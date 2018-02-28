Скандал с Рогозиным заставит чиновников скрываться

17:16 28 февраля 2018 0

Примеру Дмитрия Рогозина, ограничившему доступ в соцсети, могут последовать многие чиновники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские чиновники могут в массовом порядке последовать примеру вице-премьера Дмитрия Рогозина и ограничить присутствие в социальных сетях. Эксперты полагают, что многие госслужащие видят в интернет-инструментах отнюдь не способ повышения прозрачности деятельности, а серьезные репутационные риски.

Накануне вице-премьер России Дмитрий Рогозин ограничил доступ к своей странице в «Твиттере» и временно удалил страницу в Facebook. Отныне его «Твиттер» могут читать только подписчики страницы (898 тысяч человек). По свидетельству журналистов, его страница в ФБ исчезала на некоторое время — очевидно, что чиновник прибегал к использованию функции временной деактивации аккаунта. Пользователи обратили внимание и на тот факт, что Рогозин «почистил» в «Твиттере» своих подписчиков — за четверть часа их стало на 83 меньше.

У Дмитрия Рогозина количество «френдов» в сетях исчисляется сотнями тысяч Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Можно предположить, что на такой шаг высокопоставленный чиновник пошел после публикации «Новой газеты» о «племяннике» Рогозина. По данным журналистов, Роман Рогозин входит в совет директоров стратегического предприятия «Фотоэлектронные приборы». При этом сам вице-премьер заявил, что данные не соответствуют действительности — у него и племянника такого нет. «Никогда мои несуществующие племянники не входили в советы директоров перечисленных в вашей публикации компаний», — написал в соцсети вице-премьер. Но журналисты нашли, что ранее Рогозин сам называл в «Твиттере» Романа своим племянником. Позднее твиты о племяннике были удалены. Помощник Рогозина в среду, 28 февраля, не ответил на звонки корреспондента «URA.RU».

Председатель совета директоров пиар-компании «Никколо-М» Игорь Минтусов в разговоре с «URA.RU» признал, что после этой истории многие чиновники еще раз пересмотрят свое отношение к соцсетям: «Надо понимать, что их использование, помимо плюсов, чревато и серьезными рисками. Такая опасность заложена изначально: например,

сегодня ты пишешь о своем друге, размещаешь ваши совместные фотографии, а через пять лет выясняется, что он, к примеру, причастен к педофильскому скандалу.

Можно не сомневаться, что политические оппоненты обязательно воспользуются этим». По мнению Минтусова, «открытие даже небольшой части своей частной жизни — это всегда угроза», поэтому многие чиновники могут либо вообще покинуть сети, либо ограничить присутствие в них.

Тренд на информационную закрытость среди политического истеблишмента сегодня налицо, подтвердил «URA.RU» директор центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.

Соцсети для чиновников — это еще и большая опасность, утверждают эксперты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Существует две стратегии работы в информационном поле. Первая — затратная как c точки зрения интеллектуальных ресурсов, так и финансовых. Она предполагает полноценную работу с сетями, рассматривает их как новые возможности. В рамках такого подхода необходимо постоянное отслеживание рисков и их нейтрализация. Вторая стратегия — это минимизация своего присутствия в инфополе, своего рода информационное „окукливание“. Думаю, большая часть чиновников пойдет именно по этому пути, потому что это проще и дешевле», — пояснил собеседник агентства.

Впрочем, по мнению политолога Максима Жарова, российские чиновники в соцсетях изначально ведут себя крайне консервативно. «То, что широкая аудитория принимает за стремление чиновников скрыться от внимания общественности, является на самом деле результатом действия тех пунктов правил внутреннего распорядка, которые регламентируют действия чиновников в соцсетях. Кроме того, как правило, размещение постов и модерацию комментариев к записям в аккаунте чиновника берет на себя его пресс-служба. Действия этих двух факторов в совокупности и принимают за стремление чиновников уйти от открытости в соцсетях», — пояснил он «URA.RU».

С ним солидарен и глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков, полагающий, что на госслужащих ранга министров и вице-премьеров должность налагает определенные ограничения. «Вести социальные сети им нужно как можно осторожнее, с оглядкой на мнение вышестоящего начальства. Полагаю, что они это понимают. Но все люди, поэтому иногда эмоции берут свое», — сказал «URA.RU» эксперт.

Чиновникам не рекомендуют чересчур открывать информацию о своей личной жизни Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Неосмотрительное поведение в социальных сетях российских чиновников стоило некоторым из них своих постов. Так, за публичную критику своего начальства лишился кресла замминистра экономического развития Сергей Беляков. Он был уволен после записи в Facebook в августе 2014 года — он написал, что ему стыдно за заморозку пенсионных накоплений. В тот же день премьер Дмитрий Медведев освободил его от должности.

Из-за поста в Facebook пострадал и вице-губернатор Орловской области Александр Рявкин. В соцсети он красочно рассказал, как отмечал в Чехии Новый год, выложив в качестве иллюстрации фотографию из ресторана Grand Pupp в Карловых Варах. «Все-таки это самый лучший ресторан в Карловых Варах, без сомнения. Редко встретишь заведения с трехсотлетней историей, традициями и рецептурой. Фуа-гра, конечно, здесь — это нечто божественное!» — написал Рявкин. Запись вызвала возмущение у аудитории. Сам чиновник заявил, что не увидел в этом посте «ничего страшного», апеллировав к тому, что это его «личная страничка». Однако вскоре Рявкин был вынужден уйти в отставку.

Осенью 2012 года лидеру КПРФ Геннадию Зюганову пришлось оправдываться за свой твит по поводу гибели американского посла в Ливии Кристофера Стивенса. В частности, Зюганов написал, что дипломата «расстреляли, как последнюю собаку». Впрочем, позднее он уточнил, что его помощники исказили его точку зрения и выразились неточно, а в смерти посла нет ничего веселого.

Запечетленный в салате червяк на приеме в Кремле обернулся для губернатора Тверской области большими проблемами Соцсети

К скандалу в октябре 2010 года привел и твит губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина с приема в Александровском зале Кремля по случаю визита в Россию президента ФРГ Кристиана Вульфа. Он обнародовал фотографию дождевого червя, которого нашел в своей тарелке, сопроводив ее подписью: «Такое случается и в Александровском зале. Вместе с говядиной подают салат с живыми дождевыми червями». Позднее чиновник удалил запись. Однако тогдашний помощник президента по международным вопросам Сергей Приходько порекомендовал «коллегам-юристам» ввести в формулировки по оценке деятельности глав регионов такую статью, как «увольнение по слабоумию».

Эксперт по коммуникациям Алена Август полагает, что каждый чиновник должен располагать определенной памяткой поведения в сетях.

«Стоит сразу определить границы своего публичного образа (и лучше — с грамотным консультантом). Направление деятельности, степень открытости структуры, где вы работаете, ее репутация и направления развития — все это важно. Стоит помнить, что чиновник рискует, когда хочет в соцсетях выглядеть „больше и круче“, чем структура, в которой работает. Печальных примеров масса. Так что выделяться стоит не за счет „уникальных инсайдов“ или крена в личную жизнь, а за счет подачи и искусства коммуникаций — языка, сравнений, умения пояснить сложный вопрос простыми словами. Ну и конечно — искренность, именно это ценится больше всего. В случае чиновников лучший вид искренности — хорошо подготовленный», — пояснила Август. По ее словам,

табуированные темы — это углубление в личную жизнь, нестандартные увлечения, ненужные предметы роскоши и фальшивые заверения в любви к Отечеству, написанные «под копирку».

«Сеть не знает прошлого времени. В интернете любое прошлое при хорошем поиске и горячем желании всегда найдется. Так что все „ляпы“, вольные и невольные, зафиксированы», — заключила собеседница агентства.