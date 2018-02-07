В Кургане Сбербанк выдал миллиардный кредит нефтяникам-банкротам

14:45 07 февраля 2018 3

Сможет ли вернуть банк свои деньги — большой вопрос Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области Сбербанк добивается веерного банкротства нескольких компаний области, связанных с УК «Уралнефтью» и бизнесменом Сергеем Пузановым. Цена вопроса — около 900 млн рублей. Кредиты выдавались в том числе под гарантии высокопоставленных чиновников, однако в итоге оказалось, что взыскать с должника нечего.

В арбитражный суд представители банка обратились в июне 2017 года, они требовали признать Сергея Пузанова банкротом. Согласно картотеке дел, его долг с учетом процентов и неустоек составляет 890 млн рублей. Однако ответчик в суд так и не явился, в конце декабря принято решение передать дело в арбитражный суд Москвы — по месту теперешней регистрации Пузанова. Также к ООО «УК «Уралнефть» (больше половины акций принадлежит Пузанову) были претензии от регионального управления налоговой службы и Томской топливной компании. Осенью ООО сменило свое местонахождение с рабочего поселка Красный Октябрь в Курганской области на Москву.

В числе заинтересованных лиц называют Виктора Сухнева Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Параллельно подаются иски к другим активам Пузанова. ПАО «Сбербанк» требует от ООО «Каргопольский завод нефрасов» (владелец — тот самый Пузанов) оформить ипотеку в залог мирового соглашения на здание завода в поселке Красный Октябрь Каргапольского района. Последнее заседание прошло 23 января, на него представитель ответчика вновь не явился.

В курганском отделении Сбербанка «URA.RU» уточнили, что сумма исковых требований к Пузанову составляет более 920 млн руб. «В состав обеспечения обязательств перед ПАО Сбербанк оформлены объекты недвижимости и оборудование имущественного комплекса нефтеперерабатывающего завода», — говорится в официальном ответе банка. Также здесь отметили, что «структуры правительства региона поручителем, либо каким-либо гарантом при выдаче кредитов не выступали».

В то же время в предпринимательском сообществе Зауралья недоумевают, как Сбербанк мог выдать кредиты почти на миллиард рублей с такими рисками. По данным источников агентства, негласными поручителями Пузанова выступили высокопоставленные чиновники. Более того, на развитие своего бизнеса Сергей Пузанов получил финансирование от областного гарантийного фонда малого предпринимательства.

«Дали деньги примерно пару лет назад, это стараются не афишировать, потому что уже тогда было понятно, что помогать уже поздно — дело идет к банкротству», — сообщил источник в правительстве, попросивший не называть его имени.

Возглавивший зауральский гарантийный фонд в сентябре 2017 года Илья Кудимов затруднился с ходу дать ответ на вопрос корреспондента «URA.RU» и пообещал уточнить информацию. «Там сумма около 50 миллионов рублей», — сообщил на условиях анонимности источник агентства.

Такое уважение со стороны государственных фондов и кредитных организаций к Сергею Пузанову связывают с его близостью к бывшему главе Каргапольского района, ныне — первому заместителю губернатора Виктору Сухневу. Получить комментарии от Сергея Пузанова не удалось. Также недоступен для звонков корреспондента был вице-губернатор Виктор Сухнев.