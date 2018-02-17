Тимати пригрозил опубликовать гей-видео с пермским депутатом, избившим диджея Smash

16:08 17 февраля 2018 5

Тимати нашел гей-видео с депутатом Фото: depositphotos.com

Рэпер Тимати пригрозил опубликовать доказательства гомосексуальной связи пермского депутата-единоросса Александра Телепнева и его товарища Сергея Ванкевича, которые подозреваются в избиении диджея Андрея Ширмана (DJ Smash).

«В моем распоряжении есть видео, где Александр Телепнев и его подельник Сергей Ванкевич — целуются, обнимая друг друга на улице! Что дает мне полное основание называть их ****** (гомосексуалистами). Если вы или другие друзья, сидевшие на спонсорстве Телепнева не успокоитесь со своими высказываниями, то я опубликую видео этих голубков», — написал Тимати на своей страничке в Instagram.

Тимати не постеснялся в выражениях Фото: официальная страничка Тимати в Instagram

Так музыкант отреагировал на обращение президента Пермской краевой федерации рукопашного боя Александра Шилова, который осудил рэпера за оскорбления Телепнева, попросил удалить пост с ругательствами и извиниться за свои поступки. Тимати отказался.

Как ранее сообщало «URA.RU», из-за скандала Телепнева временно исключили из «Единой России». По словам Ширмана, Телепнев избил его в одном из пермских ночных клубов за отказ делать селфи.