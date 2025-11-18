В Калуге введен план «Ковер»
18 ноября 2025 в 19:26
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Аэропорт Калуги временно закрыт для полетов. В городе введен план "Ковер". Местная авиагавань приостановила прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации. Как отметили в ведомстве, меры были приняты ради безопасности полетов.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал