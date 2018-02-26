Настя Рыбка будет хайпить на своем аресте в Таиланде назло Дерипаске

22:08 26 февраля 2018 3

Настю Рыбку ждет экстрадиция в России Фото из личного аккаунта Насти Рыбки в Instagram

Тайская полиция задержала организаторов секс-тренингов в Паттайе, среди которых были и скандально известные Алекс Лесли (Александр Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вакушевич). Их обвиняют в нелегальном въезде в страну, нахождении в Таиланде после окончания действия визы, а также работе без официального разрешения.

За такими обвинениями традиционно следует депортация, заметил председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев. «Тайский закон предполагает до года лишения свободы, но обычно все заканчивается неделей в депортационной тюрьме и последующей высылкой из страны», — рассказал адвокат «URA.RU». Эту информацию уже подтвердили в российском посольстве. При этом в России судить за нарушение таиландского законодательства их не будут, отмечает юрист.

Предполагается, что Настя Рыбка отдыхала с Олегом Дерипаской летом 2016 года Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Однако в России Настю Рыбку ждет процесс совсем по другому делу — она проходит ответчиком по иску бизнесмена Олега Дерипаски, который подал на нее в суд за размещение в соцсетях фотографий, касающихся его личной жизни. Первое заседание состоится уже 1 марта в Усть-Лабинском суде Краснодарского края. Напомним, скандал разгорелся после того, как оппозиционер Алексей Навальный, изучая страницу Рыбки в «Инстаграме», обнаружил, что она отдыхала на одной яхте с Дерипаской и, предположительно, российским вице-премьером Сергеем Приходько.

Присутствие на суде Рыбки или ее представителя желательно, но не обязательно, замечает адвокат Александр Добровинский. «Как ответчик она или ее представитель должны присутствовать, но если они не явятся на процесс, то суд начнется и без них», — заметил Добровинский в разговоре с «URA.RU».

Рыбка и Лэсли находятся в Таиланде как минимум с середины 2017 года, однако до последнего момента полиция не обращала на них внимание, замечают тайские СМИ. Так, еще в сентябре они активно рассказывали о российских секс-тренингах, вызвав бурю возмущения в местных социальных сетях, однако реакции со стороны правоохранителей тогда не последовало.

На нынешнее задержание Рыбки могли повлиять российские силовики, полагает политолог Аббас Галлямов. «Ну, а в том, что правоохранительные органы способны действовать в интересах олигарха, никаких сомнений нет», — рассказал Галлямов «URA.RU». Он полагает, что Лэсли и Рыбка создавали слишком много шума и российская власть решила действовать по традиционному принципу: если есть проблема — ее источник лучше заключить под стражу.

Однако с ним не согласен директор NPR Group, политолог Дмитрий Фетисов. Он считает, что и Дерипаска, и Приходько заинтересованы в том, чтобы вокруг Рыбки было как можно меньше шума в СМИ, а задержание в Патайе, наоборот, провоцирует очередной медиаскандал. При этом сами задержанные будут использовать его по полной, вернувшись в Россию, ведь серьезных причин для их ареста нет.

«Лесли и Рыбка заинтересованы в любом хайпе вокруг своих персон, и эта ситуация им скорей даже на руку. Их популярность и цитируемость в СМИ растет», — замечает политолог.

Он полагает, что Дерипаска совершил серьезную ошибку, подав иск к Рыбке, она будет использовать суд для собственной раскрутки.

Суд заставил СМИ И Навального удалить материалы расследования в качестве обеспечительных мер по будущему процессу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Привлечь внимание тайской полиции к российским секс-инструкторам могло какое-то третье лицо, замечает политолог Максим Жаров. «Вся эта история со скандалом на яхте достаточно сложно сконструированная, явно за этими людьми стоит какой-то влиятельный человек, который в случае экстрадиции окажет им поддержку», — рассказал эксперт «URA.RU».

После секс-скандала Дерипаска уже ушел с поста президента «Русала» и En+ Group, замечает директор международного института новейших государств Алексей Мартынов. «Все эти рыбки — это мелкий инструментарий. К концу олигархических войн, на излете 90х годов, между крупными бизнесменами был достигнут своего рода джентельменский договор: не трогать родственников и личную жизнь. Долгое время это перемирие работало. Сейчас же кто-то пытается вернуть к жизни забытый жанр», — рассказал политолог «URA.RU».

По его словам, по прибытии в Россию с ними может случиться что угодно. «Судьба их незавидна. Если времена олигархических войн возвращаются, то дай бог им просто остаться в живых», — заключил Мартынов.