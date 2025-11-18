Генпрокуратура признала нежелательным в России разработчика игры S.T.A.L.K.E.R.
18 ноября 2025 в 19:10
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Компания GSC Game World признанна нежелательной организацией на территории России. Об этом сообщила генеральная прокуратура. Корпорация является разработчиком игры S.T.A.L.K.E.R., . По информации ведомства, украинский разработчик перевел примерно 17 миллионов долларов в фонд помощи Вооруженным силам Украины. Отправленные средства предназначались для приобретения беспилотников и боевых автомобилей.
