Главному аборигену ХМАО прочат отставку. Замена уже найдена

15:59 13 февраля 2018 1

По неофициальным данным, активностью политика уже заинтересовались силовики Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вице-спикеру Думы ХМАО, председателю ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремею Айпину прочат отставку. Его земляки считают, что главный политик из числа югорских аборигенов перестал отстаивать их интересы. Об этом «URA.RU» сообщили источники в окружной думе ХМАО.

На правах анонимности один из представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) сообщил, что Еремей Айпин перестал интересоваться реальными проблемами аборигенов, а в первую очередь лоббирует личные интересы. По мнению собеседника, политик также перестал занимать позицию КМНС в спорах с нефтяниками.

«Сейчас мы его не интересуем. Видимо, это как-то связано с его большим домом на Рублевке и дальнейших планах туда перебраться», — предполагает источник агентства.

Внутри политтусовки ХМАО поводом для критики вице-спикера стали многочисленные просьбы Айпина устроить знакомых в правительственные учреждения региона.

Чиновники просто не могут отказать влиятельному политику ФОТО: Читатель «URA.RU»

По словам собеседника, вице-спикер рассылает в правительственные учреждения рекомендательные письма (копия письма есть в распоряжении агентства), где просит отдать должность определенному кандидату, а руководители организаций не могут отказать политику — даже в случае, когда ставленники Айпина не подходят для должности. «Еремей Данилович обладает большим уважением и влиянием в ХМАО. Его рекомендательные письма, скорее, носят настоятельный характер и не оставляют выбора», — комментирует источник агентства.

Источник также добавил, что аналогичным образом Айпин устроил на работу двух своих дочерей — они работают помощницами депутата окружной Думы Руслана Проводникова, несмотря на то, что одна из них на постоянной основе проживает в Москве, а в Югре почти не появляется.

Стоит отметить, что в этом году Айпину исполнится 70 лет, и в окружной Думе стали активно обсуждать его скорую отставку. По неофициальной версии, политика может заменить еще один представитель КМНС — депутат окружной Думы Александр Новьюхов, в последнее время значительно усиливший свои позиции.

Именно Александр Новьюхов принимал участие в работе 16-й сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке в апреле 2017 года. Он также является вице-президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

По версии собеседников «URA.RU», Айпина могут лишить влияния через ассамблею — проведя, например, досрочные перевыборы главы законодательного органа. По некоторым данным, с Айпиным также якобы ведутся переговоры о мирном сложении мандата. Подтвердить или опровергнуть информацию источников на момент публикации материала не удалось. Еремей Айпин на звонки журналистов не ответил. Телефон Александра Новьюхова также недоступен для звонков.

«URA.RU» будет следить за развитием событий.

Еремей Айпин считается главным политиком из числа югорских аборигенов. Также он был номинирован на Нобелевскую премию в области литературы за свой роман «Божья матерь в кровавых снегах». Он на протяжении нескольких созывов возглавляет Ассамблею коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Этот орган рассматривает все законопроекты, затрагивающие права и интересы ханты и манси — в их числе и те, которые касаются добычи нефти на родовых угодьях аборигенов.