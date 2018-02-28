{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Суд: документы о «золотом унитазе» губернатора Ямала сфабрикованы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,91
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 февраля 2018
20:35  28 февраля 2018 0

Как создается предубеждение к выборам президента России

Политологи и юристы разобрали 500 жалоб, оформленных в «Карту нарушений»
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
Подсчет голосов. Выборы. Салехард, подсчет голосов, бюлетени, бюллетени, итоги голосования
Юристы «Гражданского контроля»: «Голос» не дает объективной картины кампанииФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Карта нарушений на выборах», подготовленная движением «Голос», подверглась резкой критике со стороны экспертного сообщества. Юристы ассоциации «Гражданский контроль» проанализировали более 500 сообщений, опубликованных на проекте, и пришли к выводу, что ресурс не дает объективной картины идущей избирательной кампании.

«Карта нарушений» является проектом правозащитной ассоциации «Голос», который работает с 2015 года. На сайте сортируются жалобы избирателей, наблюдателей и представителей СМИ на нарушения в конкретных населенных пунктах.

Многофункциональный центр предоставления государственных услуг "Замоскворецкий". Москва, госуслуги, предвыборная агитация, выборы 2018, плакат выборы 2018, март 2018
Проект движения «Голоса» раскритиковали многие юристы
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как пояснили «URA.RU» в «Гражданском контроле», специалистами рассматривались поступившие сигналы из разных регионов страны. В итоге львиную долю сообщений о нарушениях нужно назвать надуманными, говорят опрошенные «URA.RU» эксперты и юристы. Они указывают на то, что большое количество нарушений приписывается проведению в школах в день выборов мероприятий, которые не противоречат закону. Так, одна из жалоб связана с тем, что в городе Буй Костромской области во всех школах города 18 марта 2018 года пройдет фестиваль детского творчества «Новая волна-2018». Фестиваль проводится в целях выявления одаренных детей и лучших творческих детских коллективов. «Однако заявитель почему-то посчитал, что речь идет об использовании бюджетных ресурсов для агитационной кампании», — заявили в «Гражданском контроле».

Большинство сообщений на портале не сопровождаются подачей их авторами официальных обращений о нарушениях в избирательные комиссии, прокуратуру и иные органы.

Официальные жалобы, как признает администратор сайта, поданы лишь в 75 случаях, что составляет менее 14% от общего количества упомянутых на сайте сообщений о нарушениях.

Целый ряд сообщений на «Карте нарушений» касается попыток региональных и муниципальных властей вмешиваться в деятельность избирательных комиссий. Но мониторинг поступающих жалоб показал, что под этим часто скрывается законная организационная подготовка местных органов власти к выборам.

Так, одна из претензий, обозначенных на карте, связана с тем, что глава администрации «Кобяйского улуса» (Республика Саха) принял распоряжение о назначении кураторов на избирательные участки. Согласно распоряжению кураторы УИКов — ответственные работники администрации и муниципальных учреждений. По мнению юристов «Гражданского контроля», указанные «кураторы» должны обеспечить необходимый уровень работы соответствующих УИК — такая обязанность органов местного самоуправления по подготовке к проведению выборов прямо предусмотрена действующим федеральным законодательством.

Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург, выборы 2017, избирательный участок 1705
Львиная доля жалоб в «Карте нарушений» не подтвердилась
Фото: Александр Мамаев

Вице-президент Гильдии российских адвокатов Владимир Самарин считает, что «Карта нарушений» в нынешнем виде больше напоминает «банальную провокацию». «Если есть доказательство конкретного нарушения, то его надо рассматривать и наказывать виновных. Если же нарушений нет, то это можно считать либо ошибкой, либо намеренной провокацией», — заявил он «URA.RU».

По мнению собеседника агентства, сотни жалоб в рамках проекта «Голос» «в большей степени похожи на вброс в информационное поле». «Если это провокация, то за такое надо обязательно наказывать», — подчеркнул Самарин.

Ранее секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев также заявлял, что большинство выявленных движением «Голос» нарушений избирательного законодательства — ложные: «Мы проанализировали эту карту нарушений. Примерно 70% тех случаев, которые обозначены на этой карте, не являются нарушениями, по нашему мнению».

Доктор исторических наук, правозащитник Александр Кобринский в беседе с «URA.RU» признал, что «Голос» делает важное и нужное дело, однако чересчур «заряжен» на негатив».

«Основная проблема заключается в том, что здраво оценить ситуацию представители «Голоса», к сожалению, не в состоянии. Понимаете, они подбирают задачи под ответ.

А ответ известен — это сплошной негатив», — пояснил Кобринский. Он обратил внимание на «самый настоящий вал бездоказательных сообщений о нарушениях». «Меня больше всего и смущает подобная бездоказательность многих сюжетов», — признал собеседник агентства.

Политолог Виталий Гаскин утверждает, что речь идет не о «карте нарушений», а о «карте подозрений». «Я считаю, что организаторы проекта должны модерировать поступающие жалобы, иначе получается, что люди там размещают все подряд. Полагаю, что это неправильно, требуется хотя бы какая-то первичная экспертная оценка», — сказал он «URA.RU». По его мнению, теоретически любой желающий может «сгрузить на сайт хоть миллион своих жалоб».

«Однако в конечном итоге такой подход работает против проекта — он полностью дискредитирует его, — говорит Гаскин. — Если врач в 80 процентах случаев ошибается, ставит неправильные диагнозы и назначает неверное лечение, неужели вы пойдете к нему?».

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров