Эксклюзив! Беглый олигарх назвал условия возвращения в Россию

00:04 09 февраля 2018 0

Югорский беглый бизнесмен ждет помощи от бизнес-омбудсмена Бориса Титова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Югорский предприниматель Константин Дюльгеров, который сбежал из России от уголовного преследования на территории ХМАО, заявил, что готов вернуться в страну. Он хочет заниматься инвестициями и попробовать себя в роли депутата, защищающего права предпринимателей. В интервью «URA.RU» он согласился озвучить условия, при которых вернется на Родину.

— Константин расскажите, как вы попали в так называемый «Список Титова»?

— Сама идея этого списка меня заинтересовала. С 2014 года я неоднократно пытаюсь донести до правоохранительных органов факты коррупции и беззакония в России. Господин Титов решил взять за основу своей предвыборной компании борьбу с такими сложными явлениями. Мои представители обратились в приемную Титова с полным описанием моей ситуации. Таким образом я оказался в этом списке.

— Против вас в ХМАО возбуждено уголовное дело, вы находитесь в розыске и на территории России сразу же будете взяты под арест. Вы готовы к этому для того, чтобы вернуться на родину?

— Я готов к цивилизованному решению вопроса. Если меня не арестуют по прибытию в Россию, то я готов вернуться и отстаивать свои интересы в суде. Мое преследование на территории РФ — это просто сфабрикованный ход представителей власти. Сам спор исключительно хозяйственного характера.

Константин Дюльгеров готов вернуться в Югру ФОТО: dyulgerov.info

— С момента вашей миграции в ХМАО многое поменялось — от политических лидеров до руководителей силовых структур. Как вы думаете, эти изменения могли как-то повлиять на ход расследования вашего уголовного дела?

— На ход расследования моего уголовного дела влияют теневые персоны, которые имеют прямое отношение к моему уголовному делу. А именно депутат — Государственной думы, чей зять каким-то образом оказался учредителем моей компании.

— Может ли данный список как-то изменить ситуацию?

— Если этот список будет принят во внимание в Кремле, есть малая вероятность, что ситуация в отношении меня и таких как я изменится. Хочется в это верить.

— Чем вы займетесь если вам удастся вернуться на родину?

— Я готов строить и инвестировать в новые бизнес проекты по развитию малого и среднего бизнеса России. В нашей стране много умов и идей, но порой не хватает финансов, чтобы все эти проекты реализовать. Поэтому они давятся на этапе становления силами нодобросовестных чиновников.

Раньше я не хотел иметь отношение к власти и считал, что если я занимаюсь бизнесом и пополняю казну налогами, создаю рабочие места, значит те, кто пишут законы, должны регулировать законность и порядок в стране. Сейчас я понимаю обратное. Поэтому хочу принять участие в выборах в депутатский корпус, и, понимая всю сложность на сегодняшний день, готов лоббировать интересы малого и среднего бизнеса в России.

Напомним, бизнес-омбудсмен Борис Титов 3 февраля провел в Лондоне встречу с предпринимателями, скрывающимися за рубежом, но желающими вернуться в Россию. Имена 16 таких предпринимателей попали в специальный список, который, по информации источников, был передан президенту РФ Владимиру Путину. Константин Дюльгеров — один из представителей этого списка. Он уроженец Украины, долгое время работал на территории Нижневартовска.

Дюльгерова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «мошенничество в особо крупном размере». По версии силовиков, он похитил долю компании «Торговая компания «Самотлор». Сейчас Константин Дюльгеров находится в федеральном розыске. Сам беглый предприниматель считается оппозиционно настроенным активистом. Он регулярно критиковал власть и участвовал в акциях протеста на Болотной площади. По информации источников агентства, он является одним из спонсоров оппозиционных политиков на территории РФ и сейчас проживает на Украине.