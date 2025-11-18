Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

«Это всем так дают»: политолог Марков* ответил на обвинения в нарушении закона об иноагентах

Марков*: составленный на меня протокол рано или поздно получит каждый иноагент
18 ноября 2025 в 19:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Марков* считает, что подобный протокол рано или поздно получит каждый иноагент

Марков* считает, что подобный протокол рано или поздно получит каждый иноагент

Фото: Илья Московец © URA.RU

Политолог Сергей Марков (внесен в перечень иноагентов в РФ) заявил, что составленный на него протокол рано или поздно получит «каждый иноагент». Так он прокомментировал свое административное дело в разговоре с журналистами. 

«Почему вы сами о себе не заявили о том, что вы иноагент? Почему это сделали по чьему-то заявлению, а не по вашему? Это всем так дают»», — цитирует «Коммерсантъ. Маркова (признан иноагентом в РФ). Также он добавил, что отчет о деятельности иноагента он составил и передал. В разговоре с изданием он также выразил неуверенность в своих планах оспорить протокол.

Маркова обвиняют в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Суд зарегистрировал административный протокол 18 ноября 2025 года. Политологу грозит административный штраф. Сумма может составить от 30 до 50 тысяч рублей.

Продолжение после рекламы

*Сергей Марков признан иноагентом на территории РФ

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал