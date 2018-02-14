Кто такой новый куратор мегапроекта Кобылкина

18:50 14 февраля 2018 0

За дороги и транспорт Ямала теперь отвечает бывший куратор «надымской» дороги Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В правительстве Ямала — новое назначение. Пост директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала занял Максим Першиков. Дорожники ликуют, потому что он «свой человек». А власти региона возлагают большую ответственность. Першиков возглавил ведомство перед стартом важнейшей стройки Дмитрия Кобылкина.

Для всех дорожников Ямала назначение Максима Першикова — радостное событие. Человек этот в транспортной сфере региона очень известен. Он молодой — всего 38 лет — но уже пользуется особенным авторитетом среди коллег. По специальности он инженер железнодорожных путей. Окончил Петербургский университет путей сообщения. На работу в ямальскую дирекцию транспорта и дорожного хозяйства пришел в 2004 году. Начинал с простого специалиста. Последние пять лет уже возглавлял дирекцию.

Максим Першиков — один из самых молодых топ-чиновников на Ямале Фото: пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

«Першиков — это человек, который знает свою работу вдоль и поперек. Его никогда не застать на месте. У него все время либо встречи и совещания, либо он выехал на объект», — рассказывают коллеги.

Близкие к нему люди подтверждают: новый глава департамента — не кабинетный работник и не чиновник в классическом понимании. Поэтому подрядчикам будет сложно отчитываться перед ним: он знает, как должно быть, и лично проверяет, как выполнена работа, на месте.

Инсайдеры в правительстве региона рассказывают, что именно умение и желание работать «в поле», а не копаться в отчетах, отличает его от предшественника и стало одним из основных при выборе нового директора департамента.

Ранее пост главы департамента занимал экс-силовик Альберт Султанов. Он уволился по собственному желанию в августе 2017 года. По официальной версии, он ушел в отставку сам, по семейным обстоятельствам. Инсайдеры говорят, что его «попросили». По версии источников, Султанов не сошелся во взглядах и подходах к работе с курирующим сферу заместителем губернатора Алексеем Ситниковым: он не справлялся с задачами и вместо работы в сфере, которая находится под самым пристальным вниманием общественности, сосредотачивался на составлении отчетов. В ведомстве до сих пор ходит легенда о том, как он устроил скандал подчиненным из-за неправильно поставленной запятой в документе.

Во многих отношениях Першиков показался ямальским властям более благонадежным. Он уже проявил себя, курируя строительство дороги «Салехард-Надым» в роли руководителя дорожной дирекции.

«Стройка эта сложная и затяжная, но даже в условиях очень ограниченного финансирования она не остановилась и продолжается по сей день. Претензий к работе Першикова нет и не было», — говорит собеседник в региональном правительстве.

Теперь сюда прибавится еще и «Северный широтный ход». Старт проекта уже неоднократно анонсировал губернатор округа Дмитрий Кобылкин. Его значимость подчеркивал даже президент Владимир Путин. Новая железнодорожная ветка свяжет Северную и Свердловскую железные дороги в единую систему и откроет выход всему Уралу к Северному морскому пути. Впрочем, Першиков занимался бы этими объектами и на старом посту, хоть и в меньшей степени.

К новым полномочиям добавится курирование транспорта. А это, помимо автомобилей, еще и авиация, и речное сообщение. Все отрасли имеют стратегическое значение для региона, в котором отсутствуют дороги.

Поговорить о планах и направлениях деятельности с самими Максимом Першиковым не удалось. Как сообщил пресс-секретарь департамента Александр Павлика, сейчас его начальник вникает в тонкости и особенности смежной, но все же новой для него транспортной сферы, принимает дела и на рабочем месте его застать практически невозможно.