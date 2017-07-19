17:03 19 июля 2017 1

У поклонного креста на Мемориале Романовых первооткрыватель царских останков Александр Авдонин и его ученик, сотрудник свердловского краеведческого музея Николай Неуймин Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ночь на 17 июля, в годовщину гибели последнего российского императора, православные совершили очередной крестный ход на Ганину Яму — место сокрытия царских останков. Все они прошли мимо Поросенкова лога, где расположен «Мемориал Романовых». Там эти останки были извлечены из земли: церковь по-прежнему не признает их. Из 60 тысяч участников крестного хода лишь пять человек спустились в Лог и приняли участие в молебне.

Однако скоро все может измениться: представители церкви вовлечены в работу по изучению царских останков, а все эксперты по новому уголовному делу согласовывались с РПЦ, не говоря о том, что новое расследование было инициировано по обращению патриарха Кирилла к президенту России Путину — так что никаких упреков о том, то православная церковь отстранена от этого процесса, быть не может. В заявлениях официальных представителей РПЦ в СМИ можно уловить сигналы: церковь готовится к признанию царских останков и готовит к этому паству.

Первооткрыватель царских останков Александр Авдонин посетил созданный им Мемориал Романовых в 99-летнюю годовщину расстрела Николая II, членов его семьи и приближенных

Белое следствие и красная правда

После убийства Николая II членов его семьи и слуг большевики вывезли их из города, раздели и сбросили в шахту №7 Четырехбратского рудника возле деревни Коптяки. К такому выводу пришло белое следствие (белые заняли Екатеринбург через несколько дней после расстрела царской семьи), об этом же сообщают в воспоминаниях коммунисты. Организатор расстрела, комендант «Дома особого назначения» Яков Юровский трижды рассказывал об этом «под запись» («Записка Юровского» 1920 года, «Воспоминания» от 1922 года и стенограмма выступления на встрече старых большевиков в 1934 году — все они были засекречены и хранились в архивах).

Поисковые работы в районе Шахты №7 (у Ганиной Ямы) в 1919 году, проводимые Соколовым Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Белогвардейскому следователю Соколову удалось в 1919 году найти в шахте №7 возле Ганиной Ямы следы присутствия там членов царской семьи и их приближенных (пуговицы, части корсетов, золотое пенсне и т.д) и костров, но самих тел Соколов так и не обнаружил, что породило его версию о том, что тела были уничтожены огнем и серной кислотой. Однако в мемуарах коммунистов есть «продолжение истории». Так, Юровский рассказывает, что после того, как тела членов царской семьи сбросили в шахту, стало понятно, что их там быстро найдут (как это случилось потом в Алапаевске с останками великих князей) — и решено было увезти их оттуда.

Он даже осмотрел на Московском (в воспоминаниях 34 года — на Сибирском) тракте шахты, заполненные водой, и решил привезти и утопить тела убитых там. «На случай, если бы не удался план с шахтами, решено было трупы сжечь или похоронить в глинистых ямах, предварительно обезобразив трупы до неузнаваемости серной кислотой», — рассказывает революционер в своей «Записке…». Из-за задержек (поломка машины, поиски керосина и серной кислоты) доставать тела начали лишь ближе к часу ночи 18 числа, сперва хотели захоронить здесь же, но к одному из революционеров (рабочему ВИЗа Ермакову) подошел знакомый крестьянин — и Юровский все же решил увозить трупы. Их снова погрузили на грузовик и отправились обратно по Старой Коптяковской дороге в сторону города. В одной из низин машина застряла.

«Оставалось, не доезжая шахт, хоронить или жечь, — сообщает „Записка Юровского“. — Хотели сжечь А-я [Алексея] и А.Ф. [Александру Федоровну], но по ошибке вместо последней с А-ем [Алексеем] сожгли фрейлину. Потом похоронили тут же, под костром, останки, и снова разложили костер, что совершенно закрыло следы копанья. Тем временем выкопали братскую могилу для остальных. Часам к 7 утра яма, аршина в 2? глубины, 3? в квадрате была готова. Трупы сложили в яму, облив лица и вообще все тела серной кислотой, как для неузнаваемости, так и для того, чтобы предотвратить смрад от разложения /яма была неглубока/. Забросав землей и хворостом, сверху наложили шпалы и несколько раз проехали — следов ямы и здесь не осталось. Секрет был сохранен вполне — этого места погребения белые не нашли».

Вот как выглядел «мостик из шпал» в 20-е годы прошло века. Фото — в краеведческом музее Екатеринбурга Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Следователь Соколов нашел это место, опросил сторожа железнодорожного переезда Лабухина (тот рассказал, что в ту ночь у него пропали доски и шпалы), но заглянуть под помост не догадался. Книга Соколова с материалами расследования была опубликована на русском в Берлине в 1925 году (через год после его смерти). «Всего полтора или два месяца назад я впервые читал книгу Соколова, — вспоминал в 34-м году Юровский, — из этой книжки я увидел, что моя хитрость оправдала себя. Там сказано, что по дороге был сделан помост, очевидно для грузовика. Они этого места найти не могли, хотя и видели. В книге был помещен снимок, на котором были эти шпалы».

«С установлением советской власти не было нужды проводить поиски останков Царской Семьи: власть сама знала, где они упрятаны», — напишет потом Авдонин. Место сокрытия не афишировалось, но было «секретом Полишинеля» — партийные руководители фотографировались на нем (в том числе — участники расстрела), туда возили высоких гостей. В 1928 году председатель горисполкома Парамонов показывал это место Маяковскому, после чего тот написал стихотворение «Император», в котором упоминается «девятая верста» от города: «У корня, под кедром, дорога, а в ней — император зарыт». После войны тот же Парамонов показал это место свердловскому журналисту Якубовскому, но тот не посмел передать кому-либо эту тайну. Со временем тех, кто знал место захоронения, в живых никого не осталось.

Дело жизни уральского геолога

Александр Авдонин, родившийся в 1932 году, о гибели царской семьи знал еще с детства: его семья жила в районе станции Шарташ, старожилы которой помнили, как Николая с женой, детьми и слугами большевики привезли из Тобольска в Екатеринбург. В подростковом возрасте Авдонин увлекся краеведением — занимался в школьном кружке и в обществе юных географов «Глобус» во Дворце пионеров (находился на Вознесенской горке — напротив снесенного в 1977 дома инженера Ипатьева, где расстреляли царскую семью).

Родственник императора А.А.Романов и А.Н.Авдонин на месте, где стоял ипатьевский особняк Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Некоторые занятия в «Глобусе» вел профессор горного института Модест Клер, который и посеял впервые «зерно сомнения» в душе юного Саши, сообщив, что народ ничего не знал об убийстве царя — революционеры сделали это тайно. А в 16 лет Авдонин прочитал книгу революционера Павла Быкова (первый председатель Екатеринбургского совета рабочих и солдатских депутатов в 1917-18 годах) «Последние дни Романовых», в которой говорилось, что остатки трупов после сожжения были увезены из шахт на несколько километров и зарыты в болоте.

Авдонин окончил Уральский горный институт и стал выдающимся геофизиком (докторскую степень ему присудили без написания диссертации — по совокупности научных работ, что было редкостью). При этом интерес к тайне царских останков не угасал.

В 60-е годы ему посчастливилось познакомиться с сотрудником издательства «Уральский рабочий» Геннадием Лисиным, который встречался с Маяковским в 1928 году.

Правда, он не сопровождал его в поездке на место сокрытия останков, но зато помнил, как в 15-летнем возрасте состоял в отряде бойскаутов, которые помогали белому следствию в поисках царских останков, прочесывая лес от станции Шувакиш до Ганиной Ямы. Лисин показал Авдонину эти места и саму Ганину Яму.

На месте раскопок основного захоронения, 1979 год. Справа-налево: Александр Авдонин, Галина Авдонина, Гелий Рябов, его супруга Маргарита, Геннадий Васильев. Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В 1976 к Авдонину приехал московский киносценарист Гелий Рябов — референт министра внутренних дел Щелокова, получивший знак Заслуженный работник МВД СССР» (за фильм о милиции «Рожденная революцией»). Их цели сошлись — найти «секретное захоронение» Романовых, договорились о сотрудничестве: Рябов работает в архивах, Авдонин исследует местность.

В течение следующих двух лет Авдонин с друзьями-геологами Геннадием Васильевым и Михаилом Кочуровым находит Старую Коптяковскую дорогу и проводит ее топосъемку. «Получив в 1992 году… книгу Н.Росса «Гибель Царской Семьи», я обнаружил в ней карту шагомерной съемки «Глиняной площадки» и «Открытой шахты, проведенной Дитерихсом в 1919 году, — напишет позднее Авдонин. — Я был удивлен тем, что сделанная нами 68 лет спустя съемка четко совпала со съемкой 1919 года».

В 1978 они нашли «Открытую шахту» (с остатками деревянных крепей), но главной целью было найти «мостик» в районе «девятой версты». При этом геологи понимали, что он мог уйти под землю и зарасти травой, поэтому специальным щупом проверяли низинные места на Старой Коптяковской дороге.

В полукилометре от железнодорожного переезда было найдено похожее место. «После некоторых площадных обследований мы поняли, что обнаружили помост… размеры составляли примерно 2 на 3 метра», — вспоминает Авдонин.

В сентябре он направил Рябову подробный отчет, а весной 1979-го они устроили на это место экспедицию, изготовив на всякий случай бумагу о том, что отряд геофизиков проводит геолого-разведочные работы.

Исследователи извлекли из захоронения только три черепа — для проведения экспертиз, но в советские годы все эксперты побоялись их делать. Фото: Анна Майорова © URA.RU

31 мая они прибыли на место вшестером: Авдонин с супругой Галиной, Рябов с женой Маргаритой, друзья Авдонина Васильев и Песоцкий. Пробурили пять «мини-скважин» (с помощью полутораметровой заостренной трубы, которую надо было крутить и бить по ней), в том числе одну скважину — прямо сквозь помост из шпал. Сделанный вечером того же дня анализ «керна» (вытащенного грунта) показал изменение ее состава, особенно под помостом: в срезе грунта оказалась повышенная кислотность и органические отложения с неприятным запахом.

На следующий день искатели приехали на место снова. Сняли дерн и обнаружили два слоя старых шпал (поперек и вдоль дороги). Под ними — еще слой, сгнивших бревен, из-под которых Авдонин извлек легкую «железку» черного цвета, которая оказалась тазовой костью. «Вернувшись к раскопу, мы оцепенели: яма полностью наполнилась водой, — вспоминает Авдонин. — Видимо, протекавший рядом ручей ее насыщал. Сквозь слой воды из глубины выходили пузырьки болотного газа. На край раскопа я положил доску и погрузил руки в полужидкую глинистую смесь… Внутри нее легко прощупывались элементы скелетных останков. Меня охватила жуть».

Вскоре извлекли из захоронения череп с золотыми зубами (предложили, что это — череп государя императора). Всего было извлечено три черепа и несколько костей. Поисковики составили акт, вложили его в стальную капсулу и закопали раскоп.

Один из черепов остался у Авдонина, два других Рябов увез в Москву, заявив, что сможет, используя свои знакомства, договориться об экспертизе. Однако все, с кем он разговаривал, узнав, о чем речь, отказывались помогать (шел 1979 год — самый разгар «застойных времен» в СССР). «Старик, ничего не получается», — сказал Рябов Авдонину по телефону в начале 1980 года. — Нужно все восстановить. Все как прежде».

Акт, который составила команда Авдонина-Рябова об обнаружении царских останков. 1979 год. Фото: Анна Майорова © URA.RU

В июле 1980 Авдонин с товарищами изготовил деревянный ящик, в который положили три черепа, другие фрагменты костей, зубы во флаконе со спиртом (они выпали из черепа), туда же поместили медный крест с надписью «Претерпевший до конца — спасется». На последней электричке уехали из города и ночью закопали ящик рядом с место раскопа. 12 лет Авдонин и его товарищи молчали, бережно храня тайну найденных ими царских останков.

В 1989 году (шла перестройка) в «Московских новостях» появилось интервью Рябова, в котором он заявил, что установил место нахождения останков (без упоминания имен товарищей), а чуть позже в журнале «Родина» вышел его очерк. Это стало сенсацией. Активизировались группы, пытавшиеся самостоятельно найти место сокрытия останков, а Авдонину стали звонить разные люди — угрожать, упрашивать или за деньги предлагать показать место. В 1990-м Авдонин и сподвижники наблюдали за «следами», которые оставляли после себя искатели: круг их поисков постепенно сужался.

Схема расположения костных останков в раскопе Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

«Переживая за сохранность останков, мы решили передать сведения о месте сокрытия останков в распоряжение правительства», — вспоминает Авдонин. Он написал письмо председателю Верховного совета РСФСР Ельцину — тот поручил организовать все первому свердловскому губернатору Эдуарду Росселю. Решение принимал Россель, который тогда готовил проект Уральской республики, и ему было важно не упустить инициативу, не отдать царские останки в руки москвичам.

Вскрытие состоялось в июне 1991 года: помимо Авдонина и его товарищей в работе участвовали сотрудники прокуратуры, милиционеры, военные, ученые. Сохранились воспоминания участников раскопок — например, археолога Корюковой о том, как ее забрали из дома и везли на милицейском УАЗике, поясняя, что это «секретная операция». «В раскопе обнаружено 9 человеческих скелетов, с большой достоверностью относимых к членам Царской Семьи и их слугам, — рассказывает Авдонин. — Генеральной прокуратурой РФ было возбуждено уголовное дело, связанное с убийством Царской Семьи в 1918—1919 гг.».

Было проведено множество экспертиз, в том числе три генетических, задействовано около 100 экспертов из разных стран — все они признали подлинность останков. В 1998-м их захоронили в Петропавловской крепости, на церемонии присутствовал президент России Борис Ельцин. Приехал на похороны патриарх Алексей II.

Алексей и Мария

Среди найденных останков не хватало останков двух человек — царевича Алексея и дочери императора Марии. Они были обнаружены спустя еще 16 лет — в 75 метрах от основного захоронения. «До них археологические раскопки Института истории археологии, проводившиеся в 90-х годах, не дошли около 10 метров, — рассказывает один из организаторов поисковых работ, завотделом истории династии Романовых Свердловского областного краеведческого музея Николай Неуймин. — У академика Алексеева закончилось финансирование. С этого времени всем было, мягко говоря, наплевать, есть ли еще останки. Но не нам».

В 2007-м группа поисковиков возобновила работы — приезжали, как и Авдонин в 70-х годах, по выходным, все делали на энтузиазме. По словам Неуймина, основная сложность была в том, что Юровский, сообщив, что второе захоронение было неподалеку, не указал направление. «Но на западе от основного раскопа — болото, на севере слишком возвышенное место, поэтому мы посчитали, что наиболее вероятное место нахождения останков — на восточном или южном склоне Лога, которые, к тому же, никак не были охвачены поисками», — рассказывает исследователь.

Героем истории с Алексеем и Марией — первооткрывателем их останков стал опытный поисковик Леонид Вохмяков. Друзья ругали его за то, что он ленится, не хочет копать: Леонид предпочитал свой метод — короткий металлический щуп.

«В военно-историческом клубе „Горный щит“ есть группа поисковиков, которые занимаются тем, что раскапывают и хоронят „верховых“ — бойцов-участников Великой Отечественной войны, которые лежат в земле у самой поверхности, — рассказывает Неуймин. — На счету Вохмякова более 300 найденных бойцов — представляете, какой опыт?».

Поисковик Леонид Вохмяков со своими щупом во время поисков останков Марии и Алексея Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В один из дней (это было шестой выезд на место поисков) Леонид услышал под своим щупом характерный хруст костей. Там же обнаружился слой угля (по воспоминаниям Юровского, революционеры закопали сожженные останки Алексея и «фрейлины», засыпав место слоем угля, имитируя потухший пастуший костер). Несколько дней шли раскопки. Всего было извлечено около 130 грамм пережженных, очень хрупких костей, но этого хватило для проведения исследований. В 2008 году, после серии повторных экспертиз исследователи признали, что это останки Алексея и Марии. К тому времени царственные страстотерпцы стали уже святыми (церковь канонизировала их в 2000 году). Представитель главы РПЦ, присутствовавший при вскрытии протоколов экспертиз, узнал о кончине патриарха Алексея II прямо на конференции и не стал подписывать документы.

В 2015 году президент России Владимир Путин под нажимом Дома Романовых (по всему миру их насчитывается около 90 человек) назначил похороны Алексея и Марии.

Романовы со всего мира уже купили билеты на самолеты, но похороны не состоялись: патриарх Кирилл написал письмо Путину, после чего расследование гибели царской семьи было возобновлено, а церковь попросила передать останки царевича и Марии на хранение в Новоспасский монастырь.

Сейчас проводятся новые экспертизы. Ожидается, что к 2018 году (к столетию гибели царской семьи) следствие будет окончено и состоятся похороны убиенных детей царя.

Чудеса Поросенкова лога

По словам сподвижников Авдонина, Мемориал Романовых — это не просто место, где нашли останки царя и членов его семьи, здесь их братская могила Фото: Анна Майорова © URA.RU

Это название не всем нравится. Особенно идеологам непризнания царских останков, которых возмущает само предположение, что тела святых могли находиться в месте с таким названием: «Это святотатство!». Между тем это топонимическое название, указанное на карте того же белого следователя Соколова. «Никаких свиней там не было, просто это самое низкое место в окрестностях, там после дождей застревали подводы и, доставая из их грязи, люди измазывались грязью, как свиньи — поэтому и Поросенков лог», — высказывает предположение Неуймин.

Самое главное, что возмущает исследователя — непонимание большинством людей, что это за место. «Особенно я переживаю за туристов, которых обманывают, — говорит исследователь. — Место расстрела (расстрельная комната) в Екатеринбурге оказалось вне Храма на Крови. На мемориале все экскурсоводы рассказывают, что на этом месте в 1991 году были обнаружены останки, которые захоронены в Петропавловской крепости. Но это лишь отчасти так.

Когда в 1991 году подняли шпалы и вскрыли захоронение, то останки там были в состоянии жировоска: рукой берут кость — все остальное падает на землю. Все это никто никуда не вывозил — эти останки до сих пор здесь лежат».

Аналогичная ситуация — с захоронением Алексея и Марии. Только если в первом случае в земле остались сгнившие останки, то во втором — еще и остатки пережженных костей, которые во время раскопок рассыпались на глазах. «Российские туристы в это не вдумываются, а иностранцы даже не вникают, но для нас, кто в теме, надпись на памятной доске „Эта земля содержит части праха…“ — не просто слова. За ней очень серьезные вещи. Это реальная могила Николая II и членов его семьи».

По словам Неуймина, в Поросенковом логу произошло немало чудес — в первую очередь, сам факт того, что царские останки сохранились, хотя цивилизация не раз подбиралась к ним вплотную.

«В 70-х годах в земле проводили телефонный кабель, который соединяет поселок Шувакиш с Семью ключами, — рассказывает исследователь. — Кабель прошел через могилу и отрезал предплечье Николаю II (есть архивный снимок 1991 года, где его видно).

Этот телефонный кабель до сих пор лежит здесь, в земле. А газовая труба неподалеку? На этом участке она идет по верху, а не остальной территории — под землей. Представьте, что было бы, пройди она по земле чуть правее?»

Телефонный кабель прошел прямо через сквозь место сокрытия царских останков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чудом, по мнению поисковиков, является и обнаружение останков Алексея и Марии. «Вохмяков своим щупом нашел именно тот костер на глубине 40-50 см (максимальная глубина раскопа была 55 см), — вспоминает Неуймин. — А если бы большевики закопали их на 1,5 — 2 метра? Щупом это не найти! Вести тотальные раскопки нереально — воз и ныне там! Чудо, что останки не разрыли собаки (вероятно, из-за использованной большевиками серной кислоты). Представители церкви часто спрашивают: а где же здесь чудеса, в этом логе? А тут сплошные чудеса».

Сегодня Мемориал Романовых — это тихий уютный уголок на природе. Забора и охраны нет, поддерживать в нем порядок помогают добровольцы и сотрудники следственного комитета.

Два года назад руководитель областного СК Валерий Задорин (в июле 2017-го был временно отстранен от службы) взял шефство над мемориалом — с тех пор следователи не раз приезжали в Лог, проводили субботники — скашивали траву, укрепили одну из плит, которая начала падать.

На частные средства поставили заградительные столбики с цепью, чтобы здесь не гоняли на квадроциклах и снегоходах (раньше гонщики ездили возле крестов прямо по царским могилам).

Поросенков лог сохранил первозданную природную красоту. «Лишь бы не стало, как на Ганиной Яме», — говорят люди Фото: Анна Майорова © URA.RU

Обсуждая мелькавшую в прессе информацию о том, что этот участок могут передать церкви, активисты фонда «Обретение» высказывают лишь одно пожелание — «чтобы не получилось второй Ганиной Ямы». «Недавно у нас на мемориале побывал праправнук императора Александра III Павел Эдуардович Куликовский-Романов, — рассказывает работник краеведческого музея. — Он был потрясен и сказал: „Я бы хотел, чтобы эта часть лога осталась в первозданном виде“. Чтобы тут не было бехатоновой плитки и асфальта. Представляете, если здесь все запечатают в асфальт?».

Решением правительства Свердловской области участок Старой Коптяковской дороги площадью 36 га, включая Поросенков лог, с 2014 года объявлен памятником истории — правда, лишь регионального значения. «Статус, конечно, не соответствует: на мой взгляд, могила императора Николая II и членов его семьи — святых, канонизированных Русской православной церковью и Русской православной церковью за границей — наверное, это памятник не местного уровня, и документ должен бы подписать кто-то повыше, чем свердловский премьер Паслер», — говорит Неуймин.

По мнению многих исследователей, без царских останков, найденных в Поросенковом логу, не было бы ни Ганиной Ямы, ни крестных ходов, ни канонизации императора и членов его семьи. Александр Авдонин, нашедший царские останки и явивший их миру, награжден орденом Почета. Всего лишь.