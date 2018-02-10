Назван подозреваемый в экологическом ЧП Тюменской области

13:36 10 февраля 2018 1

Реке Молчанка дали мрачное название — «кровавая» Фото: «ВКонтакте»

В Тюменском районе проясняется ситуация с определением виновного в разливе химикатов в реке около деревни Молчановка. Росприроднадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении крупного сельскохозяйственного предприятия ООО «ТК „Тюмень Агро“». Чтобы подтвердить подозрения, специалисты ведомства отобрали пробы на территории предприятия. В настоящий момент производится их анализ. Если пробы будут идентичны тем, что обнаружены в районе деревни Молчанова в конце января этого года, то сомнений в вине ТК «Тюмень Агро» не останется.

Сейчас красную реку в деревне скрывает лед Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ранее сотрудники Управления Росприроднадзора Тюменской области обнаружили за теплицами «Тюмень Агро» резервуар размером 50 на 20 метров, заполненный сточными водами красно-бурого цвета, которые с помощью насоса перекачивались в мелиоративный канал за территорию предприятия.

Отметим, что других подозреваемых в загрязнении воды официальные источники не называют. Все процессуальные действия ведутся только в отношении «Тюмень Агро». Согласно протоколу о правонарушении, компания заплатит штраф не более 50 тысяч рублей.

Специалисты-экологи считают, что сумма проведения очистки территории может составить в сотни раз больше, чем наложенный на предприятие штраф. Как сообщил «URA.RU» источник, близкий к тепличному комплексу, сброс химудобрений и их составляющих действительно произошел с теплиц предприятия. «ТК «ТюменьАгро» уже условно признал вину, пообещав представителям контрольных ведомств и администрации Тюменского района, что разлив будет полностью ликвидирован в самое ближайшее время. «После такой аварии они должны там круглые сутки работать», — подчеркнул инсайдер и отметил, что работы должны начаться в пятницу, 9 февраля.

Под мостом видно: ЧП продолжается Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Журналисты «URA.RU» выехали на место экологического ЧП в деревню Молчанова. Река занесена снегом, но под ним лед все такого же красно-бурого цвета. В районе с 12 до 14 часов, пока журналисты «URA.RU» работали в районе реки, специалистов по ликвидации разлива не было.

Жители деревни Молчанова подтвердили «URA.RU», что они не наблюдали никаких работ по очистке льда в районе реки. Молчановец Владимир рассказал, что в этом году красную воду в реке они увидели впервые. Никто в деревне не сомневается, что причина загрязнения — сброс химудобрений из тепличного комплекса.

«Тут сеть мелиоративных каналов. Наша Молчанка, считайте, центральный канал. Вода могла прийти только из теплиц со стороны Нариманова по сети каналов», — сообщил Владимир. Как отмечают жители деревни, зимой реке Молчанка ничего не угрожает. Проблемы начнутся с наступлением паводка. В половодье сеть каналов серьезно разливается, и вода попадает в озеро Малое, а оттуда в Туру.

Бурый лед на реке Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Отдельное опасение у молчановцев вызывает то, что в устье Молчанки люди ловят рыбу. Сейчас, по словам жителей деревни, весенняя рыбалка находится под большим вопросом. Во-первых, непонятно, зайдет ли в загрязненные мелиоративные каналы рыба. А во-вторых, можно ли ее будет после этого употреблять в пищу.

На условиях анонимности эколог подтвердил опасения жителей деревни. На месте разлива обнаружено превышение предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам, азоту аммония, азоту нитратов, фенолам, железу общему, марганцу, меди. Данные загрязнения, по мнению эколога, могут представлять опасность для человека и животных. «Попадание этих веществ в пищу может быть вызывать необратимые последствия в организме человека», — подчеркнул эколог.

Рыбаки не решаются ловить рыбу, вокруг лунок бродят только звери Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Общественники направили официальные запросы в Департамент недропользования Тюменской области и Роспотребнадзор, однако пока ответа не получили. Председатель комиссии по экологической безопасности Общественной палаты Тюменской области Альберт Фахрутдинов рассказал, что члены ОП планируют выезд на территорию тепличного комплекса. В администрации Новотарманского МО от комментариев отказались.

Напомним, что ООО «ТК „Тюмень Агро“» входит в холдинг «Технологии тепличного роста». Предприятия холдинга выращивают овощную продукцию на площадях закрытого грунта.

Получить комментарий в ООО «ТК „Тюмень Агро“» не удалось, ни один из указанных телефонов на сайтах компании не отвечал либо был заблокирован.