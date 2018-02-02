В Екатеринбурге собирают конференцию РПЦ, чтобы обсудить «ритуальное убийство» царской семьи

12:28 02 февраля 2018 15

К столетию расстрела Романовых может быть сделано важное заявление Фото: Википедия

В Екатеринбурге в начале марта пройдет конференция под эгидой РПЦ, посвященная работе комиссии по исследованию останков, найденных в Поросенковом Логу. Ведущие генетики мира по результатам экспертиз пришли к выводу, что были найдены останки семьи Романовых и их приближенных. Однако РПЦ с этим не согласна, и добилась нового исследования.

Конференция должна пройти в начале марта, нескольких историков из Екатеринбурга пригласили принять в ней участие, однако численный перевес будет на стороне церкви. Будет выступать историк Петр Мультатули со своей теорией ритуального убийства Романовых, также приедет 79-летний Витор Корн (Коренко), инженер-судомеханик из Одессы, который после выхода на пенсию начал писать про императорскую семью. Эти двое — основная ударная сила церкви в этом вопросе, но есть еще и множество других. Им удалось добиться того, что делом занялся Следственный комитет.

«Следствием планируется назначение психолого-исторической судебной экспертизы для разрешения вопроса, связанного в том числе и с возможным ритуальным характером убийства царской семьи», — заявил старший следователь по особо важным делам СКР Марина Молодцова.

Брошюра Скарятина, после которой начали муссировать версию ритуального убийства Фото: википедия

Историк Виталий Шитов, автор книги «Дом Ипатьева. Летописная хроника: 1877-1977», усомнился в успехе новых исследований. «Новых свидетелей они хотят найти? Я думаю, что вряд ли это возможно. Все, что было можно, уже найдено и исследовано. В наших архивах таких материалов предостаточно», — пояснил он «URA.RU».

Версия о ритуальном убийстве появилась после того, как в 1925 году белоэмигрант Михаил Скарятин, проживая в Париже и нуждаясь в средствах, издал под псевдонимом Энель брошюру «Жертва». В ней он сообщил о том, что на стене дома Ипатьева в Екатеринбурге, где были убиты Романовы, были обнаружены четыре каббалистических знака, которые он расшифровал так: «Здесь по приказу темных сил царь был принесен в жертву. О чем извещаются народы».

«Известно, что в подвальном помещении, где впоследствии была совершена казнь, до этого располагалось управление конторы строительно-подрядных работ. Подоконник, ширина которого была 70 см, использовался как стол, так как это было самое освещенное место в комнате у единственного окна. Писали в то время чернильными ручками. Конторщик, работавший за этим столом-подоконником, мог сделать эти закорючки, когда правил перо. Как мы вытираем кончик шариковой ручки, если паста начинает мазать. Ведь эти знаки, которые сейчас трактуются как каббалистические знаки, найдены под подоконником, куда очень сложно подлезть. Если бы для этих людей было так важно сообщить о том, что они совершили „жертвоприношение“, они бы оставили надпись на видном месте. А не там, где ее заметили случайно, где могли и вообще не увидеть», — объяснил «URA.RU» историк Виталий Шитов.

Кроме обсуждения заговора, на конференции будет вновь обсуждаться вопрос о принадлежности останков, обнаруженных в Поросенковом Логу. Поставив под сомнение выводы комиссии, работавшей под руководством следователя СКР Владимира Соловьева, РПЦ инициировала проведение нового генетического исследования костей.

Следует отметить, что обнаруженные в 1991 году останки Романовых были торжественно похоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга в 1998 году. Тогда не нашли двоих царских детей — Алексея и Марии. Они были обнаружены при раскопках в 2007 году. Генетическая экспертиза также подтвердила их идентичность, однако РПЦ выступила категорически против. Они по-прежнему не захоронены и хранятся в Государственном архиве Российской Федерации вместе с черепом Гитлера.

Останки Романовых похоронили в Петропавловском соборе в 1998 году Фото: виипедия

Неожиданную поддержку сторонники научного подхода получили со стороны потомков Романовых. Княгиня Ольга, новый председатель Объединения рода Романовых, заявила, что будет добиваться того, чтобы детей Николая II похоронили рядом с родителями. С этой целью она «продолжит усилия своего предшественника князя Дмитрия Романовича и установит контакты с ответственными властями, чтобы прийти к достойному результату». В этом они вошли в противоречие с Ольгой Куликовской-Романовой, которая выступает против признания останков и поддерживается РПЦ. Потомки из Объединения рода Романовых, наоборот, согласны с результатами экспертизы, выступают за захоронение останков, а Куликовскую-Романову не признают за свою (она не Романова, является вдовой племянника Николая II).

Предполагается, что вести конференцию будет епископ Тихон (Шевкунов), который возглавляет комиссию РПЦ по изучению результатов экспертизы. «У нас самое серьезное отношение к версии о ритуальном убийстве, —приводила ранее слова епископа Тихона „Русская планета“. — Больше того, у значительной части церковной комиссии нет сомнения в том, что это убийство было ритуальным. Но это надо все доказать, обосновать».

Между тем инсайдеры говорят о том, что в июле 2018 года, когда верующие будут отмечать столетие расстрела Романовы, и в Екатеринбург приедет патриарх Кирилл вместе с руководителями Русской православной церкви за границей, может быть сделано важное заявление о признании останков.