Уральский город 4 дня живет без воды. Есть только одна цистерна

23:17 06 февраля 2018 1

Авария на водопроводе оставила без воды две трети населения города Шумиха Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Шумиха, третий город Курганской области, на пороге объявления ЧС: из-за аварии почти четверо суток без воды остаются дома и социальные учреждения. Пока коммунальщики ломают технику о промерзший грунт, с прилавков магазинов исчезает подорожавшая питьевая вода, школы и детсады закрываются, а во властных коридорах разгорается «война». Подробности безводных дней Шумихи узнали корреспонденты «URA.RU».

Место коммунальной аварии по ул. Пролетарская в г. Шумиха Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Грунтовая насыпь выше человеческого роста, яма глубиной более двух метров, на дне которой видна часть чугунной трубы. Таким в разгар рабочего дня предстало место коммунального ЧП, оставившего полгорода Шумиха без водоснабжения. Ни техники, ни рабочих. Красная ленточка и гололед после «потопа» мешают немногочисленным прохожим.

«Авария произошла еще в субботу: несколько дворов на улицах Пролетарская и Островская затопило. Вода попала в подпол, погубила запасы, — рассказывает сосед пострадавших домовладельцев. — В воскресенье здесь копали, техника сломалась. Техники нет, воды нет, информации нет».

Изредка по пути встречаются горожане с ведрами и канистрами. «В городе ситуация хуже не бывает: идти людям за водой некуда — колонок почти не осталось, — ругаются жители пятиэтажки по улице Белоносова, 1 А, — Люди возмущены до предела! Так и напишите. Если раньше при авариях был подвоз технической воды, то сейчас нас бросили.

Цистерну с водой мы ни разу не видели за три дня. Выживайте, как хотите. Ни помыться, ни постираться. Антисанитария!».

У кого есть возможность, берут воду у родственников и знакомых, которых отключение не коснулось. За водой едут даже загород, к деревенским в колодцы и скважины.

Возмущенные жители домов обмениваются скудной информацией у подъездов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мини-собрания возмущенных жителей проходят почти у каждой пятиэтажки. «В местном магазине воду уже разобрали. В водоканале даже трубку не берут. Какие нам выборы? Плохо нам, плохо. Был хозяин водоканала, потом перепродали его, и вот результат», — сетуют пенсионеры из дома по улице Островского. Пятилитровок нет и в супермаркетах. Причем, по словам жителей, за два дня цена на них выросла до 90 рублей за бутылку.

Техническую воду, как выяснилось, все-таки развозили накануне вечером. Но многим не досталось ни капли: «Люди стояли в очереди за водой, мерзли, и пришли ни с чем! Как это назвать?».

«Я это расцениваю, как чрезвычайную ситуацию. Вторник на дворе, а воды так и нет! — открыл заседание комиссии по ЧС глава района Сергей Максимовских. — Ситуация не улучшается, несколько дней не можем обнаружить, где прорыв», — возмутился он.

Директор ООО «Водоканал Шумиха» Денис Менщиков заявил, что «на территории Шумихи нет такой техники, которая могла бы помочь» добраться до места аварии. Ее пришлось заказать в Челябинске. Пока коммунальщики искали порыв своими силами, воду подавали в город под слабым напором. Сегодня отключили. Однако участники совещания по ЧС разошлись во мнении, сколько жителей сейчас без воды: 12 тысяч или 4 тысячи.

1/5 Днем на месте аварии ремонтников не было Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Менщиков отметил, что проблема возникла из-за сильного промерзания грунта в бесснежную зиму: найти место порыва очень сложно. В целом у водоканала есть все необходимые материалы, чтобы отремонтировать трубу за полчаса. «Будем работать всю ночь», — заверил директор. Он рассчитывает справиться к утру.

В администрации Шумихи тоже запасаются водой, как могут. Теплый туалет пришлось сменить на деревянный во дворе здания Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

С подвозом воды, действительно, большие проблемы. Пожарные дали только одну цистерну, воду развозят с 18 до 22 часов, и признают, что этого не достаточно. «Одна машина — максимум, что могу дать», — развел руками начальник пожарной охраны. Мэр города Анатолий Козлов потребовал от водоканала составить график подвоза воды и оповестить жителей (объявлениями на подъездах).

Совещание прервал звонок из Кургана. «Роман Александрович (Ванюков — директор областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ — прим. автора) беспокоится», — пояснил глава района, и кратко доложил ситуацию, отметив, что «штаб будет работать всю ночь».

Начальник районного отдела Роспотребнадзора Светлана Захарова потребовала закрыть социальные учреждения — школы и детсады — с 7 февраля. Самая большая школа города закрылась 6 февраля, еще три детских сада тоже не работали. В остальных детсадах и школах есть автономные скважины, но там техническая вода. Для питания детей использовали бутилированную воду и соки. Больница эти дни спасалась водой из собственной скважины, которой хватает всего на три часа беспрерывной подачи.

Заседание районной комиссии по ЧС прошло на повышенных тонах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Ваше предприятие, как оскомина, просто невозможно! — обратился к водоканалу замглавы района Александр Чичиланов. — При другом руководителе хоть трубы меняли, а сейчас вообще ничего не делается, живем от аварии к аварии, на всю страну прославимся!», — возмутился он. Критику подхватил мэр Анатолий Козлов: «Как в прошлом году мучились с прорывами, искали технику по всей области, так и в этом году. Кто-то будет халатно работать, а мы должны отвечать, начинаем искать виновных в этой ситуации». Глава района осадил мэра, поручив ему держать ситуацию на контроле, особенно с подвозом воды.

Администрация Шумихи добивается расторжения договора с водоканалом через суд с 2017 года. В настоящее время в суде рассматривается иск о признании договора аренды недействительным и взыскании с ООО «Водоканал Шумиха» долгов.

После совещания, глядя на работу челябинской техники, директор Менщиков заявил, что «мэр ведет с водоканалом войну». «Мы работаем три года, за это время аварий в городе было значительно меньше, чем до нас. Городские сети очень изношены, местами до 99%, при этом собственник сетей (город) не вкладывается в их обновление. Мэр пытается отобрать у нас имущество водоканала, но мы его приобрели на аукционе. Причем вторым лотом шла техника, которая почему-то исчезла и не была нам передана», — рассказал он. По словам Менщикова, наоборот, у мэрии есть долги перед предприятием, но диалог с главой города никак не налаживается. «URA.RU» будет следить за развитием событий.