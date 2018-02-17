23:46 17 февраля 2018 0

Даже если Телепнев захочет, привлечь Тимати к ответственности будет почти невозможно Фото: Black Star, Instagram

Пермскому экс-депутату Заксобрания, единороссу Александру Телепневу, которого рэпер Тимати на всю страну называет петухом, посоветовали не обращаться в суд. Основатель Black Star угрожает пермяку опубликовать гей-видео с его участием, а юристы, опрошенные «URA.RU» считают, что уральцу не стоит защищать свою честь в суде, так как скорее всего он сам окажется за решеткой.

В разговоре с агентством, председатель Московской коллегии адвокатов Андрей Князев сказал, что по закону больше шансов получить наказание как раз у экс-депутата и его друга Сергея Ванкевича, который по словам Андрея Ширмана (Dj Smash) начал драку. «Там же их еще двое было, это в любом случае хулигантство. Это до пяти лет [лишения свободы]», — заявил юрист.

Научный руководитель Центра развития современного права Андрей Кашанин сказал, что у Телепнева нет шансов, потому что он общественная фигура. «Есть позиция Конституционного суда: факты биографии человека, представляющие общественный интерес, не обладают иммунитетом от публикации», — говорит Кашанин.

Также эксперт отметил, что если пермяк ведет бизнес, то можно подать в суд за ущерб для деловой репутации и «взыскивать убытки», но это в данном случае маловероятно. Кроме того, даже в случае победы в суде истец получит мизерную сумму за моральный ущерб.

Член СПЧ, директор информационно-аналитческого центра «Сова» Александр Верховский даже не смог припомнить, подавались ли подобные иски в России когда-нибудь, потому что «человек, который подаст его, будет выглядеть довольно глупо». «С точки зрения закона у него их [шансов выиграть в суде] вообще нет. Ну, обидели его. Не стоит ходить в суд. Он наживет больше неприятностей», — сказал Верховский.

«URA.RU» выяснило, что непосредственные участники конфликта не хотят говорить на эту тему с журналистами. Тимур Юнусов (Тимати) не отвечает на звонки. Его команда не комментирует происходящее. «Тимур Ильдарович попросил брать комментарии из его официальной страницы в соцсети», — сказал в разговоре с агентством его пиар менеджер Максим. Сам экс-депутат и его друг Ванкевич также не ответили на звонки. Телефон Телепнева выключен, а Ванкевич не берет трубку.

Инцидент произошел в родном городе Ширмана — в Перми. Он отдыхал в клубе, когда к нему подошли двое людей (Телепнев и Ванкевич) и попросили сфотографироваться. Позже вечером пьяный Ванкевич потребовал от артиста новый снимок, потому что на прежнем не видно его лица. Когда Смэш отказал началась драка, к которой присоединился бывший депутат. Сам Телепнев на своей странице в Facebook заявляет, что не имеет никакого отношения к драке.

Между тем, видео, которое угрожает опубликовать Тимати, судя по всему, уже опубликовал Dj Smash на своей странице в Instagram. На нем якобы Телепнев стоит с мужчиной на улице, они обнимаются и в какой-то момент сближаются для короткого поцелуя.