Как создается предубеждение к выборам президента России

20:35 28 февраля 2018 0

Юристы «Гражданского контроля»: «Голос» не дает объективной картины кампании Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Карта нарушений на выборах», подготовленная движением «Голос», подверглась резкой критике со стороны экспертного сообщества. Юристы ассоциации «Гражданский контроль» проанализировали более 500 сообщений, опубликованных на проекте, и пришли к выводу, что ресурс не дает объективной картины идущей избирательной кампании.

«Карта нарушений» является проектом правозащитной ассоциации «Голос», который работает с 2015 года. На сайте сортируются жалобы избирателей, наблюдателей и представителей СМИ на нарушения в конкретных населенных пунктах.

Проект движения «Голоса» раскритиковали многие юристы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как пояснили «URA.RU» в «Гражданском контроле», специалистами рассматривались поступившие сигналы из разных регионов страны. В итоге львиную долю сообщений о нарушениях нужно назвать надуманными, говорят опрошенные «URA.RU» эксперты и юристы. Они указывают на то, что большое количество нарушений приписывается проведению в школах в день выборов мероприятий, которые не противоречат закону. Так, одна из жалоб связана с тем, что в городе Буй Костромской области во всех школах города 18 марта 2018 года пройдет фестиваль детского творчества «Новая волна-2018». Фестиваль проводится в целях выявления одаренных детей и лучших творческих детских коллективов. «Однако заявитель почему-то посчитал, что речь идет об использовании бюджетных ресурсов для агитационной кампании», — заявили в «Гражданском контроле».

Большинство сообщений на портале не сопровождаются подачей их авторами официальных обращений о нарушениях в избирательные комиссии, прокуратуру и иные органы.

Официальные жалобы, как признает администратор сайта, поданы лишь в 75 случаях, что составляет менее 14% от общего количества упомянутых на сайте сообщений о нарушениях.

Целый ряд сообщений на «Карте нарушений» касается попыток региональных и муниципальных властей вмешиваться в деятельность избирательных комиссий. Но мониторинг поступающих жалоб показал, что под этим часто скрывается законная организационная подготовка местных органов власти к выборам.

Так, одна из претензий, обозначенных на карте, связана с тем, что глава администрации «Кобяйского улуса» (Республика Саха) принял распоряжение о назначении кураторов на избирательные участки. Согласно распоряжению кураторы УИКов — ответственные работники администрации и муниципальных учреждений. По мнению юристов «Гражданского контроля», указанные «кураторы» должны обеспечить необходимый уровень работы соответствующих УИК — такая обязанность органов местного самоуправления по подготовке к проведению выборов прямо предусмотрена действующим федеральным законодательством.

Львиная доля жалоб в «Карте нарушений» не подтвердилась Фото: Александр Мамаев

Вице-президент Гильдии российских адвокатов Владимир Самарин считает, что «Карта нарушений» в нынешнем виде больше напоминает «банальную провокацию». «Если есть доказательство конкретного нарушения, то его надо рассматривать и наказывать виновных. Если же нарушений нет, то это можно считать либо ошибкой, либо намеренной провокацией», — заявил он «URA.RU».

По мнению собеседника агентства, сотни жалоб в рамках проекта «Голос» «в большей степени похожи на вброс в информационное поле». «Если это провокация, то за такое надо обязательно наказывать», — подчеркнул Самарин.

Ранее секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев также заявлял, что большинство выявленных движением «Голос» нарушений избирательного законодательства — ложные: «Мы проанализировали эту карту нарушений. Примерно 70% тех случаев, которые обозначены на этой карте, не являются нарушениями, по нашему мнению».

Доктор исторических наук, правозащитник Александр Кобринский в беседе с «URA.RU» признал, что «Голос» делает важное и нужное дело, однако чересчур «заряжен» на негатив».

«Основная проблема заключается в том, что здраво оценить ситуацию представители «Голоса», к сожалению, не в состоянии. Понимаете, они подбирают задачи под ответ.

А ответ известен — это сплошной негатив», — пояснил Кобринский. Он обратил внимание на «самый настоящий вал бездоказательных сообщений о нарушениях». «Меня больше всего и смущает подобная бездоказательность многих сюжетов», — признал собеседник агентства.

Политолог Виталий Гаскин утверждает, что речь идет не о «карте нарушений», а о «карте подозрений». «Я считаю, что организаторы проекта должны модерировать поступающие жалобы, иначе получается, что люди там размещают все подряд. Полагаю, что это неправильно, требуется хотя бы какая-то первичная экспертная оценка», — сказал он «URA.RU». По его мнению, теоретически любой желающий может «сгрузить на сайт хоть миллион своих жалоб».

«Однако в конечном итоге такой подход работает против проекта — он полностью дискредитирует его, — говорит Гаскин. — Если врач в 80 процентах случаев ошибается, ставит неправильные диагнозы и назначает неверное лечение, неужели вы пойдете к нему?».