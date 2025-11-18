Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Генпрокуратура признала нежелательным в России разработчика игры S.T.A.L.K.E.R.

18 ноября 2025 в 19:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Компания GSC Game World признанна нежелательной организацией на территории России. Об этом сообщила генеральная прокуратура. Корпорация является разработчиком игры S.T.A.L.K.E.R., . По информации ведомства, украинский разработчик перевел примерно 17 миллионов долларов в фонд помощи Вооруженным силам Украины. Отправленные средства предназначались для приобретения беспилотников и боевых автомобилей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал