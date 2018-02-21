Криминальный профсоюз захватывает площадку федеральных форумов

18:50 21 февраля 2018 0

Криминал вмешивается в политику и экономику Южного Урала Фото: Пресс-служба администрации Челябинска © URA.RU

500 южноуральцев, потерявших здоровье на производстве, лишились бесплатного санаторного лечения. Виной всему скандальный, запрещенный судами челябинский профсоюз «Содружество». Созданное криминальными структурами объединение осваивает курортный бизнес. В качестве противника выбран «Карагайский бор», одна из лучших здравниц Урала.

На сайте профсоюза «Содружество» выложен ролик с пожилой женщиной, купившей путевку в «Карагайский бор». Женщина уверяет: когда приехала в санаторий, то обнаружила, что пансионат не приспособлен для инвалидов. Нет пандусов, лифтов и тому подобное. Пенсионерка также говорила, что тех, кто плохо передвигается, перевозят из корпуса в корпус на скорой помощи. В итоге женщина отказалась проходить лечение, потребовала вернуть ей деньги за путевку. В дирекции пенсионерке сообщили, что могут вернуть только 85 процентов стоимости, так прописано в договоре. «Содружество» потребовало извиниться перед женщиной. Сама по себе ситуация кажется действительно некрасивой, если бы речь не шла о «Карагайском боре» и за заботой о пенсионерке не стояли бы иные, корыстные цели профсоюза.

На территории «Карагайского бора» проходят уральские молодежные форумы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пансионат расположен в живописном бору, на территории Верхнеуральского района в Челябинской области, имеет статус госпредприятия и принадлежит областным властям. На его площадях проходят крупные мероприятия, к примеру, молодежные форумы «Утро». Что касается инвалидов, то он полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями. «Нас уже недавно проверяла комиссия фонда федерального страхования, — сообщил „URA.RU“ директор санатория Андрей Старков. — Все оборудовано, есть лифты и пандусы. В бассейне есть специальный спуск для инвалидов. Машина, о которой идет речь, это специализированный медицинский автомобиль, для того чтобы перевозить по территории людей, которые не могут самостоятельно передвигаться».

Старков уточнил, что комиссия ФСС приезжала по жалобе, поданной в УФАС от санатория «Урал», расположенного в Увельском районе. Поводом для жалобы был тендер, объявленный в конце прошлого года Челябинским региональным отделением фонда социального страхования РФ на оказание лечебных услуг лицам, получившим профзаболевания и пострадавшим от несчастных случаев на производстве. Все эти категории имеют статус инвалидов. Предстояло провести конкурс на 500 путевок в 2018 году, на сумму в 24 млн рублей. С полным проживанием и лечением для жителей Челябинской области, пострадавшим на производстве. В жалобе «Урала» указывалось, что в «Карагайском бору» нет условий для инвалидов. Эти сведения, как выяснила комиссия, не подтвердились, но конкурс отменили по формальным признакам. Антимонопольная служба нашла недочеты в конкурсной документации — потребовала от заказчика уточнить систему начисления баллов участников.

«В УФАС по Челябинской области обнаружены неточности в техническом задании, в связи с чем вынесено решение об отмене определения поставщика, — подтвердили „URA.RU“ в пресс-службе регионального отделения. ФСС РФ вносятся изменения в техническое задание по данной закупке. Закупка будет размещена в ближайшее время».

Южноуральцы, потерявшие здоровье на производстве, остались без бесплатных путевок на 2018 год, и не факт, что в новом конкурсе «Урал» опять не предпримет попыток блокировать конкурентов и отменить конкурс с помощью «Содружества». А пока профсоюз пытается создать негативный фон вокруг «Карагайского бора». По некоторым данным, интервью у пожилой женщины берет юрист санатория «Урал». Кстати, сама пенсионерка — бывшая сотрудница «Урала». А на самом сайте «Содружества» рекламируются путевки в этот санаторий.

Тесная дружба «Содружества» с директором «Урала» Галиной Селяниной началась в того времени, когда он руководила одним из сельхозпредприятий в Увельском районе. «Содружество» создало первичную ячейку профсоюза. У нее были акции ОАО «Урал», а когда свой пакет ей передала в доверительное управление, получила контроль над учреждением. Сотрудники санатория массово вышли из областной организации профсоюза работников здравоохранения и вступили в «Содружество». Действующий директор Сергей Булатов уволился, его место заняла Селянина.

Один из лидеров «Содружества» Денис Гнеушев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все это произошло в 2016 году. Перед увольнением директора на сайт «Содружества» вбрасывался негатив на Булатова. Областной профсоюз работников здравоохранения, а за ним небольшой пакет акций, больше не влияет на деятельность санатория. «„Содружество“ в санатории появляется редко, — рассказывает на условиях анонимности один из сотрудников. — У них экономический интерес. Помогают руководству бороться с конкурентами за вознаграждение».

Получить комментарий Галины Селяниной не удалось, в ее приемной не отвечали на звонки. Не отвечал телефон и профсоюза «Содружество». Один из его лидеров Денис Гнеушев, вероятно, занят другими важными делами. Он, вместе с бывшим вице-губернатором Николаем Сандаковым, обвиняемым в коррупции и мошенничестве, продвигает новое экологическое движение. На своей странице в «Фейсбуке» Гнеушев запостил ролик с пенсионеркой, недовольной «Карагайским бором», а один из основателей профсоюза, неоднократно судимый Сергей Нартов, комментирует этот пост.

Сам профсоюз, официально запрещенный, неоднократно был замечен в попытках рейдерского захвата. Одна из таких попыток закончилась временным успехом, под контроль «Содружества» летом 2014 года перешел оздоровительный лагерь «Синий бор» в Уйском районе. Местным детям тем летом было негде отдыхать. Лагерь удалось вернуть муниципалитету, а бывшие сотрудники «Синего бора», сотрудничавшие с «Содружеством», были отданы под суд за хищение бюджетных средств.