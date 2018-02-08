Четыре интриги президентских выборов

19:48 08 февраля 2018 1

Эксперты назвали ожидаемые результаты и обозначили порог явки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стал известен окончательный список участников предвыборной гонки: в четверг, 8 февраля, ЦИК завершил регистрацию кандидатов. 18 марта россияне увидят в бюллетенях фамилии восьми человек: семеро выдвигаются политическими партиями, Владимир Путин идет самовыдвиженцем.

Бюллетени 18 марта будут выглядеть так

ЦИК обнародовал макет избирательного бюллетеня. Кандидаты в нем располагаются по алфавиту: Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза», Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин, Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия Роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

За 40 дней до выборов окончательно сформировались четыре главные интриги предвыборной гонки: какой результат будет у Путина, кто возьмет второе место, как выступят кандидаты непарламентских партий и какой будет явка.

Опрошенные «URA.RU» эксперты разделили всех участников кампании на три лиги. К первой принадлежит единственный «игрок» — Путин, во второй лиге двое — Грудинин и Жириновский, третья лига — это остальная шестерка участников. Очевидно, что Путин наберет абсолютное большинство голосов: последний опрос ВЦИОМ говорит о 71,4%. Но эти цифры — приблизительны. Аналитик ВЦИОМ Михаил Мамонов обозначил для «URA.RU» коридор результатов главного кандидата.

«Показатели Владимира Путина сейчас колеблются от 69% до 77%. Избиратели реагируют на информационный фон, резонансные события, а также на политику кандидата. Говорить о том, что существенно что-то может повлиять на эти показатели к марту 2018 года, нет никаких оснований», — пояснил социолог.

Социологи описали и следующую интригу: пока, по опросам ВЦИОМ, в гонке за второе место «красный бизнесмен» Грудинин (6,8%) побеждает Жириновского (5,7%). Результаты этой «дуэли» зависят от того, кто из игроков «второй лиги» будет более активен, кто вызовет больше доверия у избирателя, заявил «URA.RU» директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

До президентских выборов осталось 40 дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Сначала безоговорочно вел Жириновский, но тогда он соперничал с Зюгановым. Поставив на Грудинина, КПРФ сделала сильный ход и перетянула на себя внимание. Но когда оказалось, что не все у нового кандидата чисто, Жириновский опять взял реванш. Сейчас они идут голова к голове: разница в 1% совсем невелика», — описал ситуацию Федоров. У Жириновского электорат более отмобилизованный, а значительная часть сторонников Грудинина может просто не прийти на выборы, добавил директор ВЦИОМ.

Среди игроков «третьей лиги» есть лидеры — это Ксения Собчак и Григорий Явлинский. Отметим, что Собчак с конца января «выросла» с 1% до 1,3% и опережает Явлинского (0,7%). Как отмечает политтехнолог Дмитрий Гусев, эта пара кандидатов более узнаваема из оставшейся шестерки. «Собчак и Явлинский конкурируют за 4 место, но это, конечно, смешная конкуренция, потому что их цифры заметно ниже первой тройки. Но тут важен даже не конечный результат, а то, какую пользу они из своих процентов извлекут, как будут строить свою дальнейшую карьеру в политике», — пояснил «URA.RU» политтехнолог.

Если Ксения Собчак наберет 3%, то «Гражданская инициатива» получит по 20 рублей за каждый голос Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Главная задача игроков третьей лиги — не стать последними и набрать три процента голосов, считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. «Для них само участие — это уже большая победа. Тот, кто не участвовал в президентской гонке, тот по большому счету у нас не политик. Особенно это победа для Максима Сурайкина, о котором еще вчера никто не знал, а теперь россияне узнали, что у нас есть еще одна коммунистическая партия», — говорит эксперт. Кроме того, 3% — это желаемый результат для всех кандидатов от непарламентских партий. Ведь преодолев этот порог, они получат единовременное госфинансирование от государства, напоминает Смирнов. По закону, партиям в таком случае положено 20 рублей за каждый голос.

Последняя интрига связана с явкой избирателей. С обсуждения активности россиян на выборах-2018 начиналась подготовка всей кампании. Напомним, что год назад в СМИ появилась информация, что внутриполитический блок Кремля поставил целью добиться победы главного кандидата с результатом 70% при такой же явке. Позже первый замглавы АП Сергей Кириенко это опроверг.

Свежий опрос ВЦИОМ говорит, что 79% россиян сейчас планируют пойти на выборы. В интервью «URA.RU» Валерий Федоров определил возможный коридор явки избирателей 18 марта: она будет не ниже 60%, но выше 75%.