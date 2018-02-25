На Тайсона и Цзю в Челябинске пришла только «Калининская семья»

02:11 25 февраля 2018 0

ЛА «Трактор» собрал аншлаг, но первые лица области турнир проигнорировали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин в субботу вечером собрал в Челябинске полную 7,5-тысячную ледовую арену «Трактор» на свой турнир «Бои в клетке» благодаря звездным гостям — легендам бокса Майку Тайсону и Косте Цзю, бойцу смешанного стиля Федору Емельяненко, артистам Михаилу Галустяну и Андрею Мерзликину. Такого рода шоу впервые прошло на Южном Урале. Но его проигнорировали первые лица региона — губернатор Борис Дубровский, его первый зам Евгений Редин, мэр Челябинска Евгений Тефтелев, глава минимущества Алексей Бобраков. Вполне возможно, что больше такое шоу не повторятся, несмотря на то, что основной бизнес Игоря Алтушкина расположен на Южном Урале.

Первый опыт проведения в Челябинске большого бойцовского турнира глава РМК предпринял полгода назад, когда устроил боксерский вечер в день города 9 сентября. Однако тогда ледовая арена «Трактор» была заполнена только на треть. В воскресенье, 24 декабря, в Челябинске был установлен рекорд посещаемости подобных шоу — турнир «Бои в клетке», организованный RCC Boxing Promotion Игора Алтушкина, собрал аншлаг в 7,5 тысячной арене благодаря звездным гостям.

Самыми статусными представителями так называемого клана «магнитогорцев» были министр спорта Леонид Одер и председатель облизбиркома Сергей Обертас. Компанию последнему составил глава Контрольно-счетной палаты области Алексей Лошкин.

1/4 Леонид Одер пришел на турнир с супругой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Не сочли этот турнир достойным своего присутствия практически весь состав Заксобрания области и гордумы Челябинска. Из 60-ти региональных депутатов, например, удалось разглядеть только Олега Голикова, Сергея Буякова и Игоря Егорова. Исполнительную власть области представлял министр финансов Андрей Пшеницын.

Зато известная и влиятельная в Челябинске «Калининская семья» была в полном составе — владелец «Арианта» и ЧЭМК Александр Аристов (с супругой и зятем — экс-депутатом Госдумы Александром Кретовым), «авторитетный» депутат гордумы Виталий Рыльских и близкие им парламентарии и бизнесмены вроде Владимира Бодрова, Дениса Лапотышкина. Рядом с ними сидели начальники областной и городской полиции Андрей Сергеев и Сергей Миронов.

1/9 Андрей Сергеев, Александр Кретов, Александр Аристов и его супруга (слева — направо) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сами боксерские бои были интересны только неискушенному зрителю. Так называемые «ноунеймы» составили 11 пар из 12-ти. И только в последнем бою выступил один из любимчиков Игоря Алтушкина — Иван Штырков. Он одержал девятую победу в девяти матчах с большим трудом, но ожидаемо — соперник проиграл каждый второй свой поединок и был известен только в родной Польше.

VIP—гости прибыли, когда к выходу на ринг готовилась уже 9-я пара. Челябинские болельщики встретили овацией и Тайсона, и Цзю, и Емельяненко. Они с большой свитой заняли первый ряд. Тайсон и Цзю во время боев делали селфи. Судья одного из матчей прямо в клетке встал на колено и сфотографировался на фоне легенд бокса.

На экране показали ролик, где основатель движения спортсменов Putin Team хоккеист Александр Овечкин выступил с приветствием к участникам и гостям турнира, напомнив, что президент Владимир Путин поддерживает спорт. Вышедший на сцену Майк Тайсон поблагодарил зрителей и пожелал, чтобы они получили удовольствие. А Константин Цзю заявил, что он я дома, потому что Челябинск — это «почти что Серов». Мнения разделились, он имел ввиду: относительно небольшое расстояние между городами или инфраструктуру.

1/4 Губернатор Борис Дубровский присутствовал только в виде надписи на полу ринга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Не на каждом хоккейном матче приходит столько народа», — заметил один из гостей. И, действительно, зал был полон. Челябинцы скандировали «Бей Евросоюз», когда россиянин дрался с греком. Кричали «Россия! Россия!» во время боя соотечественника с французом.

Единственный минус, который стоит можно выделить, если не считать откровенно слабый состав бойцов, это традиционная уже плохая организация работы с прессой. Тайсон и Цзю полчаса ждали журналистов, потому что их не пускали в коридор по дороге в пресс—центр. Российский боксер даже сделал замечание корреспондентам. Но те объяснили, что вынуждены были ждать в нескольких метрах от входа, так как охране не давали команду пропускать их в зал. В глазах легендарного боксера читалось недоумение.

1/4 На пресс-конференции Майк Тайсон прямо сказал, что драки ему надоели, он с большим удовольствием смотрел на девушек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Перед турниром прошел слух, что это последний такой турнир в Челябинске. Кто-то уточнял, что речь только о боях в клетке. Однако на бокс прошлой весной в день города пришло в три раза меньше людей. Нелогично было бы возвращение к старому формату. На пресс-конференции исполнительный директор RCC boxing promotions Алексей Титов опроверг слухи. «Планируем повторить турнир в таком формате. Возможно, в сентябре в честь дня города», — сказал он.

Константин Цзю добавил, что ведет переговоры с Титовым о выступлении своего сына, 23-летнего Тимофея Цзю, на боксерском матче во время выставки «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге. «Старший сын победил в восьми боях, в семи — нокаутом. 6 апреля пройдет следующий бой. Если все пойдет хорошо, то, может, привезу его в Екатеринбург», — сказал боксер.

Алексей Титов добавил, что в Екатеринбурге RCC boxing promotions устраивает шоу бойцов не только на «ИННОПОРОМе», но и на 9 мая, и на день города. В то же время про Челябинск говорил неуверенно. Местные журналисты сочли это странным отношением к региону, где хозяин РМК и промоутерской фирмы Игорь Алтушкин зарабатывает основные деньги — здесь работает Кыштымский медеэлектролитный завод, Карабашмедь, Михеевский ГОК, строится Томинский ГОК.