Выпускники «Лидеров России» возглавили экономический блок Оренбургской области

Ефимов будет разрабатывать и внедрять программу социально-экономического развития региона Фото: пресс-релиз конкурса управленцев «Лидеры России. Команда»

В экономическом блоке правительства Оренбургской области появились новые назначения: должности получили участники конкурса управленцев «Лидеры России» — проекта, который реализуется в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». Речь идет об Антоне Ефимове и Евгении Моисееве. В пресс-релизе конкурса отмечается, что первый стал победителем в треке «Наука» четвертого сезона конкурса, занял пост вице-губернатора — зампредседателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике.

«Вызовы, которые стоят перед экономикой страны, открывают новые возможности для развития Оренбургской области. У нас набирают обороты такие инструменты поддержки, как экономическая зона, поддержка новых производственных проектов через региональный фонд промышленности — все это позволяет наращивать темпы развития экономики», — заявил Антон Ефимов. Его слова приводится в пресс-релизе конкурса, который есть в распоряжении URA.RU.

Ефимов до назначения на текущую должность возглавлял ОЭЗ «Оренбуржье» Фото: пресс-релиз конкурса управленцев «Лидеры России. Команда»

Кроме того, Ефимов возглавил министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона. Губернатор Евгений Солнцев определил для него ряд приоритетных задач. Среди них — разработка и реализация программы социально-экономического развития области, увеличение доли инвестиций в основной капитал, совершенствование промышленной и кадровой политики, а также формирование условий, способствующих устойчивому развитию малого и среднего предпринимательства.

Ранее Ефимов на протяжении трех лет руководил особой экономической зоной «Оренбуржье», которая входит в тройку лидеров рейтинга экономических зон страны по версии Минэкономразвития. За время руководства Ефимова площадь экономической зоны в Оренбурге увеличилась вдвое, количество резидентов достигло 23, были открыты четыре предприятия, еще более 10 находятся в стадии строительства.

Также и Евгений Моисеев, финалист пятого сезона проекта «Лидеры России», назначен министром цифрового развития и связи Оренбургской области. Он окончил президентскую программу подготовки управленческих кадров в Российском экономическом университет имени Г.В. Плеханова. В своей новой должности политик планирует сосредоточиться на комплексном цифровом развитии региона. Моисеев подчеркнул, что губернатор поставил перед ним четкие задачи, которые касаются не только внедрения программных продуктов, но и развития человеческого потенциала.

«Оренбургские программисты известны на весь мир. Горжусь тем, что буду работать в регионе, где готовят талантливых специалистов для ИТ-сферы все страны. Наша общая задача создать для них условия, чтобы они могли не только здесь учиться, но и развиваться профессионально», — отметил Моисеев.

До начала работы в Оренбургской области Евгений Моисеев более четырех лет работал в компании, в зоне ответственности которой находится разработка личного кабинета портала «Госуслуг». Команда под его руководством внедрила цифровое удостоверение многодетных, которое позволяет получать льготы при посещении культурных мероприятий, а также личный кабинет реестра повесток о воинском учете.

В ходе обсуждения формирования регионального правительства Евгений Солнцев отметил, что отдает предпочтение специалистам, задействованным в развитии региона. Он особо выделил профессиональные качества Антона Ефимова и Евгения Моисеева, подчеркнув их значительный опыт в сфере экономического развития и способность эффективно решать задачи как на уровне области, так и в масштабах всей страны.

Экономический блок правительства Оренбургской области демонстрирует результативность работы участников проекта «Лидеры России» на региональном уровне. Деятельность команды «Лидеров России» в регионе продолжается. Евгений Моисеев и Антон Ефимов совместно намерены реализовывать масштабные проекты и привлекать к работе перспективную молодежь, которая в будущем сможет принять участие в конкурсе «Лидеры России», проводимом в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». В настоящее время ведется отбор команд для участия в шестом сезоне конкурса.

