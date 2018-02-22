Из-за нового техосмотра часть автомобилей окажется вне закона

16:11 22 февраля 2018 0

Автомобильный тюнинг теперь окажется вне закона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автомобильному тюнингу в России, похоже, приходит конец. Новые правила техосмотра, вступившие в силу 22 февраля, запрещают вносить значимые изменения в конструкцию автомобиля. Все «переделки» должны подтверждаться документами, оформить которые практически невозможно. К примеру, «занизить» свой автомобиль, сократив дорожный просвет, или наоборот — превратить его во внедорожник — точно не удастся.

На заниженных машинах ездить больше нельзя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представитель одного из российских ателье, занимающихся тюнингом автомобилей, Сергей Кузнецов в разговоре с «URA.RU» признал, что часть услуг действительно может оказаться под запретом: «Тюнинг — обширное понятие. Очевидно, что ряд услуг с введением новых норм оказывается вне закона. Например, многие сейчас заклеивают задние фары немецкой пленкой — теперь это официально запрещено. Вне закона оказывается и тюнинг подвески — это касается и тех, кто хочет сделать из „Жигулей“ гоночную машину, и любителей большого клиренса».

По его словам, от изменения или переделки стандартных кузовных частей, а также установки облегченных частей кузова для уменьшения веса автомобиля придется отказаться. «Фанаты тюнинга, конечно, продолжат им заниматься, но легальным путем техосмотр они уже не пройдут», — заключил Кузнецов.

…да и завышенные не в фаворе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В целом регламент процедуры ужесточен: отныне будет запрещено оклеивать пленкой фары, а также устанавливать шипованную резину только на одну ось. Этим довольно часто грешат россияне, желающие сэкономить. Однако именно такая экономия во многих случаях приводит к ДТП.

Кроме того, теперь водителям официально запрещено пользоваться автомобилем с неработающим или подтекающим гидроусилителем руля. Также автолюбителям запрещается тонировать рассеиватели фар для защиты от камней. С этого дня водителям вменят в обязанность обеспечить полную штатную работу системы очистки стекол — раньше разрешалось, чтобы у машины работал только один дворник и одна форсунка омывателя. Более того, автолюбители обязаны всегда хранить в салоне медицинскую аптечку, а также огнетушитель и знак аварийной остановки.

По мнению председателя Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, процедура техосмотра в России уже давно нуждается в радикальной реформе.

У экспертов есть немало вопросов к процедуре проведения техосмотра Фото: Александр Елизаров © URA.RU

«Звучало много предложений, в том числе революционных, шли активные обсуждения. Однако в конечном итоге все мы увидели, что ситуация ровным счетом не изменилась. Как говорится, а воз и ныне там — власти не отважились на серьезные перемены и решили обойтись очередными косметическими мерами», — пояснил он «URA.RU».

Похмелкин полагает, что «в революции никто не заинтересован». «На этой процедуре зарабатываются огромные деньги, понятно, что никто их не хочет терять. Именно поэтому реализуются изменения, которые ничего не значат — дескать, давайте поменяем местами аптечку и огнетушитель», — резюмировал эксперт.

Генеральный директор союза «Техэксперт» Сергей Зайцев подтвердил «URA.RU», что никакой долгожданной реформы не произошло:

«За прошлый год количество ДТП по вине технических неисправностей выросло, число раненых и погибших в таких авариях также возросло. Однако ничего не меняется. Нынешние нормативные изменения не имеют ровным счетом никакого отношения к повышению безопасности дорожного движения».

По его мнению, основным лоббистом процедуры техосмотра в нынешнем виде выступают страховые компании: «Это для них большой дополнительный бизнес. Более того, сейчас разрешили не ставить печати на диагностические карты, достаточно подписи. Это означает, что торговля документам будет вестись еще более активно».

К безопасности дорожного движения предложенные поправки не имеют никакого отношения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Готовящиеся изменения в процедуру техосмотра обсуждались достаточно давно. В частности, в начале года стало известно, что Минтранс намерен увеличить количество параметров, которые проверяют во время техосмотра, с 68 до 85—90. Собственно, это и случилось.

Минэкономразвития в свою очередь предлагало обязать фиксировать процесс технического осмотра автомобиля на фото- или видеокамеру. Кроме того, высказывалась идея ввести уголовную ответственность для оператора единой информационной системы техосмотра за внесение в нее ложных данных. Однако в итоге от данного предложения было решено отказаться.