатами на пост главы региона.

Упоминание о встрече с Бурковым на сайте полпредства есть. А вот о визите в полпредство Ройзмана — ни слова.
Фото: uralfo.gov.ru

«Встречался и в дальнейшем буду встречаться. Не только в силу того, что Ройзман говорил, что возможно пойдет на выборы, а в силу того, что он глава крупнейшего муниципалитета Свердловской области. Мы обсудили широкий круг вопросов, но если вы про выборы губернатора, то мы говорили, что при избирательной кампании главы региона ни в коем случае нельзя создавать напряжение в социально-политической атмосфере общества. Этот посыл прозвучал в первую очередь от Евгения Вадимовича, а я его только поддержал», — объяснил полпред.

Добавим, что 8 февраля полпред Игорь Холманских встретился с еще одним потенциальным выдвиженцем на пост губернатора, который может выступить единым кандидатом от оппозиции — «справороссом» Александром Бурковым.

Антон Ольшанников
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