«СтопГОК» провел самый провальный митинг в своей истории

17:16 18 февраля 2018 5

Движение «СтопГОК» все больше напоминает посиделки старых знакомых, для которых митинг — повод собраться и поболтать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске прошел митинг движения «СтопГОК» — один из самых малочисленных за историю этого объединения южноуральцев. Полиция сообщила, что в акции в сквере Колющенко приняло участие около 400 человек. Цифры важны, поскольку, еще анонсируя митинг, «СтопГОК» называл акцию последним шансом добиться своей цели — остановить строительство Томинского горно-обогатительного комбината Русской медной компанией Игоря Алтушкина. В последние будние дни ажиотаж вокруг мероприятия был запредельным: о поддержке движения заявили профсоюз «Содружество», бывший вице-губернатор Николай Сандаков, движение «Офицеры России» и местное отделение КПРФ.

Но добиться внимания челябинцев не получилось. Списать на погоду это нельзя: в городе ноль градусов. Сервис «Яндекс.Погода» оценивает температуру так: «ощущается, как -5».

Число участников митинга было одним из самых низких за всю историю движения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Активист «СтопГОКа» Борис Золотаревский объявил, что не видит толку от обсуждения вопроса о строительстве ГОКа в Общественной палате Челябинской области. Это он считает невыполнением поручения президента России Владимира Путина губернатору Борису Дубровскому. В поддержку толпа начала скандировать «Дубровского в отставку!».

Для тех, кто не был погружен в контекст, включили запись телефонного звонка главы государства лидеру движения Василию Московцу. Начался сбор подписей под обращением к президенту, в тексте которого проскальзывали нотки шантажа: «Если наша проблема до выборов Президента 2018 года не будет решена и на разработку Томинского месторождения не будет наложен запрет, то мы ОТКАЗЫВАЕМСЯ на выборах поддержать Вашу кандидатуру и будем агитировать людей голосовать против Вас или не принимать участие в этих выборах».

Николай Сандаков заявил, что в декабре решил создать собственное экологическое движение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На сцену пустили бывшего вице-губернатора Николая Сандакова (в Советском районном суде Челябинска завершается процесс, в рамках которого экс-чиновник обвиняется в коррупции, мошенничестве и взломе чужой компьютерной почты). Политтехнолог не прошел мимо хайповой темы и недавно создал экологическое движение «ЧелябинскДыши». Сандаков обрушился с критикой на своего бывшего работодателя губернатора Бориса Дубровского, обвинив его в замалчивании экологических проблем Челябинска и отказы назвать таких загрязнителей атмосферы, как «Мечел», городская свалка, ЧТПЗ, цинковый завод и Коркинский разрез.

Оратор предложил «СтопГОКу» создать единый координационный совет. Координировать есть кого: к «ЧелябинскДыши» примкнул один из руководителей скандального челябинского профсоюза «Содружество» с криминальными корнями Денис Гнеушев. Этот профсоюз официально запрещен. Ранее «Содружество» сотрудничало с Сандаковым в атаках на Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), затем критиковало его. Теперь профсоюз и бывший вице-губернатор снова под одними флагами.

Появление Дениса Гнеушева на сцене было для многих неожиданным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

О намерении присоединиться к движению против ГОКа заявили и «Офицеры России», ранее презентовавшие создание новой партии. Особенно эмоционально выступил экс-глава Сосновского района, бывший главный судебный пристав Челябинской и Свердловской областей Александр Новокрещенов, уволенный в свое время с поста опричника Среднего Урала со скандалом. Николай Шеремет, доверенное лицо кандидата от КПРФ в президенты, заявил, что Павел Грудинин поддерживает «СтопГОК».

Политолог Александр Мельников считает, что активизация экологической деятельности Николая Сандакова связана с его статусом подследственного, которого скоро ждет решение суда. «Сандаков выстраивает политическую линию защиты. Ведь одно дело, когда все разговоры о нем крутятся только вокруг коррупции. И другая история, когда человек участвует в суде, как один из лидеров протестного движения. Этим он корректирует имидж от возможного коррупционера к политзаключенному. Но вряд ли это как-то поможет движению „СтопГОК“ и ему самому», — резюмировал эксперт.

Александр Новокрещенов припомнил все — и Украину, и победу хоккеистов на Олимпиаде, и винный бунт 1990-го года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все случившееся произвело впечатление заката движения. Еще год назад это была самая влиятельная организация региона, реальная большая проблема для властей и РМК. Активисты практически в ежедневном режиме пикетировали правительство области, проводили ежемесячные (а иногда и чаще) митинги. Большой популярностью пользовались фирменные наклейки «СтопГОК», которые размещали на задних стеклах автомобилей.

Серьезный всплеск интереса возник 17 апреля, когда на митинг к челябинцам прилетел блогер Алексей Навальный, находившийся тогда на пике популярности. Второе дыхание движение обрело после звонка президента 9 ноября прошлого года. Контакт со «СтопГОКом» хотела иметь и телеведущая Ксения Собчак, и все тот же Грудинин. Но активисты им отказывали.

Они пошли на сотрудничество с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ). Вместе провели митинг 25 ноября, и тогда стало понятно, что движение умирает. Вместе со «СтопГОКом» сцену разделили секретарь того самого СПЧ Михаил Федотов и глава Комитета по общественному контролю Иван Засурский. Пришли и другие экологические движения. «СтопГОК» потерялся, всего на митинг пришло не больше полутора тысяч горожан. А на следующий день — на митинге Навального — митингующих оказалось в три раза больше!

Общественники умудрились напечатать газеты тиражом 99 999 экземпляров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вторым поражением стало проведение слушаний о проекте ГОКа на площадке Общественной палаты, куда пришло множество экологических организаций и руководство РМК. Зайдя на бюрократическое поле, Василий Московец понял, что проиграл. Он демонстративно выходил с заседания, когда выступали представители РМК. На следующее и вовсе не пришел. Но было поздно: он лишился поддержки челябинцев, потому что в СМИ уже массово сообщалось об обсуждении проекта и уступках со стороны металлургов. Сам «СтопГОК» стал раскалываться: не все хотели работать в авторитарной организации, кто-то решил повторить успех Московца и создал свое движение.

Тут же возникло обсуждение вони от городской свалки, от противоледной смеси, от других заводов. На этом фоне проблема ГОКа ушла на второй план. 17 декабря на новый митинг Московца пришло сто человек, но это можно было списать на мороз. 18 февраля не набралось и 400.

Многие горожане уже устали от бесконечных митингов и разговоров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинске Андрей Лавров отмечает усталость рядовых участников от бесконечных митингов, которые не приносят быстрых результатов. И политическую радикализацию актива. «Лидеры „СтопГОКа“ пошли на прямой шантаж, требуя неприемлемые и нереализуемые условия. Массы не готовы на радикализацию. Их волнует только смог и экология в целом. В отсутствие массовой поддержки, лидеры движения искусственно нагнетают ситуацию, маргинализируются и теряют поддержку — этим сами себя ведут в тупик», — считает собеседник.

Директор информационно-аналитического агентства «Монитор» Алексей Ширинкин думает, что «сама по себе проблема актуальна, поскольку не решена, люди мнения не изменили». «Но большую роль сыграл сильный ход строителей ГОКа — связать проект с рекультивацией Коркинского угольного разреза», — отметил он.

Следующий митинг «СтопГОК» пока анонсирует на 4 марта. Но его численность явно будет еще меньшей. Если только власти и Русская медная компания не расслабятся, сочтя своего оппонента уже уничтоженным, и не допустят глупых ошибок.