Отборные слухи о лучших людях России

21:30 02 марта 2018 0

Арнольд Шварценеггер стал героем мемов после послания президента Соцсети

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что общение депутатов и журналистов ограничат. — Екатеринбургские политики увидели первые признаки отмены выборов мэра. — Донского в Челябинске повезут на свалку. — Челябинские VIP продают коттеджи на озерах. — ОНФ заинтересовался зарплатой депутатов. — В УрФО звали Ди Каприо. — Газовики возвращаются из Санкт-Петербурга в Сургут. — Dj Smash оказался помощником депутата. — Курганские антиуранщики пиарятся на Грудинине. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

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Слухи России

Слуцкий из-за подозрений в домогательстве может потерять комитет

Фото: lslutsky.ru

Скандал вокруг депутата Леонида Слуцкого, которого журналисты обвиняют в домогательстве, может обернуться смещением его с поста председателя комитета Госдумы по международным делам. По слухам, на его место могут назначить Вячеслава Никонова, который сейчас руководит комитетом по образованию и науке. Говорят, что именно его кандидатуру изначально лоббировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Заменить Никонова в свою очередь может Любовь Духанина, которая сейчас является его заместителем.

Общение депутатов и журналистов ограничат

В Госдуме говорят, что после скандала вокруг Леонида Слуцкого в комитете по регламенту по поручению Вячеслава Володина разрабатываются меры по ограничению личного общения депутатов и журналистов. Речь идет о том, что во время интервью или просто беседы представителей СМИ с парламентариями должны будут присутствовать третьи лица — помощники, референты. Такие меры могут быть предусмотрены для защиты депутатской репутации.

После послания в правительстве гадают, кого из министров заменят

Говорят, что в аппарате правительства очень внимательно фиксировали послание президента, и не только с точки зрения реализации поставленных Путиным задач. По слухам, перед правительственными аналитиками лежала вся штатная сетка министров, и напротив каждого заполнялась информация из послания, которая так или иначе может отразиться на его карьере. Такой сводный отчет якобы готовится по поручению Дмитрия Медведева.

Аэрофлот может получить новые бюджеты от государства

Фото: Антон Белицкий © URA.RU

По слухам, компания «Аэрофлот» в ближайшее время может получить большой транш госинвестиций на развитие региональных авиаперевозок. Но окончательно этот вопрос еще не решен: в правительстве есть сторонники альтернативного сценария — направить госсредства на развитие региональных авиакомпаний. Бизнесмены и чиновники, причастные к обсуждению этого вопроса, говорят, что именно с ним связана информационная активность в медиа и соцсетях вокруг компании «Аэрофлот».

Слухи Свердловской области

Екатеринбургские политики увидели первые признаки отмены выборов мэра

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбургские сплетники отмечают, что в последнее время резко снизил свою активность главный кандидат на пост следующего главы города — действующий заместитель сити-менеджера Алексей Кожемяко. Он стал реже показываться на телеэкранах и выступать с публичными речами. Слухмейкеры посчитали происходящее подтверждением предстоящей отмены всенародных выборов мэра. Они рассуждают следующим образом: «Если бы выборы действительно сохранились, то или Кожемяко, или кто-то еще уже бы во всю пиарился. Но этого не происходит. Значит, следующий глава будет избираться депутатами, которым важна не известность и профессионализм кандидатов, а указание сверху за кого именно голосовать».

Тунгусов устраивает разносы руководителям администрации Екатеринбурга

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Есть версия, что в последнее время первый заместитель администрации губернатора Владимир Тунгусов провел ряд встреч с руководителями мэрии Екатеринбурга. Якобы почти на каждой из них он резко критиковал муниципальных чиновников, в числе которых мог оказаться даже идеолог городской администрации Сергей Тушин. «Он не в духе». — говорят одни сплетники. Другие слухмейкеры отмечают, что критика — основа управленческого стиля Тунгусова: «От него сложно заслужить доброе слово». И те, и другие опасаются, что после выборов президента критика может стать поводом для кадровых ротаций в мэрии.

УГМК готовится посадить своего человека в кресло Рапопорта

Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Судя по всему, нынешнее политическое сообщество является свидетелем заката звезды вице-премьера Виталия Мутко. Последнего не позвали на встречу президента России Владимира Путина с олимпийцами. По подведомственности — служебной и товарищеской — рассуждают слухачи, это может стать и началом конца местного «любимца» Мутко — министра спорта Леонида Рапопорта. Усугубляет ситуацию большой интерес к креслу регионального министра со стороны УГМК, которая в последнее время вкладывает значительные средства в хоккей и настольный теннис. Медный холдинг утратил часть своего влияния в правительстве с потерей лоббиста в лице экс-министра здравоохранения Игоря Трофимова и, как считается, хотел бы компенсировать это инкорпорирование своего специалиста в альтернативное ведомство.

Мэрия разозлила резиденцию губернатора пассивностью перед выборами

В то время, как администрация города фактически заморозила избирательную кампанию лояльных кандидатов, другие игроки, напротив, воспользовались паузой и наращивают обороты. Слухачи рассказывают, что «провис» городской команды активно используют сразу в нескольких районах Екатеринбурга — Кировском, Октябрьском и Железнодорожном.

При этом работники мэрии на прошедшей неделе договорились до того, что администрация вообще не собирается влиять на предвыборные процессы. В результате, они вызвали нелицеприятную реакцию в политическом блоке резиденции, который не снимал задачу по получению абсолютно лояльного большинства в будущей гордуме.

С шаурмой у «Тихвина» сражаются силовики

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Засилье киосков «Шаурма» и «Овощи-Фрукты» всерьез вывело из себя не только жильцов элитного клубного дома «Тихвин», но и часть депутатов гордумы, которые уже подключили правоохранителей. Их главная задача — выяснить, кто в итоге получит выгоду от установки уродливых киосков из 90-х. По слухам, связи ведут к одному из вице-мэров.

Анатолия Гайду выгнали из комиссии по изменению Устава области

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прошел слух, что советника губернатора Анатолия Гайду перестали пускать на заседания действующей при главе области комиссии по рассмотрению проектов поправок к Уставу региона. Формальным поводом для отстранения, возможно, послужило то, что он не входит в ее состав. Но реальная причина может быть значительно глубже. Говорят, что Гайда находится в конфликте с рядом высокопоставленных членов комиссии, которые ранее уже игнорировали высказываемые им на заседаниях доводы.

Ряду мэров продлили полномочия из-за выборов президента

По слухам, руководители муниципалитетов, срок полномочий которых завершится в марте 2018 года, просидят на своих постах до сентября. Не исключено, что их переизбрание по новой «советской» схеме отложено в связи с проведением президентских выборов — в период президентской кампании у местных властей нет времени и сил для решения собственных политических вопросов. Среди тех, кому может быть «подарено» еще полгода полномочий может оказаться мэр Ирбита Андрей Агафонов.

Спецслужбы в панике: салафитов стало слишком много, а работать с ними некому

Власти всерьез обеспокоены усилением салафитов, посаженных по разным экстремистским и не только статьям в российские тюрьмы. Они не подчиняются воровским законам и не идут на переговоры и сделки с тюремными властями. По различным органам власти прошло требование повсеместной усилить работу с представителями этих религиозных движений и течений. В результате, однако, обнаружилась другая острая проблема — дело не только в огромном количестве самих салафитов, но и в том, что имеющегося в России количества исламских священнослужителей катастрофически не хватает для пропагандистской работы среди этой плохо контролируемой «орды».

Обналичивание средств в России подорожало в два раза

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Слухачи от бизнеса рассказывают о существенных переменах в российской теневой экономике. Так, например, в стране появился интересный вид обналичивающих — жаргонно их обозначают как «государственные». К таковым причисляют специалистов, занимающихся обналичиванием средств, но при этом находящихся под очень серьезной государственной «крышей» — силовиками или высшими чинами правительства. И самое главное, что комиссия у этих обналичивающих, жалуются бизнесмены, крайне завышенная. «Раньше брали 10-15% с суммы, этих смели или закрыли. Сейчас 30%, но и на это люди идут, чтобы их прикрыли со всех сторон, а государственные — они надежно пока что делают», — разъяснил смену системных принципов слухмейкер.

Минстрой кинул инвесторов и упустил сотни млн рублей

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Камышлове под угрозой строительство крупного продуктово-логистического центра. Инвесторы, готовые вложить несколько сотен миллионов рублей в крупный проект и создать рабочие места в депрессивной территории оказались в подвешенном состоянии. Поверив обещаниям правительства о строительстве нового газопровода в Камышлов и опираясь на аналогичное поручение губернатора, они выкупили большой земельный участок и выполнили проект — затратив не один десяток миллионов рублей. После этого внезапно выяснилось, что министерство строительства в 2018 году даже не планирует приступать к строительству обещанного газопровода и с легкостью нарушит свои обещания. Инвесторы в шоке и сейчас продумывают дальнейшую стратегию, часть которой никогда не связываться со свердловской властью, предпочитая ей другие регионы Урала.

Вегнер возглавит областную управляющую компанию

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ближайшее время в Екатеринбурге может быть создано новое бюджетное учреждение — управляющая компания. Главой ее, заверяют слухачи, будет поставлен Вегнер — правда, умалчивают, депутат Заксобрания Вячеслав или его сын Александр, работающий в комитете по транспорту администрации Екатеринбурга. Идею создания компании позаимствовали в Москве, где 99% жилфонда управляют бюджетные учреждения и все расходы, которые не покрываются платежами граждан, компенсируются из бюджета. Говорят, что на новом месте помимо функционала по управлению многоквартирными домами Вегнер планирует осваивать бюджетные средства при ремонте зданий, являющиеся объектами культурного наследия. Потянет ли все эти изыски бюджет Свердловской области — совсем скоро увидим, тем более, отмечают слухачи, происходящим активно интересуется прокуратура.

Чебыкина устроила «спектакль» в резиденции губернатора

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Рассказывают, что Ольгу Чебыкину, которой, похоже, все же придется отвечать по долгам, выставляемым пиарщиком Платоном Маматовым интернет-телевидению «Малина» — недавно видели в резиденции. Якобы посетительница вела себя крайне эмоционально и устроила целый «спектакль» с падением в обморок и заламыванием рук. Злые языки утверждают, что тем самым она рассчитывала побудить наблюдавшее за этим руководство области оказать ей протекцию в бурно развивающемся судебных процессах, которые пока завершились не в ее пользу.

В свердловской венерологии интриги и кадровые перемены

С понедельника в Свердловском областном кожно-венерологическом диспансере, говорят, идет прокурорская проверка. В особом напряжении, заверяют слухмейкеры, держат действующего руководителя медучреждения Николая Струина. Из-за этого, он даже отменил утреннюю линейку и отбыл в неизвестном направлении. На этом новости во внезапно всплывшем в слуховой повестке лечебном заведении, впрочем, не заказчиваются. Инсайдеры уверяют, что экс-главврач обсуждаемого ГБУЗ Вячеслав Гирш уже в середине марта придет на должность начмеда некогда оставленного им кожвендиспансера.

Бурков отказался от свердловчан и нашел себе предвыборный проект

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

И.о. губернатора Омской области Александр Бурков на днях разоткровенничался о планах и стратегии. В планах новоиспеченного главы региона привлечь интерес и уважение к своей персоне через амбициознейшую стройку: возведение самого короткого метрополитена в стране — до недавнего времени это смешное звание принадлежало Екатеринбургу. Помимо этого, рассказывают, что глава региона отказался от намерений привлечь варягов с территории своего некогда серьезного влияния — из Свердловской области. «В кадровом плане область самодостаточная», — резюмирует Бурков в частных разговорах полностью отрезая пути и надежды для тех, кто планировал получить высокие места в его будущем правительстве.

Макаровский мост будут реконструировать несколько лет. Так нужно УГМК

Высокопоставленные слухачи, мало-мальски разбирающиеся в стройке, недавно поинтересовались в мэрии по поводу сроков реконструкции Макаровского моста. Ответ «года три не меньше» их не то, чтобы удивил, скорее вогнал в ступор. На возражение о том, что в строящийся по соседству ЖК «Макаровский квартал» бетона израсходовано уже столько, что хватило бы еще три моста построить ответ оказался еще более интересным: «Если мост пусть быстрее — это будет мешать стройке и тогда совсем все затянется». Выходит, что все сложности и пробки одной из важных транспортных артерий Екатеринбурга вызваны желанием отдельных строителей побыстрее и поудобнее расстроиться на месте бывшего Мукомольного завода?

Свердловское КРУ ждут чистки сразу после выборов президента

Свердловские чиновники переживут очередное кадровое потрясение. Сразу после выборов президента России 18 марта, заверяют слухачи, масштабная чистка ждет областное контрольно-ревизионное управление при минфине. Причиной массовых увольнений, которых большая часть свердловчан даже не заметит, станет ненадежность сотрудников. Якобы губернатора убедили в том, что из-за болтливости специалистов КРУ о различных движениях финансов узнали силовые структуры, контролирующие жизнь исполнительной власти. Ничего существенного в этих знаниях не было, но проштрафившихся ждет наказание, а силовиков — очередной поиск «языков» в правительстве.

Правая рука главы полиции Нижнего Тагила написал рапорт об отставке

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник полиции Нижнего Тагила полковник Константин Мальцев написал рапорт об отставке. Мальцев сейчас находится на больничном, лежит в госпитале МВД. Лишь серьезные события могли заставить его просить увольнения из больницы.

Мальцев всегда считался правой рукой начальника межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», полковника Ибрагима Абдулкадырова. По данным инсайдера, над Абдулкадыровым все больше сгущаются тучи из-за убийства полицейскими в ОП № 17 осенью прошлого года задержанного Станислава Головко. Поэтому глава полиции решил «попросил» зама уйти, чтобы на него можно было списать проблемы. По словам инсайдера, Мальцев держался лишь благодаря своему шефу, претензий к нему хватало и от начальств аи от подчиненных. Сотрудники не любили его за карьеризм, ведь он, ни дня не пробыв на оперативной работе, кадровик, получил такую высокую должность. Между собой полицейские Нижнего Тагила называют Мальцева по кличке Костя Берия.

Лидеру свердловских коммунистов пригрозили отставкой за жалобу на Путина

Фото: Анна Майорова © URA.RU

По слухам, некие заинтересованные лица в ближайшее время могут поднять вопрос об отставке первого секретаря свердловского регионального отделения КПРФ Александра Ивачева. Поводом для этого, якобы, станет одно из публичных заявлений молодого коммуниста, в котором он пообещал направить в Свердловский облизбирком жалобу на кандидата в президенты, действующего главу государства Владимира Путина. По неофициальным данным, молодого коммуниста после данного заявления вызывали в администрацию губернатора, где объяснили ему ошибочность его действий. Сделал ли выводу после беседы Ивачев, неизвестно. Но после разговора в партотделении, видимо, активизируются его внутренние оппоненты.

Директора школ будут премированы за активное участие в президентских выборах

Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Есть версия, что руководители ряда свердловских школ получат финансовое вознаграждение за наиболее креативные акции по повышению явки на выборах президента РФ. В частности, будет поощряться любая работа с детьми и подростками, после которой школьники захотят привести на избирательные участки своих родителей. Говорят, что средства на премии могут поступить из внебюджетных источников. В качестве одного из потенциальных спонсоров для этого называется депутат Госдумы РФ Зелимхан Муцоев.

Участник списка Forbes расстроил екатеринбургских коммунальщиков

Крупнейший в России застройщик — ГК «ПИК» (принадлежит долларовому миллиардеру Сергею Гордееву) — отменил масштабную экспансию в Екатеринбург. Во всяком случае, в этом году ее не случится. Федеральный игрок передумал тратиться на развитие своих структур, специализирующихся на управлении жилым фондом в регионах. Причина, по словам источников, кроется в очередной отсрочке принятия закона о «прямых договорах» с ресурсоснабжающими организациями. «Он отложен на неопределенный срок с связи с необходимостью глубокой переработки и предварительной апробации. Нет никакого понимания, в каком виде документ будет принят в итоге. Двигаться на ощупь в такой ситуации рискованно», — пояснил собеседник.

Эти новости уже успели расстроить владельцев местных управляющих компаний. Многие из них собирались выгодно продать свои бизнесы федеральному игроку, который не только занимается строительством в Екатеринбурге, но и активно анонсировал намерение консолидировать коммунальные активы в своих руках.

Полицейские откажут мэрии в сносе киосков

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство УМВД по Екатеринбургу не собирается подписывать с администрацией города соглашение о сносе незаконных киосков и ларьков с шаурмой, рассказали «URA.RU» источники в управлении. Документ, о котором уже писало наше агентство, якобы не учитывает интересы силовиков. По словам инсайдера, в марте власти получат официальный отказ от полиции.

Источник добавил, что УМВД не хочет брать на себя ответственность за хранение изъятого имущества и вообще считает, что по закону сносом должна заниматься администрация. Страх у полицейских появился после того, как несколько лет назад на двух сотрудников завели уголовное дело из-за потерянного киоска «Овощи-фрукты». «Этих сотрудников уволили. Им повезло, что они еще за решеткой не остались», — рассказал источник.

В деле начальника полиции уральской Рублёвки могут появиться угнанные авто

В истории с начальником полиции Узяновым могут всплыть новые эпизоды, которые заинтересуют УСБ и ФСБшников. Речь о новой штрафстостоянке, которую «пробил» несколько лет назад в администрации Сысерти начальник полиции и про которую на уральской Рублёвке рассказывают много чего интересного. Например, что в ней сторожами работают бывшие угонщики, а в одном из ее боксов время от времени отстаиваются дорогие авто с перебитыми номерами или вовсе без номеров.

Слухи Челябинской области

Путин опять лишил Зюзина повода для радости…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске хорошо помнят фразу президента Владимира Путина, обещавшего «прислать докторов» владельцу «Мечела» Игорю Зюзину, проигнорировавшего важное совещание в Кремле якобы по причине болезни. На этот раз глава государства может лишить олигарха еще одного повода для радости. Так, в день послания президента, представители «Мечела» с удовлетворением объявили о победе в суде над Росприроднадзором. Дескать, предприятие вернуло себе разрешение на выбросы. Однако после того, как Владимир Путин прямым текстом объявил промышленникам, что никаких переносов экологических программ больше не будет, настроение у топ-менеджмента «Мечела» испортилось. Они поняли. Что решение суда может не устоять в вышестоящих инстанциях.

…, а Чернятьеву развязали руки

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию должно задать вектор и работе следственного управления СКР по Челябинской области. Его руководитель на недавней пресс-конференции признавался журналистам, что уголовное дело о выбросе ртути с «Мечела» застопорилось из-за проблем с экспертизой. Спор челябинского и окружного управления Росприроднадзора привел к отзыву лицензии у специализированной лаборатории. А без официально оформленных выводов о вреде такого объема ртути для людей нельзя привлечь к ответственности загрязнителя. Когда Владимир Путин четко обозначил экологическую проблему среди приоритетных и еще назвал Челябинск в числе худших, Денису Чернятьеву и его подчиненным буквально развязали руки. И это еще один повод для огорчения хозяина «Мечела» Игоря Зюзина.

Донского в Челябинске повезут на свалку

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Южноуральские власти готовят программу визита министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, пожелавшего посетить регион после того, как президент Владимир Путин назвал Челябинск в числе худших по состоянию воздуха в России. Готовится масса предложений по объектам для посещений. Однако один из них будет в программе точно — это челябинская городская свалка, один из главных загрязнителей города-миллионника. На ее рекультивацию планируется выделить около одного миллиарда рублей только из федерального бюджета. Министра Сергей Донской хочет своими глазами оценить масштаб бедствия.

Редин облапошил Фирстова

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель одной из челябинских частных медицинских клиник, политик Степан Фирстов рискует провалить межрегиональный форум «Медицина, доступная каждому», который запланирован на 6 марта. Подготовка к большому событию во врачебной среде шла своим чередом. Региональные власти оказывали поддержку. И тут выясняется, что Фирстов, руководитель регионального отделения Российской партии пенсионеров, пригласил на форум лидера РПП Владимира Буракова. Секретарь областного политсовета «Единой России» Владимир Мякуш и его зам в партии и в Заксобрании области Александр Журавлев пришли в ярость. В резиденции губернатора к решению Фирстова попиарить свою партию перед врачами отнеслись крайне негативно. Учитывая, что в следующем году предстоят выборы в райсоветы Челябинска, и РПП хочет принять в них активное участием. Первый вице-губернатор Евгений Редин сделал «ход конем». Он назначил на 6 марта коллегию министерства здравоохранения области, где обязательно должны присутствовать главврачи. Так что медиков в ближайшие дни ждет большой тест на лояльность.

Челябинцы перевыполнили план по «Мобилизатору»

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Частые визиты главы уральского межрегионального координационного совета «Единой России» Ивана Квитки в Челябинскую область, где он корректировал подготовку к президентским выборам, дал результаты. Местные партийцы перевыполнила план по «Мобилизатору». Они собрали так много анкет, что пришлось составить график ввода данных в специальную компьютерную программу. На одном из совещаний по итогам проекта «Мобилизатор» Челябинскую область поставили в пример. А один из южноуральских единороссов рассказывает, что собрал данные на 6 тыс. человек. Правда, ему запретили хвастаться этим рекордом, пока не проверят все данные.

Голикова стали «прессовать» сильнее

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Единороссы рассказывают, что новый зампред президиума регионального политсовета депутат Заксобрания области Олег Голиков вошел во вкус и больше не хочет выполнять поручения руководителя «ЕР» Владимира Мякуша. Он начал проявлять самостоятельность, возражать коллегам, за глаза критиковать решения шефа. Отдельные партийцы начали сожалеть, что сделали на него ставку, как на новую силу. А иные коллеги по «ЕР» намерены опустить выскочку, как они считают Олега Голикова, с небес на землю.

Челябинские VIP продают коттеджи на озерах

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Очень многих челябинских чиновников и депутатов испугало решение суда по иску прокуратуры о сносе на берегу курортного озера Увильды дач бизнесмена Сергея Мелехина и депутата Заксобрания области, единоросса Александра Мотовилова. Конечно, можно вспомнить, чтоб оба были близки экс-губернатору Михаилу Юревичу, бежавшему в Лондон от уголовного преследования на родине. И этим объяснить причины неудачи «авторитетного» коммерсанта и видного единоросса. Но президент Владимир Путин обозначил четкий экологический тренд. И челябинские VIP запаниковали в страхе, что их особняки в водоохранных зонах вдруг станут замечать правоохранительные органы. Поэтому на сайтах по продаже элитной недвижимости стало появляться все больше предложений. В том числе от владельцев соседних с Мотовиловым и Мелехиным дач.

Валишин лишился поддержки брата…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главе Аргаяшского района Исрафилю Валишину, ставшему фигурантом уголовного дела о выделении земли под дачи Мелехина, Мотовилова и еще нескольких видных челябинцев, 13 лет удавалось избегать ответственности после грандиозных скандалов. Все это время в муниципалитете ходили слухи о некоем влиятельном родственнике в Москве, который помогает чиновнику. Пару лет назад на вручение премии «Светлое прошлое» приехал Наиль Валишин, родной брат аргаяшского главы. Как оказалось, это генерал-майор в отставке, бывший начальник центра спецсвязи ФСБ России. Тогда все подумали, что чиновнику совершенно точно бояться нечего. Поэтому недавнее заявление руководителя следственного управления СКР по региону Дениса Чернятьева о претензиях силовиков к Исрафилю Валишину поначалу не воспринимали серьезно. А информация о том, что главе предъявили обвинения, и вовсе прозвучала, как гром среди ясного неба.

… компромат на него есть у Киртянова

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Расследование уголовного дела о незаконном выделении земли для строительства нескольких особняков близким к экс-губернатору Михаилу Юревичу чиновникам и бизнесменам, началось при прокуроре Аргаяшского района Павле Киртянове. Именно он, как полагают местные элиты, постоянно «получал по рукам», когда хотел привлечь к ответственности главу Исрафиля Валишина. Казалось, очаг напряжения сник, когда Павла Киртянова перевели в Кунашакский район, где он теперь не дает спокойно жить местным руководителям. Однако теперь его коллеги вдруг вспомнили, что у прокурора есть не только «зуб» на Валишина, но и масса любопытных материалов. Так что обвинения главе в выделении земельных участков могут оказаться не единственными претензиями силовиков.

Глава, зам и любовница хотят в лидеры «ЕР»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Непросто идут консультации по кандидатуре будущего лидера кунашакского районного отделения «Единой России» после отставки из-за пьяного ДТП Алексея Платонова. Сейчас исполняет эти обязанности глава Сибагатулла Аминов. Однако должность очень хочет получить его заместитель Марат Басыров. Он прикладывает максимум усилий, чтобы сменить своего шефа и на партийной должности и в кресле главы. Но в райсовете депутатов высказывается предположение, что местный влиятельный депутат Рафкат Нигаматьянов лоббирует на партийную должность свою коллегу по местному парламенту Наталью Гусеву. Ее называют очень близкой приятельницей одного из партнеров Нигаматьянова.

Промышленники торгуются с Дубровским за льготы

Фото: Илья Московец © URA.RU

Владельцы челябинских заводов устроили торги вокруг регионального закона «об экологической совести», предполагающего льготы на налог на недвижимость в обмен на программы снижения выбросов вредных веществ. Промышленники просят, чтобы им сразу представили преференцию, после чего они обещают меньше загрязнять воздух. Региональные власти считают, что сначала нужно начать реализацию программы, доказать эффективность, а только потом заводчане могут рассчитывать на льготу. Это была одна из главных тем пятничного выездного заседания Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. В нем участвовал губернатор Борис Дубровский. И он убедил промышленников, что льготу они получат только по факту снижения выбросов.

Челябинского чекиста переводят на Алтай

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В управлении ФСБ по Челябинской области уже вторую неделю говорят, что начальника отдела экономической безопасности Дмитрия Гусева согласовали на новую должность. Большинство сослуживцев считает, что он поедет на Алтай. Гусев будет назначен заместителем руководителя управления ФСБ этой республики. Впрочем, некоторые коллеги полагают, что начальник челябинского ОЭБ может отказаться от перевода на Алтай, поэтому переезд затягивается. Такая возможность у него есть. Правда, в спецслужбе это не приветствуется.

Слухи Тюменской области

Позиции замгубернатора Тюменской области усилят фигурами из ХМАО

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Слухачи утверждают, что смена руководителя фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» связана с усилением позиции заместителя губернатора Вадима Шумкова. Новый руководитель инвестагенства Андрей Шальнев, является 100% креатурой Шумкова. Кроме того, слухачи шепчут, что следом за сменой руководства, будут менять и команду, которая работает в инвестиционном агентстве. Не исключено, что Шальнев, который является выходцем из Югры, приведет сюда своих прежних коллег, у которых в ХМАО с инвестиционной политикой стало совсем туго.

А тюменцам предлагают номинативные должности

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Ольга Езикеева получила почетную должность, но функционал ее непонятен. Говорят, что экс-руководитель инвестфонда Тюменской области теряет свои позиции с каждым днем. Во-первых, непонятно, какие советы она будет давать губернатору. Во-вторых, у Езикеевой на новой должности практически не осталось полномочий. Слухачи напоминают о прошлом назначении одного из советников губернатора, который возглавлял прежде один из департаментов Тюменской области и обладал в своем деле практически безграничной властью, а, став советником, менее чем за полгода практически полностью утратил свое влияние.

ОНФ заинтересовался зарплатой депутатов

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Говорят, что петицию, которую опубликовали тюменец с требованием сократить зарплату депутатам областной Думы до 42500 рублей в месяц поддержали в тюменском отделении ОНФ. Правда, пока представители народного фронта откровенно и открыто не хотят в этом признаться, но слухачи утверждают, что некоторые письма от тюменского подразделения уже улетели в Москву. Теперь активисты тюменского подразделения ждут, когда же им будут даны полномочия открыто высказать свое отношения к зарплатам областных депутатов. Остается только гадать, что движет представителями ОНФ — зависть или справедливое народное возмущение?

Перед выборами в гордуму крепко подружились два оппозиционных депутата

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени поговаривают, что в последнее время все чаще стало можно встретить вместе депутатов городской думы Игоря Ракшу и Динара Абукина, представляющих партии ЛДПР и КПРФ. Сплетники предполагают, что причина такой дружбы кроется в том, что впереди выборы в гордуму — а денег у Абукина нет. «Зато у него есть актив и связи в верхах, — посмеиваются злопыхатели. — А деньги есть у Ракши. Похоже, что на наших глазах складывается новый оппозиционный тандем».

Правительственный вагон в Тюмени нужен для «поддержания РЖД»

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Опубликованное в Сети расследование тюменского штаба оппозиционера Алексея Навального сильно повеселило местную политтусовку. «Понятно, что показанное в ролике высосано из пальца, но в кулуарных разговорах пошли гулять новые приколы, — уверяют слухачи. — Вагон из видео уже успели окрестить и столыпинским. И припомнили приезд северокорейского лидера Ким Чен Ира в 2002 году, а некоторые и вовсе предположили, что содержание этого вагона повесили на областное правительство как некую повинность для поддержания штанов РЖД».

Тюменским школьникам светит внезапный выходной

Родителям тюменских школьников, по слухам, все же придется думать. Чем занять любимых чад 19 марта. Злопыхатели уверяют, что в местных школах, несмотря на четкое указание областного департамента образования, втихаря решили устроить выходной на следующий после выборов день. «Официально родителям об этом объявят позже, чтобы СМИ не успели поднять скандал, — полагают сплетники. — Но уже сейчас понятно, что после суеты и напряжения в день выборов открыть утром в 8 часов школы для учебы просто нереально».

Наркодиспансер в Тюмени в шоке

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слухачи утверждают, что в Тюмени появился новый синтетический наркотик, зависимость от которого возникает мгновенно с первого употребления. Сотрудники тюменского наркологического диспансера и полицейские, которые приводят в медучреждение новоявленных наркоманов, в шоке — они еще не видели таких дурманящих веществ такой силы. Нь поскольку в ситуации еще досконально не разобрались, что за новая отрава появилась в Тюмени, информацию тщательно скрывают.

В Тюмени готовится молочный бунт?

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Слухачи говорят, что тюменские молочные магнаты решили «продавить» мелких производителей молока и скупать у них продукцию за бесценок. Так фермеры жалуются, что к ним не приезжают машины за молоком, продукция быстро портится и фермеры вынуждены работать себе в убыток. Молочные магнаты в это время отделываются молчанием. Отметим, что тюменские частники сдают цельное молоко по цене 16 рублей за литр, а молочные сети, в свою очередь, тюменцам продают молоко уже по 40 рублей за 900 граммов. Частники плачут, глядя, как киснет их молоко, а молочные магнаты подсчитывают прибыль.

А в Тобольске зреет бунт коммунистов

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тобольские коммунисты, по слухам, возмущены несправедливым распределением высших наград Тюменской области областным депутатом от КПРФ Юрием Юхневичем. «Тоболяки даже потребовали от него отчет, но были посланы в известное место, — смеются слухачи. — Тогда местные коммунисты написали жалобу в областную думу». Злопыхатели уточняют, что две грамоты были выданы учителям Тобольского пединститута, которые связаны с супругой Юхневича, а мать депутата, получившая гражданство России три года назад, вдруг стала ветераном труда.

Тоболякам не нравятся грузовики на улицах

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, что тоболяки всерьез обеспокоены огромным количеством грузовиков-самосвалов, которые беспрестанно ездят по городу. «Это не те машины, что доставляют продукты в магазины, и не транспорт ДРСУ, а именно вахтовики, большей частью работающие на СИБУР, — якобы возмущаются горожане. — Водители самосвалов ставят их на ночь возле подъездов своих домов, там же ремонтируют. В 6 микрорайоне возле „Сбербанка“ вообще уже мини-мастерская образовалась. И это при том, что на трех въездах в город — со стороны севера, СИБУРА и „Ленты“ — стоят знаки, запрещающие въезд в город грузовикам». Злопыхатели уверяют, что начальника местной ГИБДД такая ситуация не раздражает. «Ничего удивительного, ведь его грузовики как раз работают на СИБУРе, и этот факт, очевидно, для него важнее, чем порядок на дорогах и спокойствие горожан».

Ишимским родителям хотят выписать газету, а учителям — премию

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

По Ишиму ползут слухи, что местные чиновники в обязательном порядке приказали сотрудникам школ, детсадов и прочих детских учреждений оформить полугодовую подписку на «Ишимскую правду». «Оригинальный подарок газете — жаль, что за наш счет, — якобы вздыхают учителя. — Тем, кто не подпишется, говорят, премия не светит. А тем, кто убедит еще и родителей учеников оформить подписку, обещают поощрение».

Районные газеты попали между молотом и наковальней

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Слухачи шепотом рассказывают, что районным газетам якобы пришло указание сверху «мочить» кандидата на выборы от КПРФ Павла Грудинина. «Мы бы и не против, — якобы уверяют районщики. — Но у нас же официальные договоры с КПРФ в рамках предвыборной кампании, как и с остальными партиями, все подписано, плюс народ на селе вообще такой позиции не поймет». Злопыхатели уверяют, что газетчики, хоть и опасаются праведного гнева сверху, сейчас собираются с силами, чтобы донести свою позицию до Тюмени.

Тюменский варяг-полицейский вернулся домой

В тюменской полиции снова сменился начальник отдела полиции №4. «Прежний руководитель Рим Мусин пришел в Тюмень из Тобольска, и сразу было понятно, что здесь он не задержится, — шепчутся слухачи. — Поговаривали, что в Тобольск его отправляли в своеобразную ссылку из Башкирии, где он успел провиниться. Вопрос был куда он пойдет дальше — в Москву, где у него якобы есть высокопоставленные родственники, или обратно». Злопыхатели уточняют. Что Рим Мусин все же уехал обратно в Уфу — «видимо, там все утряслось», посмеиваются они.

Слухи ХМАО

На «Дух Огня» звали Ди Каприо

Фото: depositphotos.com © URA.RU

Говорят, что звездой кинофестиваля «Дух Огня-2018» должен был стать оскароносец Леонардо Ди Каприо. Переговоры шли в тайне от публики, но ни к чему продуктивному не привели. Якобы, звезда Голливуда запросила крайне высокий гонорар за визит в Ханты-Мансийск, а принимающая сторона в свою очередь отказалась его оплачивать.

Призы викторины в честь 900-летия в каждом городе ХМАО будут разные

Говорят, якобы призы викторины в муниципалитетах будут заметно отличаться. Слухачи объясняют это установками региональных властей — ответственными за викторину назначили именно местные администрации. Им же и надо искать спонсоров, готовых выделить квартиры и машины. «Где-то подарят студию и Lada, а где-то Hyundai и однокомнатную в хорошем доме. Но пока еще не все мэры сумели договориться с бизнесменами-спонсорами», — судачат сплетники.

Коммунисты ХМАО обещают раздавать овощи всем проголосовавшим

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крайне необычную идею привлечь внимание к выборам президента у населения якобы придумали югорские коммунисты. Говорят, что сторонники идей Ленина обещают каждому проглядывавшему подарить мешок картошки. Изначально будто бы хотели дарить полноценные продуктовые наборы, но, пересчитав партийную кассу, решили действовать скромно.

Шмонина вновь ждет тюрьма

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ходят слухи, что участники судебного процесса над создателем портала «Чиновник.ру» Эдуардом Шмониным договорились, что судебное решение над обвиняемым не может носить условный характер. «Это в любом случае должен быть тюремный срок. Как бы стороны защиты не старалась добиться противоположного», — сплетничают силовики.

«Фабрика троллей» из Югры выращивает анонимных телеграмеров

Если верить слухам, правительство Натальи Комаровой планирует в скором времени выставить целый пул анонимных телеграм-каналов, которые станут формировать в регионе проадминистративную повестку. Вести эти каналы якобы будут сотрудники так называемой «фабрики троллей» — нового отдела, ответственного за интернет-пропаганду, созданного губернаторскими пиарщиками.

Власти Ханты-Мансийска хотят свой ночной клуб

По слухам, мэрия Ханты-Мансийская всерьёз обсуждает покупку пустующего здания развлекательного комплекса «Территория первых», принадлежащего местным банкирам. Проблема якобы стала в цене. Владельцы просят за здание ни много н мало 380 миллионов рублей. «Чиновники очень сильно хотят свой ночной клуб, и пытаются решить вопрос через связи. Но где вы видели банкиров, которые занимаются благотворительностью?», — сплетничают ханты-мансийцы.

Сидоров отказался вернуться в кресло мэра

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, якобы депутату Госдумы Александру Сидорову предложили снова стать мэром Сургута. Эту должность Сидоров занимал с начала 90-х до 2010-го. Рассказывают, что к парламентарию обратились несколько общественников Сургута, которые посчитали, что опытный политик может снова возглавить крупнейший город ХМАО. По слухам, Сидоров отшутился, заявив, что не хочет снова брать на себя такую ответственность.

Мэр Сургута перевел город на ручное управление

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В кулуарах обсуждают последние действия мэрии Сургута. Говорят, глава города Вадим Шувалов лично принял участие в разрешении последних конфликтов со сносом арены «Титан» и ликвидацией Ботанического сада. По слухам, градоначальник был неприятно удивлен работой подчиненных, разбираясь в скандальных историях, а позиции вице-мэра Алексея Жердева сильно пошатнулись. «Все эти конфликты курировал Жердев, которому Шувалов доверял. А сейчас оказалось, что Жердев чуть ли не подставил мэра, и Шувалову пришлось брать все под личный контроль», — шепчутся слухачи.

Чиновники собирались капитулировать перед победой над дочкой «Газпрома»

Говорят, якобы прецедентного судебного решения в пользу мэрии Сургута в конфликте с «Газпромом Переработкой» могло и не быть. По слухам, юристы администрации в последний момент испугались поражения в арбитражном суде и даже якобы ходатайствовали об отзыве искового заявления, но суд отклонил эту бумагу, а затем встал на сторону чиновников. Поговаривают, юристов даже якобы собирались лишить премии, но в итоге ограничились предупреждением.

Экс-единоросс удачно продал провальный бизнес…

В кулуарах все еще обсуждают сделку между бывшим депутатом Сургута и экс-единороссом Евгением Барсовым и окружным парламентарием Михаилом Сердюком. Завистники утверждают, что Барсов смог продать компанию «Сургутстройтрест» гораздо дороже, чем стоит предприятие в предбанкротном состоянии. «Барсов и так был миллионером, а сейчас может вообще не переживать за свое финансовое положение. Непонятно только, зачем Сердюку эта компания», — удивляются слухмейкеры.

…, а Сердюк подрезал коллег-предпринимателей

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По слухам, руководители нескольких строительных компаний Югры крайне недовольны действиями Михаила Сердюка. Говорят, якобы депутат после покупки «Сургутстройтреста» перехватил несколько выгодных контрактов, на которые рассчитывали другие бизнесмены. Поговаривают, что это следствие договоренностей лидера «Справедливой России» с региональными властями о перемирии на время выборов президента России.

Газовики возвращаются из Санкт-Петербурга в Сургут

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Рассказывают, якобы уехавшие в Санкт-Петербург сотрудники «Газпром Переработки» — компания перевела офис в 2017 году — начали массово возвращаться обратно. По слухам, «газпромовцев» разочаровали зарплаты без северных надбавок. А также дорогое жилье «северной столицы», денег на которое не хватает даже с продажей квартир в Сургуте. Рассказывают, якобы в Югре рабочих мест на всех «блудных сыновей» не хватает, и многим газовикам приходится уезжать на Ямал.

В югорских лесах проводятся магические ритуалы

По слухам, работники Музея природы и человека все-таки сумели найти ценный экспонат, который был ранее утрачен. Речь идет о клыке доисторического медведя, обитавшего на территории Югры. Артефакт якобы представляет ценность для местных шаманов в силу своих магических особенностей. Сплетники шепчут, что клык был найдет в лесу в нескольких километрах от Ханты-Мансийска. Примечательно, что он был закопан в землю, а на поверхности охотники обнаружили пепелище большого костра. Помощник депутата Думы ХМАО Александр Пурышев, которого ранее подозревали в причастности к исчезновению находки, свою всяческую причастность к произошедшему опроверг.

Слухи ЯНАО

Самый эффективный мэр с Ямала слушал послание президента вместе с Кобылкиным

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Мэр Муравленко Александр Подорога был замечен рядом с губернатором ЯНАО Дмитрием Кобылкиным в зале «Центрального Манежа» в Москве. После послания президента оба вышли очень довольными.

Для губернатора арктического региона все сложилось как нельзя лучше. Выступление Владимира Путина добавило ему уверенности в себе и прекрасном будущем Ямала. Значительная часть выступления была посвящена развитию Арктики, а именно Северного морского пути и Северного широтного хода, одну из главных ролей в котором будет играть ЯНАО.

Глава администрации Муравленко по-своему остался доволен совместным вояжем с губернатором в Москву. Как говорят, несмотря на то, что Александр Подорога считается одним из самых успешных и исполнительных из ямальских мэров, встреча на его территории смущала главу. Поговаривают, что муниципалитет был не совсем готов к приему губернатора. Теперь же, получив отсрочку и пообщавшись с губернатором, находящимся в приподнятом настроении, напрямую, а не на фоне города, который со страхом ожидает ухода филиала Ноябрьскнефтегаза, Александр Подорога может быть спокоен. По крайней мере, до подсчета голосов на выборах 18 марта.

Активист в красной малице отнимает голоса у ЛДПР

В Ямальском районе всерьез задумались о результатах грядущих выборов. Слухачи говорят, что местная власть опасается слишком активной поддержки оппозиционных кандидатов со стороны местного населения. Виной всему — известный местный активист Ейко Сэротэтто, который в своей красной малице ездит по факториям и стойбищам оленеводов и агитирует голосовать за кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Судя по всему, его деятельность приносит плоды. Подтверждает это голосование, устроенное недавно скандальным пабликом «Голос тундры». За несколько дней в «голосовалке» поучаствовало около тысячи человек. Большая часть из которых отдали свой голос за кандидата от коммунистов.

Наблюдатели же говорят, что в этой ситуации опасаться больше стоит не власти. Они-то явку обеспечат, и результаты будут в пределах текущих социологических опросов. А вот оппозиция рискует потерять свое преимущество. ЛДПР, которые традиционно были вторыми и часто строили свои компании на проблемной повестке, в Ямальском районе стремительно теряют голоса и в конечном итоге могут уступить КПРФ.

Орешкин покидает пост под давлением оппонентов

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Отставка детского омбудсмена Виталия Орешкина несколько взбаламутила ямальских чиновников. Говорят, что истинные причины его ухода далеки от официально озвученных. Якобы Орешкин нажил себе врагов, и у них есть на защитника детей некий компромат. По слухам, Орешкин решил снять с себя полномочия под давлением. И из-за этого давления он совсем покидает регион. Инсайдеры подмечают, что недавно он строил планы, работал, налаживал контакты. В конце концов, недавно срок его полномочий продлили на пятилетку. А человек, который собирается уезжать, не будет так переживать за работу, как нервничал Орешкин.

Говорят, что и свой ежегодный отчет перед депутатами Заксобрания Орешкин отменил из-за планируемого увольнения. Хотя, по официальной версии, омбудсмен просто слег в больницу. Его отчет должен был прозвучать на последнем заседании Заксобрания Ямала, как раз незадолго до того, как стало известно о его скором уходе.

Некоторые отмечают, что место специально освободили для «кого-то из своих». Кто именно это может быть, пока не известно. Инсайдеры советуют присмотреться к тому, кто будет назначен на должность после отставки Орешкина и как быстро произойдет это назначение.

Ноябрьский медиахолдинг заставили реформироваться

НТИА «МИГ», учредителем которого является городская администрация Ноябрьска, после нашествия региональной делегации начал спешно готовиться к реформам. Ранее заставить их измениться не смогли ни учредители, ни конкуренты из нефтяного медиаходинга, ни угроза поглощения. Вмещаться пришлось идеологам из региональной власти.

Сначала через свой «анонимный канал» в мессенджере Телеграм они вбросил информацию о смене руководства «МИГа». Якобы Викторию Сычеву на посту главного редактора должна сменить Ирина Стибачева, которая сейчас руководит телерадиокомпанией «Луч» в Тарко-Сале.

А затем с Викторией Сычевой крепко поговорили во время двухдневного нашествия губернаторской делегации на Ноябрьск. Как итог — реформы все-таки начались. По версии наблюдателей, кроме переориентации с авторского телевидения на новостной контент на собственном кабельном канале, «МИГ» ждет и оптимизация по заработной плате. Первыми пострадают зарплаты бухгалтеров, техперсонала и секретарей. Журналистов до конца выборной кампании решили не трогать.

Слухи Пермского края

Решетников ждет новых гостей…

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По слухам, губернатор Пермского края Максим Решетников на этой неделе с пользой провел время в Москве, куда ездил на послание президента Федеральному Собранию. Говорят, глава Прикамья успел побеседовать с рядом влиятельных чиновников, которые проявили интерес к региону.

Слухачи предполагают, что в ближайшие месяцы Пермский край посетят новые высокопоставленные гости. А Решетников при этом все чаще будет участвовать в совещаниях с участием членов правительства РФ. Губернатора запомнили, он востребован на федеральном уровне. И регион вновь привлекает к себе внимание.

… и стимулирует глав территорий

Сплетники активно начали обсуждать, что Максим Решетников вновь стал разъезжать по региону. На этой неделе он успел наведаться в Краснокамский и Верещагинский районы и территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ). Теперь все гадают: праймериз и выборы давно позади — зачем же понадобились эти визиты?

Как говорят, своему окружению Решетников давно сообщил, что намерен ежегодно посещать каждый муниципалитет. По слухам, многих глав территорий это нервирует — далеко все привыкли к плотному взаимодействию с властями региона. В предыдущие годы большинство муниципалитетов вообще не вызывали интереса у команды Виктора Басаргина. Поэтому какие-то территории развивались динамично, а какие-то утопали в разрухе — кому как повезет.

По разговорам, Решетников считает почти все территории региона перспективными и пока не планирует устраивать «чистки» глав. А регулярные визиты — это хороший способ лично проверить, как руководители муниципалитетов держат слово и решают обозначенные проблемы.

Пучко попал под влияние

Как сообщают слухачи, директор территориального департамента администрации губернатора Дмитрий Пучко уже пожалел, что вмешался в краснокамский конфликт и добился возвращения на пост председателя городской Думы Галины Ушаковой — давней соратницы лидера пермского отделения «Яблока» Ольги Колоколовой. Чиновнику якобы дали понять, что гордуму ждут новые потрясения — не исключено, что большинство депутатов откажутся работать под руководство ранее «уволенного» спикера.

Рассказывают, Пучко вмешался в краснокамскую историю по убедительной просьбе вице-премьера и министра территориального развития Романа Кокшарова. А последний якобы заинтересован в дестабилизации политической обстановки — надо как-то отвлечь внимание от провала объединительных процессов в Кунгурском районе. Шептуны полагают, что недавний москвич Пучко своими действиями затронул интересы сразу ряда политических игроков, с которыми пока не наладил контакта. Поэтому придется и дальше советоваться с Кокшаровым — вице-премьер хотя бы всех хорошо знает в Прикамье.

Абдуллина осталась без работы

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Слухмейкеры доносят, что «социальный» вице-премьер Татьяна Абдуллина фактически стала лишней в правительстве. Давно говорят, что соратница спикера Заксобрания Валерия Сухих может уйти в отставку сразу после выборов. А теперь увольнение выглядит полностью логичным.

По разговорам, Абдуллину так и не подпустили к управлению здравоохранением (а эта отрасль сейчас главная в социальном блоке). Чиновница существует в правительстве автономно. Не исключено, что совсем скоро губернатору доложат о появлении «слабого звена», и Абдуллину заменят на Дмитрия Матвеева — действующему министру здравоохранения давно прочат повышение.

Фокин стал самостоятельной фигурой

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Как говорят, Татьяна Абдуллина пробовала усилить позиции за счет вторжения в управление министерством социального развития. Однако попытки не увенчались успехом.

Сплетники утверждают, что министру Павлу Фокину удается ускользать от начальницы и проводить свою политику. Чиновник якобы растет в глазах Максима Решетникова. Слухачи уверены, что Абдуллина окончательно упустила минсоцразвития, а Фокин теперь ориентируется напрямую на губернатора.

Биктаев ударил по позициям своих коллег

Как рассказывают шептуны, советник губернатора и бывший вице-премьер Анатолий Зубарев отказался от идеи внедрить в министерство здравоохранения как можно больше своих сторонников. Зубарев якобы сделал ставку на одну сильную фигуру, которая должна затмить всех остальных руководителей ведомства и сосредоточить управление в своих руках.

Речь о заместителе министра, бывшем топ-менеджере корпорации «Медлайф» Шамиле Биктаеве. Последний считается очень сильным специалистом, он уже замкнул на себе решение многих вопросов, но при этом ведет себя очень осторожно. Говорят, Биктаев не сильно считается с коллегами. Его появление резко ослабило позиции других заместителей министра: Константина Шипигузова, Янины Калиной и даже Михаила Мальцева — тоже соратника Зубарева.

Поговаривают, если министр Дмитрий Матвеев станет вице-премьером, то Биктаев получит абсолютную власть в минздраве, даже если ведомство возглавит, например, Мальцев.

Матвеев доверил суперпроект своему другу

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Многие недоумевают, почему минздрав решил превратить городскую больницу в Березниках в суперсовременный медицинский центр. Как говорят, на проект не жалеют ни идей, ни денег. И совершенно осознанно в прошлом году главным врачом больницы назначили Михаила Суханова — сына знаменитого хирурга Сергея Суханова. Хотя этот специалист никогда и не возглавлял медучреждений.

Как утверждают слухачи, просто Михаилу Суханову доверяет министр Дмитрий Матвеев. Их якобы связывает давняя дружба — когда Матвеев был вице-премьером в Кировской области, Суханов работал заместителем главврача в областной больнице. Наблюдатели рассуждают: возможно, доверить важный проект давнему товарищу — разумно. Но многие не понимают, ради чего накачивать ресурсами больницу в Березниках, когда остальные лечебницы Прикамья остро нуждаются хотя бы в минимальной поддержке минздрава.

Уханова вывело из равновесия ДТП с погибшим школьником

Сплетники доносят, что столкновение в Перми двух автобусов 20 февраля, унесшее жизнь школьника (мальчику буквально оторвало голову), заставило понервничать министра транспорта Николая Уханова.

Говорят, первоначально Уханов получил информацию, что ДТП случилось с автобусом 98 маршрута (в действительности — маршрут №68). А 98 — это автобусы нелегалы, с которыми Уханову давно было поручено разобраться. Но у министра пока не дошли руки до перевозчиков. И вдруг такое ДТП.

Судачат, Уханова немного успокоила информация, что речь все-таки об автобусе №68. Но надо отдать должное министру — радости по этому поводу он не испытал.

Dj Smash оказался помощником депутата

Все больше интересных подробностей раскрывается в скандальной истории избиения Dj Smash экс-депутатом Заксобрания Александром Телепневым. Говорят, артист сам оказался весьма близок к парламенту региона.

Поговаривают, Dj Smash является помощником действующего депутата Михаила Арзуманова (внук экс-губернатора Пермской области Геннадия Игумнова). По слухам, после избиения артист в расстроенных чувствах собирался сдать удостоверение — не хотел больше иметь ничего общего с Заксобранием. Арзуманову якобы удалось отговорить своего сотрудника. Надолго ли — неизвестно.

Мехоношин получил «привет» от предшественника

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На этой неделе наделала шуму история обвинений в адрес главы Кудымкара Ивана Мехоношина. Газета «Парма-Новости» со ссылкой на анонимное письмо обвинила мэра в давлении на избирателей и принуждении сотрудников муниципальных мероприятий идти на выборы президента.

Слухачи утверждают, что давление и Мехоношин — явления в принципе несовместимые. Градоначальник не позволяет себе рискованных действий, а тем более публично. Но многие вспомнили, что у мэра не сложились отношения с предшественником — Анатолием Голубковым. Последний ведь даже грозился разобрать в Кудымкаре водопровод.

Шептуны полагают, что самое интересное впереди — не исключено, что обвинения в давлении это начало борьбы за власть в городе. При предыдущем губернаторе Голубков проиграл. Что будет теперь — неизвестно.

Пермэнерго» и «Пермэнергосбыт» «мочат» из Березников

Скандалы вокруг деятельности ПАО «Премэнергосбыт», филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго» и краевого правительства инсценированы по заказу вычищенных с рынка ТСО. Сетевые организации, осуществлявшие посреднические услуги и вдруг лишенные тарифа, очень расстроились и пошли махать шашкой. Их задача — столкнуть гигантов лбами, замутнить «воду», и пока гиганты выясняют, кто прав, кто виноват, вырвать последние куски и незаметно слиться.

Пока прямо высказались только в МРСК-Урала — в интервью «Коммерсанту». Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» Алла Петрова заявила: «ТСО также рьяно сопротивляются. Причем делают это игроки рынка различными способами» и привела в пример одно из уголовных дел. Речь, по всей видимости, идет о Максиме Ермакове, которого следствие подозревает сразу в нескольких преступлениях, и которого оно считает аффилированным сразу нескольким ТСО, — ООО «Центральные электрические системы», ООО «Энергоэффект», ООО «ЮЭС». Две из этих организаций были лишены статуса в 2018 году, а осенью 2017 года следователи с третьей попытки добились рассмотрения дела Максима Ермакова в Березниковском городском суде.

Слухи Курганской области

В Зауралье заморозили конфликты

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области перед выборами постарались сгладить все острые углы и некоторые резонансные дела, как говорят сплетники, намеренно затянули. Так, историю с тайными закупками автомашин для правительства региона через «Автодор «Северо-Запад» уже второй месяц никак не могут расследовать силовики. Слухачи уверяют также, что дело рассмотрело УФАС и даже наказало виновных, но решение на сайте так и не было опубликовано. Затянули и с началом суда по иску учителей-пенсионеров, которые судятся за возвращение стопроцентной оплаты льгот. Рассматривать его начнут только после президентских выборов, говорят слухмейкеры.

«Комфортной средой» заниматься некогда

Из-за голосования по проектам «Комфортной среды», которое пройдет 18 марта в Кургане и Шадринске, в городах практически парализована работа над подготовкой к благоустройству. Ответственные чиновники сейчас только и занимаются организацией выборов, говорят слухачи. по их данным, утешить в этой ситуации может лишь одно — в прошлом году был сделан большой задел и в любом случае работа пойдет намного быстрее, чем год назад.

Антиуранщики пиарятся на Грудинине

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Активистка движения «Антиуран Курган» Любовь Кудряшова, которая является доверенным лицом кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, по мнению сплетников, пользуется своим положением лишь для того, чтобы пиариться. «На всех дебатах только и говорит об опасности добычи урана. Интересно, а Грудинин-то хоть знает, что-то об этом», — злословят за ее спиной.

В ЛДПР снова разгорается конфликт

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В зауральском отделении ЛДПР, похоже, с новой силой разгорается конфликт между нынешним руководителем депутатом областной думы Юрием Ярушиным и бывшими лидерами — кланом Александровых. Сплетники рассказывают, что в ход идут анонимки и наветы. А дело все в том, что вскоре в отделении снова будут выбирать руководителя и Александровы мечтают вернуть утраченные позиции.

Рыжука по-прежнему обсуждают

Всю неделю одной из главных тем для обсуждения зауральцев был арест главного налоговика Владимира Рыжука, который попался на взятке. Многие из подчиненных не скрывают своей радости. Сплетники уверяют, что далеко не всем молодой амбициозный руководитель пришелся по душе. Но есть и такие кто до сих пор не верит в нечестность Рыжука, считая, что его подставил хитрый застройщик Владимир Баскаль.

К Архипову приглядываются

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новый глава «курганской рублевки», который на минувшей неделе провел пресс-конференцию, не слишком понравился журналистам. «Типичный чиновник, говорит долго и ни о чем», — поделились журналисты со сплетниками впечатлениями о встрече. А вот жители КСХА, наоборот остались довольны общением с новым главой. Им удалось договориться почти по всем проблемным вопросам. «Если так пойдет дальше, может и перестанет район быть самым криминальным», — поделились надеждами слухмейкеры.

Ильтяковы назначили «своего парня»

Новый глава Частоозерского района Алексей Журавлев был избран после согласования с Ильтяковыми, которые имеют беспрецедентный вес в районе, рассказывают слухмейкеры. «Все равно Ильтяковы практически хозяева Частоозерья. Их вполне устраивал бывший глава Виктор Шаталин, хоть он и мало занимался хозяйством. Если бы не прокосячил с отопительным сезоном, сидел бы дальше», — говорят сплетники.

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