Кремль рассмотрит дела беглых бизнесменов, желающих вернуться в Россию

16:04 07 февраля 2018 12

Дмитрий Песков назвал дело каждого бизнесмена уникальным Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле получили список бизнесменов от омбудсмена Бориса Титова. В него вошли предприниматели, которые хотят вернуться в Россию, но скрываются от российского правосудия в Великобритании.

«Действительно, это письмо и этот список предпринимателей поступили вчера в администрацию президента. Он будет прорабатываться в соответствующих подразделениях администрации президента, в том числе в консультациях со структурами силовыми, которые в своё время по тем или иным причинам имели вопросы к этим нашим согражданам», — цитирует Дмитрия Пескова RT. По его словам, вопросом о возвращении беглых предпринимателей займутся в ближайшее время. Дело каждого бизнесмена из списка Титова он назвал уникальным, отмечает портал «Nation News». Поэтому о каком-то общем подходе в рассмотрении всех случаев говорить не приходится, заметил Песков.

Ранее «URA.RU» сообщало, что бизнес-омбудсмен Борис Титов обнародовал имена предпринимателей, которые хотят вернуться в Россию из Великобритании. 3 февраля Титов встретился с российскими бизнесменами в Лондоне, в том числе с теми, против которых были ранее возбуждены уголовные дела. В их числе оказался свердловский предприниматель Сергей Капчук.