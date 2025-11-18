«Это всем так дают»: политолог Марков* ответил на обвинения в нарушении закона об иноагентах
Марков* считает, что подобный протокол рано или поздно получит каждый иноагент
Политолог Сергей Марков (внесен в перечень иноагентов в РФ) заявил, что составленный на него протокол рано или поздно получит «каждый иноагент». Так он прокомментировал свое административное дело в разговоре с журналистами.
«Почему вы сами о себе не заявили о том, что вы иноагент? Почему это сделали по чьему-то заявлению, а не по вашему? Это всем так дают»», — цитирует «Коммерсантъ. Маркова (признан иноагентом в РФ). Также он добавил, что отчет о деятельности иноагента он составил и передал. В разговоре с изданием он также выразил неуверенность в своих планах оспорить протокол.
Маркова обвиняют в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Суд зарегистрировал административный протокол 18 ноября 2025 года. Политологу грозит административный штраф. Сумма может составить от 30 до 50 тысяч рублей.
*Сергей Марков признан иноагентом на территории РФ
