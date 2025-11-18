Польша направит Киеву ультимативное требование из-за подрыва путей
Взрыв на ж/д путях произошел 16 ноября
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Польша потребует выдать граждан Украины, подозреваемых во взрыве на ж/д путях. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, выступая на сейме страны.
«Я обратился к министру иностранных дел с целью принятия немедленных дипломатических мер для выдачи Польше подозреваемых в террористическом покушении», — цитирует Туска РИА Новости. Также он подчеркнул, что власти Польши планируют принять и другие меры, направленные на задержание лиц, причастных к акту диверсии.
Взрыв на путях произошел на линии Варшава — Люблин в районе Жычина 16 ноября. Машинисту удалось замедлить движение поезда после того, как он заметил повреждение рельсов возле станции. Пассажиров эвакуировали. Туск заявил, что к взрыву путей причастна Украина, однако он и ранее не исключил, что повреждение путей могло быть актом саботажа.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.