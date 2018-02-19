00:08 19 февраля 2018 0

Дубровский и Куйвашев померяются своим влиянием на элиту. Присутствие губернаторов на соревнованиях увеличивает количество VIP на трибунах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Русская медная компания Игоря Алтушкина готовится с размахом отметить День защитника Отечества. Сразу в двух городах — Челябинске и Екатеринбурге — в предстоящие выходные пройдут крупные турниры по смешанным единоборствам. В клетке — известные российские спортсмены, в гостях — легенда американского бокса Майк Тайсон и знаменитый российский боец ММА по прозвищу «Последний Император» Федор Емельяненко. Жителям южноуральской столицы предстоит оценить второй турнир из серии «Бои в клетке», за организацию которого будет отвечает уже известная RCC boxing promotions. А екатеринбуржцы увидят не только новое шоу, но и становление компании, у руля которой должен встать сын Игоря Алтушкина Александр.

Бои в клетке были зрелищными, но элита Екатеринбурга их проигнорировала Фото: Дарья Попова © URA.RU

Первый турнир «Бои в клетке» прошел в Екатеринбурге в ноябре 2017 года. Тогда главной звездой шоу был екатеринбургский боец ММА Иван Штырков. Болельщики и любители единоборств по достоинству оценили формат турнира, где были только бои ММА, а 10-угольная клетка создавала особый антураж. А вот элита турнир проигнорировала.

В Челябинске 24 февраля на арене «Трактор» в главном бою будет снова Иван Штырков, но в зале в качестве почетного гостя будет присутствовать легенда мирового бокса Майк Тайсон. Он должен помочь обеспечить достойное VIP-представительство на турнире, который организован при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Что касается главного поединка, 29-летний Иван Штырков будет драться с 35-летним поляком Марчином Лазарсом. Это будет трехраундовый бой по правилам ММА в рамках полутяжелого веса (до 93 кг). Для Штыркова это будет второй бой в этой весовой категории. Дебютный поединок екатеринбуржец провел в ноябре 2017 года против 40-летнего Кристиана М’Пумбу и одержал победу единогласным решением судей. Тогда исполнительный директор RCC boxing promotions Алексей Титов говорил, что для Штыркова специально был подобран «не слишком сильный, но качественный соперник», чтобы екатеринбургский боец мог освоиться в новом весе.

Штырков (мужчина, бритый на лысо) сам всегда занимает VIP-трибуну на боях RCC, когда не дерется. На фото он разговаривает со свердловским губернатором Куйвашевым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоит отметить, что Ивана Штыркова активно критикуют за то, что он дерется только в России, часто — с возрастными соперниками, а иногда он даже побеждает неуверенно, как в случае с бразильцем Антониу Силвой, когда Штыркову понадобилась медицинская помощь. Тем не менее, промоутеры считают подобные обвинения необоснованными, а эксперты говорят, что в мире единоборств репутация слишком дорога, чтобы портить ее договорными поединками.

В Челябинске Штырков будет драться с равным соперником. Марчин Лазарс ненамного старше российского бойца, зато выше почти на 10 см. На счету поляка 16 боев (11 побед и 5 поражений), у Штыркова — всего 12 боев, но в каждом он одержал победу. Впрочем, соперник для россиянина был выбран не только по спортивным показателям.

«Польская публика очень интересуется нашим промоушеном. Они сейчас ведут с нами диалог о том, чтобы показывать турниры, чтобы мы больше поляков приглашали на свои мероприятия. Польская сторона активно начала раскручивать предстоящий бой в своих СМИ. Лазарс — неплохой соперник. Он также нужен для определенных наработок Штыркову. Но в первую очередь, Марчин Лазарс — это молодой спортсмен. Достаточно сильный и известный в Польше. После этого боя уже никто не скажет, что Штырков дерется со стариками. У Ивана большие перспективы, но многие обыватели этого не понимают, не знаю, как они оценивают бои. Иван — очень сильный спортсмен», — рассказал Алексей Титов.

Помимо главного события на файткарде шоу еще восемь поединков по правилам смешанных единоборств в различных весовых категориях c участием бойцов из Бразилии, Греции и Франции. Кроме боев ММА, зрители увидят три поединка по правилам древнего муай-тай.

На афише — фавориты вечера в Екатеринбурге

Не менее увлекательное шоу состоится 25 февраля в Екатеринбурге, где на площадке КРК «Уралец» пройдет турнир под названием Russian Cagefighting Championship. Это будет первый по-настоящему большой турнир, организованный командой сына Игоря Алтушкина Александра, который является руководителем промоутерской компании «Fair Fight», и промоутерской группы «Рать» (спонсор — известный екатеринбургский бизнесмен Сергей Трофимов).

В главном бою вечера именитый российский тяжеловес Сергей Харитонов (26 побед, 6 поражений) встретится с бойцом из Калифорнии Джоуи Белтраном. На счету американца 32 боя (17 побед, 14 поражений), 10 из которых он провел в UFC и 8 — в Bellator (самые известные мировые промоушены, — прим. ред.).

Сергей Харитонов должен был провести бой в Екатеринбурге еще в 2016 году. Однако тогда, за несколько недель до поединка в уральской столице, Харитонов дрался в Bellator против Хави Айяла и проиграл нокаутом. После этого специальная комиссия запретила ему участвовать в поединках, поэтому бой в Екатеринбурге был отменен. Сейчас Сергей Харитонов находится в хорошей форме, в последних трех поединках он одержал победы.

В предстоящем поединке Сергей Харитонов, по мнению экспертов, выглядит фаворитом, однако нельзя исключать неожиданные повороты. Если вспомнить бой Харитонова против Хави Айяла, тогда россиянин в первом же раунде поймал очень тяжелый удар в висок, и был нокаутирован. То есть в тяжелом весе может случиться все, что угодно.

Примечательно, что на челябинских афишах — не бойцы, а специальный гость боев в клетке

«Джоуи Белтран — достаточно опытный боец. Он знает сильные стороны Сергея — это сила удара и мощь, он особенно опасен в первом раунде. Это очень большие ребята, с большой мышечной массой, ее достаточно трудно кормить кислородом. Если Белтран переведет бой в более поздние раунды, его шансы повышаются многократно. Из 17 побед, которые он одержал на профессиональном ринге, у него 12 побед нокаутом и техническим нокаутом, то есть у него удар тяжелый. Учитывая, что Харитонов уже падал в нокаут, это тоже придает определенную интригу», — пояснил URA.RU исполнительный директор Федерации ММА Свердловской области, руководитель группы компаний «Рать» и один из организаторов турнира Russian Cagefighting Championship Александр Скаредин.

Всего 25 февраля в клетку выйдут 15 пар бойцов, среди которых будут спортсмены, проявившие себя в UFC, ACB, Bellator, Fight Nights и M-1 Global — лигах, составляющих топ-5 мирового рейтинга по версии сайта fightmatrix.com. По словам организаторов, все бои будут зрелищными, а среди спортсменов нет «мешков для битья», поскольку именно поединки — главная составляющая шоу.

«ММА какими они должны быть» — девиз турнира Russian Cagefighting Championship и главный вызов для Александра Алтушкина. Ему придется доказать, что можно обойтись без шоу-программы, а зрителей удастся покорить исключительно качественными поединками. Впрочем, на первый раз у Алтушкина младшего будет внушительная поддержка — Майк Тайсон и Федор Емельяненко в первых рядах. Кроме того, в числе почетных гостей должен быть губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, при поддержке которого проводится Russian Cagefighting Championship.