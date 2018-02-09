«Количество мертвых душ избирателей доходит до 2 миллионов человек»

19:45 09 февраля 2018 2

За полгода ЦИК вычистил из списка избирателей полмиллиона мертвых душ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ЦИК и общественники взялись за очищение списков избирателей от «мертвых душ». Так, только за последние полгода, по заявлению главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, количество избирателей уменьшилось более чем на полмиллиона человек за счет тотальной чистки списков. Инициативу Памфиловой поддержал сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член президентского Совета по правам человека Александр Брод, он пообещал помочь очистить списки ЦИК в регионах страны. О том, как туда закрались мертвецы, кто будет помогать Центризбиркому на местах и почему на УИКи обижаются бабушки, — Брод рассказал в беседе с «URA.RU».

— Что не так с нашими избирательными списками?

— В них регулярно встречаются люди, ушедшие из жизни, либо те, кто не имеет отношения к данному участку, либо, наоборот, в них нет тех, кто недавно переехал жить на территорию участка. Это жизнь: люди умирают, меняют место жительства. Бюрократическая машина за ними не успевает, поэтому и стоит вопрос о регулярности проверок и совершенствовании списков избирателей.

Александр Брод обещает, что региональные власти не смогут получить бонусы от «мертвых душ» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— И как часто эти чистки проводятся?

— Вообще, ЦИК ежегодно выступает с инициативой проверки списков избирателей. В теории, они должны проверяться регулярно органами местного самоуправления и избирательной системой.

— А какой вообще масштаб этой проблемы? Памфилова сказала, что 563 тысячи мертвых душ очищено за полгода, сразу возникает вопрос, а сколько таких людей еще?

— Речь может идти от десятков до сотен тысяч человек в зависимости от региона. По стране мы можем говорить как минимум о 2 миллионах граждан, данные о которых нужно перепроверить.

Международные наблюдатели отмечают, что у нас одна из самых прогрессивных избирательных систем с точки зрения технологий Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Много граждан страдает от несовершенства этих списков избирателей?

— Я сам был свидетелем, как пожилые люди приходят на избирательные участки, не находят себя в списках, обижаются и не принимают участия выборах. Они считают, что их забыли. Качественные списки важны, чтобы мы могли понимать, сколько избирателей на участке, могли сверять количество бюллетеней с результатами голосования.

— Вы предложили помочь ЦИК, как вы это будете делать?

— Мы обратились к нашим региональным партнерам в лице общественных палат, уполномоченных по правам человека, экспертов, лидеров общественного мнения, юристов с призывом связаться с жителями своих городов, чтобы граждане сами шли в участковые комиссии удостовериться, есть ли они в списках. Кроме того, сейчас на портале ЦИК работает сервис «Проверь себя в списке избирателей». Такие версии есть и на сайтах региональных ЦИК. Также люди могут заранее подавать заявку на голосование в МФЦ и территориальных избирательных комиссиях.

— Я так понимаю, общественники будут призывать людей через соцсети проверять себя в списках. Но не все читают соцсети. Как быть той бабушке, которая не нашла себя в списках избирателей, обиделась и ушла? Она ведь вряд ли есть в соцсетях.

Вопрос о честности и прозрачности выборов остро встал после протестов 2011—2012 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Вообще, избирательные комиссии будут делать подомовой обход. Но можно подумать и о дополнительном оповещении. Я думаю, региональные общественные палаты могут инициировать акцию «Проверь списки избирателей», развешивая плакаты на подъездах.

— Вы не боитесь препятствий вашей инициативе со стороны местных чиновников, которым могут быть выгодны «мертвые души»?

— Пока как такового саботажа еще не было. Но если мы узнаем о чем-то таком от наших общественников, то сообщим в ЦИК, чтобы направили проверку в регион. ЦИК шутить не любит.

— По данным ЦИК, почти 1,9 миллиона россиян сейчас находится за границей. Есть ли проблема с чисткой списков этой категории граждан?

— Мы обратились к организации «Соотечественники», чтобы они информировали тех, кто сегодня находится за рубежом. Традиционно выборы проходят на территории наших консульств и посольств России. Списки там тоже будут выверяться, мы не хотим терять этих граждан.

— Насколько я знаю, в Австрии и Германии, например, если ты собираешься жить в стране больше месяца, ты должен уведомить об этом местный муниципалитет. Это аналог нашей процедуры регистрации. Собираетесь ли вы работать с муниципалитетами иностранных государств, чтобы получить более полную информацию о наших гражданах, которые сейчас живут за границей?

— Пока что мы больше ориентируемся на российские посольства и организации соотечественников.

— Проблема со списками, судя по всему, вековая. Почему такое большое внимание к ней появилось именно сейчас?

— Чистота грядущих выборов — принципиальная позиция ЦИК. Это лишь одна из многих инициатив, принятых для того, чтобы в чистоте выборов ни у кого не было сомнений. От того, насколько честно пройдут выборы, зависит уровень доверия граждан к будущему президенту и его курсу. Сейчас мы выходим на совершенно новый уровень правовой культуры, развитости нашего государства и общества.