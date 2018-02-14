Дудь сыграл с Грудининым злую шутку: его узнают, а рейтинги не растут

19:22 14 февраля 2018 0

Интервью Юрия Дудя повлияло на рейтинги кандидата от КПРФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У претендента на второе место в президентской гонке Павла Грудинина «феноменально взлетела известность». Именно так охарактеризовал последние соцопросы глава ВЦИОМ Валерий Федоров в среду, 14 февраля. Социолог огласил свежие данные, по которым узнаваемость кандидата от КПРФ выросла до 70% (на старте кампании она составляла 46%). При этом за него готовы проголосовать все те же 7% избирателей, что и в прошлом месяце. Обычно рост узнаваемости обеспечивает и укрепление рейтинга кандидата, поясняют опрошенные «URA.RU» эксперты. Но в случае с Грудининым этого не произошло.

Оценка роли Сталина расколола электорат Павла Грудинина Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Злую шутку с ним сыграло интервью, которое он дал популярному YouTube- каналу «вДудь». Во время разговора с журналистом Юрием Дудем Грудинин назвал Сталина эффективным менеджером, отрицал запрет на выезд за границу в СССР и говорил, что частный бизнес был и в советское время. Тезисы Грудинина вызвали неоднозначную реакцию аудитории, говорит директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. «Он не понравился аудитории YouTube, стало понятно, что Грудинин все-таки староват для Дудя. А его ядерный электорат не понял, зачем кандидат пошел к панкующему ведущему. Люди хотят определенности: либо ты за пенсионеров, либо за бизнесменов», — поясняет эксперт. В итоге, интервью, которое посмотрели 4 миллиона человек, набрало 150 тысяч лайков и 74 тысячи дизлайков. Обычно на канале соотношение в оценках куда более комплиментарное.

Грудинин недобирает ядерный электорат КПРФ, сейчас его поддерживает меньше половины сторонников КПРФ (47%).

По мере того, как потенциальные избиратели, в том числе коммунисты, все больше узнают о Грудинине, у них появляются вопросы, поясняет директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Сначала были счета, которые он якобы ездил закрывать в Германию и Австрию под Новый год, а после выясняется, что о части активов он забыл сообщить ЦИК. Это, конечно, ставит под вопрос откровенность и честность кандидата», — пояснил «URA.RU» политолог.

Плакаты в поддержку Павла Грудинина — это «прошлый век», говорят политтехнологи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Напомним, во время регистрации Грудинина у ЦИК появились вопросы к его иностранным счетам. Однако кандидат от КПРФ заявил, что успел закрыть их в положенный срок. Позже журналисты допытывались, куда Грудинин перевел деньги — на российских счетах их не оказалось. Кандидату пришлось объяснять, что он передал их на лечение родственников и работников своего совхоза за рубежом.

Причины стагнации рейтинга Грудинина нужно искать и в технологии ведения его кампании, говорят эксперты, опрошенные агентством. Политолог Аббас Галлямов называет кампанию коммуниста «расфокусированой»: По-моему, он сам не очень хорошо представляет себе, какой образ ему нужно формировать. Он должен максимально дистанцироваться от политики, рисуя имидж эффективного и социально-ответственного хозяйственника, творца «сельскохозяйственного чуда», который пошёл в политику вынужденно — устав смотреть на неэффективность нынешней власти. Вместо этого Грудинин постоянно скатывается в политику — например, в ситуации с дискуссией о роли Сталина. Тем самым он сам убивает своё собственное конкурентное преимущество». По мнению эксперта, агитация Грудинина могла бы быть «поживее».

Кампанию Грудинина может саботировать его собственная команда, замечает Вячеслав Смирнов. «Создается впечатление, что его кампанию ведет команда Геннадия Зюганова и делает это из рук вон плохо. Как будто бы делая всё для того, чтобы Грудинин случайно не взял больше голосов, чем мог бы набрать лидер партии Зюганов», — замечает политолог.

Комплементарные опросы в анонимных telegram-каналах — плохая работа советников Павла Грудинина, уверен политолог Фото: Анна Майорова © URA.RU

Одним из неудачных примеров ведения кампании в интернете опрошенные агентством эксперты называют вбросы в политических telegram-каналах, которые дают Грудинину 18% голосов и предсказывают второй тур. Ссылки на анонимную статистику активно распространяются с начала недели.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов уверен, что такой ход могли посоветовать кандидату непрофессиональные пиарщики партии. «Грудинин неопытный политик, и я думаю, штаб убедил его, что покупкой анонимных telegram-каналов можно каким-то образом перебить общественное мнение о себе и партии. Отношение к этим каналам сомнительное, тем более что они пишут как под копирку. Поэтому в итоге это сработало против самого Грудинина», — рассказал политолог.

Напомним, Павел Грудинин стал кандидатом от КПРФ в конце декабря. Партия выбрала его как победителя праймериз от левых сил. Выборы президента России пройдут 18 марта.