«Это всем так дают»: политолог Марков* ответил на обвинения в нарушении закона об иноагентах

Политолог Сергей Марков (внесен в перечень иноагентов в РФ) заявил, что составленный на него протокол рано или поздно получит «каждый иноагент». Так он прокомментировал свое административное дело в разговоре с журналистами.

«Почему вы сами о себе не заявили о том, что вы иноагент? Почему это сделали по чьему-то заявлению, а не по вашему? Это всем так дают»», — цитирует «Коммерсантъ. Маркова (признан иноагентом в РФ). Также он добавил, что отчет о деятельности иноагента он составил и передал. В разговоре с изданием он также выразил неуверенность в своих планах оспорить протокол.