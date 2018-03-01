Мэры придумали как сделать явку на выборы больше 100%

00:40 01 марта 2018 1

Мэры идут на все возможные ухищрения, чтобы оторвать 18 марта избирателей от телевизоров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Представители администрации свердловского губернатора довели до глав муниципалитетов показатели явки, которые они должны достичь на предстоящих 18 марта выборах президента РФ. Некоторые мэры в разговоре с корреспондентом «URA.RU» назвали их нереальными. Но ряд их коллег готовы взять повышенные обязательства и привести к урнам жителей не только своих, но и соседних муниципалитетов.

Опрошенные «URA.RU» градоначальники называют разные цифры. Один из них сообщил, что областные власти ждут от территорий участия в голосовании не менее 64% избирателей. Он считает данную планку практически недостижимой — подобного уровня явка не достигала даже во времена интенсивных политических боев в Свердловской области. По информации другого мэра, в качестве желаемых показателей областные чиновники назвали ему явку в 70% и получение Владимиром Путиным 70% голосов избирателей.

В свердловских муниципалитетах введен временный мораторий на увольнения Фото: depositphotos.com © URA.RU

Для достижения поставленных целей главам предложили выполнить несколько условий. Первое — максимально сплотить команду. До 18 марта строго запрещены любые увольнения как руководителей, так и рядовых сотрудников местных администраций и бюджетных учреждений. Чиновники в своих вводных подчеркивают, что бюджетники являются опорой мэров и что в сознание бюджетников нужно заложить мысль «то именно платит им зарплату».

Второе направление деятельности — максимальное продвижение проекта по проведению 18 марта рейтингового голосования за проекты по благоустройству городской среды. В оставшуюся часть кампании информация об этом голосовании должна звучать как во всех местных СМИ, так и на личных встречах представителей мэрии с трудовыми коллективами.

Третья важная задача — привод на избирательные участки пассивных сторонников действующей власти. Для ее решения предлагается использовать любые средства. В том числе, воздействие на детей. Несовершеннолетним будет предложено пригласить на голосование за проекты благоустройства своих родителей, чтобы те заодно приняли участие в президентских выборах. Мэрам предстоит придумать проекты, чтобы оторвать земляков 18 марта от экранов телевизоров и компьютеров.

Неудача на выборах Якова Силина скорректировала ход кампании 2018 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Да, соцопросы показывают, что порядка 70% избирателей хотели бы принять участие в голосовании. Но заявляют, что точно придут на избирательные участки только около 40%. Остальных нужно выводить из дома за руку», — рассказывает «URA.RU» мэр небольшого города. — «В 2013 году на выборах главы Екатеринбурга Яков Силин проиграл именно из-за того, что его избиратели остались дома смотреть телевизор. Об их мобилизации никто не задумывался».

Некоторые главы проявляют и дополнительную инициативу. По словам информированного муниципального чиновника, в ряде городов обсуждается возможность проведения избирательной лотереи. В частности, розыгрыш подарков среди избирателей может быть проведен в Верхней Салде. Но это не единственная местная задумка. По данным местного политика, представители верхнесалдинской власти убеждают проживающих в соседней Нижней Салде работников взять открепительные удостоверения и проголосовать на подконтрольной им территории. Таким образом они смогут привести на участки дополнительно около двух тысяч человек. При определенном развитии событий это позволит поднять явку в Верхней Салде до 100% и более, а в Нижней Салде — снизит до 50%. Пресс-секретарь администрации Верхней Салды Владимир Мальцев не подтвердил корреспонденту «URA.RU» данную информацию.

Не исключена организация лотерей и на некоторых предприятиях Нижнего Тагила, где подобные акции некоторое время назад считались традицией.

Большинство других мэров сделали ставку на личные встречи с населением. Например, глава Сысерти Дмитрий Нисковских лично проводит собрания и сходы местных жителей: «Вопросов на них поступает очень много. в том числе, и по проектам благоустройства. Я лично вижу задачу в идеале обеспечить явку в 100%».

Телефон Алексея Лиханова есть у каждого второго избирателя Фото: Владимир Жабриков

Схожий план действий у главы Верхотурья Алексея Лиханова. «В небольших городах своя специфика — все друг друга знают. Наверное, у каждого второго избирателя есть мой сотовый телефон, по которому он может позвонить и задать интересующий вопрос. Поэтому, делаем ставку на встречи с коллективами. Агитировать нам за конкретного кандидата запрещено, поэтому просто призываем прийти на выборы. И проводим по собственному желанию голосование за проекты благоустройства».

Однако некоторые мэры с подозрением относятся к поступившему из администрации губернатора поручению активней общаться с избирателями. «Немного не понятно, почему в прошлом году на выборах губернатора с нас требовали отчеты о количестве проведенных с населением встреч и числе участвовавших в них людей, график таких мероприятий, а в этот раз таких требований сверху не поступает. Контроля не ведется», — говорит глава одного из городов.

Представитель областных структур власти в разговоре с корреспондентом «URA.RU» выразил удивление по поводу позиции глав муниципалитетов. По его словам, задачи достичь конкретные показатели по явке перед ними никто не ставил: «Их ознакомили с данными последних социсследований и цифрами об активности избирателей на прошлых президентских выборах. Им сказали, что каждый глава должен сам для себя определить процент пришедших на выборы избирателей при недостижении которого к нему появятся вопросы. Всем главам дан необходимые для решения стоящих перед ним задач инструменты, главный из которых — голосование за проекты благоустройства городской среды. Видимо, не все главы еще осознали, что он работает на повышение явки».