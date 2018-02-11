Кириенко назвал сотню новых лидеров России

20:21 11 февраля 2018 0

Статуэтки конкурса вручили 103 победителям со всей России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

11 февраля 2018 года первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко огласил фамилии 103 победителей первого Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». В их числе оказалось 11 уральцев.

Больше всего лауреатов из Свердловской области. Это директор ООО «Брусника. Екатеринбург» Сергей Антонов, управляющий по развитию ППРР компании «Филип Моррис Сейдз энед Маркетинг» Виталий Баскин, директор по развитию ЗАО «Завод дефибрерных камней» Екатерина Вебер, генеральный директор ООО «Эко-Транс» Илья Родионов и управляющий директор Уральского банка реконструкции и развития Денис Тур.

Среди победителей конкурса трое пермяков: начальник отдела организационного развития ПАО «Мотовилихинские заводы» Анна Козицына и руководитель отдела координации кластера волоконно-оптических технологий ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Сергей Сердюков и коммерческий директор ООО «Меркурий» Эдуард Соснин (Лосьва).

Тюменскую область в списке представляют заместитель управляющего по корпоративному бизнесу Тюменского головного отделения Сбербанка №29 Куликов Никита и бывший руководитель дополнительного офиса ПАО «Запсибкомбанк» Максим Скворцов. Челябинскую область — директор филиала компании «Регион-Медиа» Максим Абушаев.

Определение результатов заняло гораздо больший срок, чем планировалось. Эксперты и члены наблюдательного совета конкурса подводили итоги до четырех часов утра. Однако им все равно не хватило времени, в связи с чем торжественная церемония награждения была задержана на полчаса.

1/5 Михаила Гусмана впечатлила работа лидеров России над скворечниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Открывший церемонию заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман напомнил, в какой атмосфере проходил конкурс. Особенно его впечатлило, как один из номинантов пел песню, в которой содержались строчки про «летящую походку». «Подумалось, что эти слова могли бы стать одним из девизов нашего конкурса. Наше Отечество неоднократно демонстрировало, что может идти мощной, железной поступью. Но ему нужна летящая походка новых идей», — подчеркнул Гусман. Члена экспертного совета также впечатлило, как конкурсанты «творили» скворечники и синичники. «Это был замечательный конкурс, потребовавший от вас мужества и интеллекта», — подытожил он.

Сергей Кириенко назвал прошедший конкурс уникальным. Он напомнил, что завершившееся мероприятие призвано реализовать поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу по созданию системы выявления в стране управленческих талантов начиная со школьного возраста. По мнению первого заместителя администрации главы государства, прошедший конкурс показал, что эта система может работать честно — без блата и родственных связей. Кириенко объявил о решении сделать конкурс «Лидеры России» ежегодным и выразил надежду, что в следующем году в нем примет участие гораздо больше россиян.

1/4 После завершения официальной церемонии гостям раздали шампанское Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кириенко объяснил, почему эксперты решили назвать не 100 победителей конкурса, а 103. В ряде случаев конкурсанты получили равное число баллов — жюри не смогло выделить из них более и менее успешных. Лауреаты не были расставлены по местам в порядке убывания. Вместо этого эксперты объединили их в пять групп, в зависимости от полученных оценок. Представители каждой группы вызывались на сцену для получения наград отдельно.

Тюменский победитель Максим Скворцов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Все триста приехавших на конкурс претендентов, вне зависимости вошли ли они в «золотую сотню», получат сертификаты на оплату дополнительного обучения в размере 1 миллиона рублей. Сергей Кириенко пояснил, что потратить эти деньги участники конкурса смогут не только на себя, но и на своих коллег.

100 попавших в «золотую сотню» финалистов в ближайшие 10 дней узнают фамилии своих наставников, у которых в течение последующего года будут перенимать опыт. «URA.RU» удалось взять блиц-интервью у четырех участников конкурса, представляющих уральские регионы.

Бывший руководитель дополнительного офиса ПАО «Запсибкомбанк» Максим Скворцов заявил корреспонденту агентства: «Я шел на этот конкурс не за тем, чтобы выиграть миллион, а чтобы проверить себя, понять, где и как мне нужно развиваться. Я много узнал о себе нового. Я понимаю, что мне нужно еще много работать над собой. Всем хочу пожелать учиться, учиться и еще раз учиться». Тюменский победитель пояснил, что среди выбранных им наставников успел пообщаться только с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым.

1/2 Свердловский победитель Денис Тур Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Управляющий директор Уральского банка реконструкции и развития Денис Тур признался, что из желаемого круга наставников пока не выбрал того, с кем будет работать. Для него конкурс стал ценен, прежде всего, возможностью пообщаться с успешными людьми и обменяться с ними опытом.

Свердловский победитель Виталий Баскин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Управляющий по развитию ППР компании «Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг» Виталий Баскин признался, что уже начал работу над собственным проектом, который хотел бы реализовать на территории Свердловской области. Он успел пообщаться с двумя потенциальными наставниками — генеральным директором ООО «Сплат-косметика» Евгением Деминым и губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым. «Мне было интересно с ним вживую познакомиться. Узнать, как Демин смог основать такую крупную компанию в России. У Владимира Владимировича Якушева интересно было узнать, как работает государственное управление, с которым я не был никогда связан», — поделился он.

Виталий Баскин рассказал, что конкурс вызвал у него исключительно позитивные впечатления: «Причем уровень этого позитива нарастал с каждым этапом. В финале он достиг апогея. Были интересные задания, интересные команды, интересные соперники.

Свердловский победитель Сергей Антонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для директора ООО «Брусника. Екатеринбург» Сергея Антонова участие в конкурсе стало серьезным вызовом: «Молодцы все: и победители, и те, кто не вошел в сотню. Мы за четыре дня пережили все, что только можно. Конкурсы были не простые. Из моей команды из восьми человек только четверо вошли в сотню. Это говорит, что мы хорошо сработались командой».

Сергей Антонов пока не определил, кто станет его наставником. Если это будет представитель бизнеса, то он хотел бы разобрать с ним перспективный бизнес-проект на территории Свердловской области. Если это будет представитель власти, то Антонов направил силы на подготовку социального проекта.