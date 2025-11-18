Польша направит Киеву ультимативное требование из-за подрыва путей

Взрыв на ж/д путях произошел 16 ноября Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Польша потребует выдать граждан Украины, подозреваемых во взрыве на ж/д путях. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, выступая на сейме страны.

«Я обратился к министру иностранных дел с целью принятия немедленных дипломатических мер для выдачи Польше подозреваемых в террористическом покушении», — цитирует Туска РИА Новости. Также он подчеркнул, что власти Польши планируют принять и другие меры, направленные на задержание лиц, причастных к акту диверсии.