{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Суд: документы о «золотом унитазе» губернатора Ямала сфабрикованы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,91
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 марта 2018
28 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
00:40  01 марта 2018 1

Мэры придумали как сделать явку на выборы больше 100%

Главам свердловских городов выдали новые вводные. Исполнить их почти невозможно
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
ВЫБОРЫ-2016. Перезалито. Майорова. Екатеринбург, очередь , референдум, голосование, выборы2016
Мэры идут на все возможные ухищрения, чтобы оторвать 18 марта избирателей от телевизоровФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Представители администрации свердловского губернатора довели до глав муниципалитетов показатели явки, которые они должны достичь на предстоящих 18 марта выборах президента РФ. Некоторые мэры в разговоре с корреспондентом «URA.RU» назвали их нереальными. Но ряд их коллег готовы взять повышенные обязательства и привести к урнам жителей не только своих, но и соседних муниципалитетов.

Опрошенные «URA.RU» градоначальники называют разные цифры. Один из них сообщил, что областные власти ждут от территорий участия в голосовании не менее 64% избирателей. Он считает данную планку практически недостижимой — подобного уровня явка не достигала даже во времена интенсивных политических боев в Свердловской области. По информации другого мэра, в качестве желаемых показателей областные чиновники назвали ему явку в 70% и получение Владимиром Путиным 70% голосов избирателей.

Морг, увольнение, безработица, эмоции, увольнение, злой начальник, увольнение работника, потеря работы, ты уволен
В свердловских муниципалитетах введен временный мораторий на увольнения
Фото: depositphotos.com © URA.RU

Для достижения поставленных целей главам предложили выполнить несколько условий. Первое — максимально сплотить команду. До 18 марта строго запрещены любые увольнения как руководителей, так и рядовых сотрудников местных администраций и бюджетных учреждений. Чиновники в своих вводных подчеркивают, что бюджетники являются опорой мэров и что в сознание бюджетников нужно заложить мысль «то именно платит им зарплату».

Второе направление деятельности — максимальное продвижение проекта по проведению 18 марта рейтингового голосования за проекты по благоустройству городской среды. В оставшуюся часть кампании информация об этом голосовании должна звучать как во всех местных СМИ, так и на личных встречах представителей мэрии с трудовыми коллективами.

Третья важная задача — привод на избирательные участки пассивных сторонников действующей власти. Для ее решения предлагается использовать любые средства. В том числе, воздействие на детей. Несовершеннолетним будет предложено пригласить на голосование за проекты благоустройства своих родителей, чтобы те заодно приняли участие в президентских выборах. Мэрам предстоит придумать проекты, чтобы оторвать земляков 18 марта от экранов телевизоров и компьютеров.

Пресс-конференция проходит в рамках VIII Евразийского экономического форума молодежи. Екатеринбург, силин яков
Неудача на выборах Якова Силина скорректировала ход кампании 2018 года
Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Да, соцопросы показывают, что порядка 70% избирателей хотели бы принять участие в голосовании. Но заявляют, что точно придут на избирательные участки только около 40%. Остальных нужно выводить из дома за руку», — рассказывает «URA.RU» мэр небольшого города. — «В 2013 году на выборах главы Екатеринбурга Яков Силин проиграл именно из-за того, что его избиратели остались дома смотреть телевизор. Об их мобилизации никто не задумывался».

Некоторые главы проявляют и дополнительную инициативу. По словам информированного муниципального чиновника, в ряде городов обсуждается возможность проведения избирательной лотереи. В частности, розыгрыш подарков среди избирателей может быть проведен в Верхней Салде. Но это не единственная местная задумка. По данным местного политика, представители верхнесалдинской власти убеждают проживающих в соседней Нижней Салде работников взять открепительные удостоверения и проголосовать на подконтрольной им территории. Таким образом они смогут привести на участки дополнительно около двух тысяч человек. При определенном развитии событий это позволит поднять явку в Верхней Салде до 100% и более, а в Нижней Салде — снизит до 50%. Пресс-секретарь администрации Верхней Салды Владимир Мальцев не подтвердил корреспонденту «URA.RU» данную информацию.

Не исключена организация лотерей и на некоторых предприятиях Нижнего Тагила, где подобные акции некоторое время назад считались традицией.

Большинство других мэров сделали ставку на личные встречи с населением. Например, глава Сысерти Дмитрий Нисковских лично проводит собрания и сходы местных жителей: «Вопросов на них поступает очень много. в том числе, и по проектам благоустройства. Я лично вижу задачу в идеале обеспечить явку в 100%».

Заседание в резиденции губернатора Свердловской области по итогам единого дня голосования. Екатеринбург, лиханов алексей, третьяков антон
Телефон Алексея Лиханова есть у каждого второго избирателя
Фото: Владимир Жабриков

Схожий план действий у главы Верхотурья Алексея Лиханова. «В небольших городах своя специфика — все друг друга знают. Наверное, у каждого второго избирателя есть мой сотовый телефон, по которому он может позвонить и задать интересующий вопрос. Поэтому, делаем ставку на встречи с коллективами. Агитировать нам за конкретного кандидата запрещено, поэтому просто призываем прийти на выборы. И проводим по собственному желанию голосование за проекты благоустройства».

Однако некоторые мэры с подозрением относятся к поступившему из администрации губернатора поручению активней общаться с избирателями. «Немного не понятно, почему в прошлом году на выборах губернатора с нас требовали отчеты о количестве проведенных с населением встреч и числе участвовавших в них людей, график таких мероприятий, а в этот раз таких требований сверху не поступает. Контроля не ведется», — говорит глава одного из городов.

Представитель областных структур власти в разговоре с корреспондентом «URA.RU» выразил удивление по поводу позиции глав муниципалитетов. По его словам, задачи достичь конкретные показатели по явке перед ними никто не ставил: «Их ознакомили с данными последних социсследований и цифрами об активности избирателей на прошлых президентских выборах. Им сказали, что каждый глава должен сам для себя определить процент пришедших на выборы избирателей при недостижении которого к нему появятся вопросы. Всем главам дан необходимые для решения стоящих перед ним задач инструменты, главный из которых — голосование за проекты благоустройства городской среды. Видимо, не все главы еще осознали, что он работает на повышение явки».

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров