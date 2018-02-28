Киоски и шаурма захватят Екатеринбург к ЧМ. Болельщики приедут в 90-е

23:23 28 февраля 2018 0

Борьба с незаконными киосками остановилась полтора года назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург к чемпионату мира-2018 по футболу может вернуться в 90-е. Город утонет в киосках и ларьках с шаурмой. К таким последствиям ведет конфликт между мэрией и УМВД по городу. С 2016 года полиция не сносит незаконные ларьки, а нелегальные предприниматели наглеют с каждым днем приближения мундиаля.

На сайте администрации Екатеринбурга опубликована схема размещения нестационарных объектов на 2017—2018 годы. В перечне — 2 352 узаконенных павильона, киоска, трейлера. Раньше ларькам не из списка грозил снос. УМВД по Екатеринбургу по запросу мэрии проводило демонтаж незаконных нестационарных объектов в рамках административных дел. Но, как рассказали «URA.RU» собеседники в городской власти, летом 2016 года полицейские отказались сносить киоски. «Полиция просто не хочет брать на себя ответственность по должному хранению этих объектов.

Насколько знаю, был прецедент, когда их наказали за то, что они не сохранили, как следует, какое-то имущество. После этого они и закусились с мэрией», — пояснил источник.

С тех пор, указывают собеседники агентства, в Екатеринбурге был создан идеальный климат для нелегального бизнеса. «Полицейские теперь просто фиксируют административные нарушения, выписывают протоколы, штрафуют предпринимателей. Но суммы настолько мизерные, что только порождают коррупцию. По факту, никакой борьбы мы не получаем», — подтвердил «URA.RU» депутат Гордумы Екатеринбурга Александр Смолин.

Полицейские «обожглись» на одном из снесенных киосков и больше не хотят подставляться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как говорят эксперты, нелегальные киоски работают вне правового поля, поэтому им не страшны ни контролирующие ведомства, ни налоговая. Председатель попечительного совета свердловской «ОПОРЫ России» Евгений Артюх не исключает, что в таких условиях город в преддверии мундиаля ждет наплыв ларьков с продуктами питания и различными фастфудами.

«Понятно, что надвигаются события, когда будут приезжать туристы, незаконные ларьки будут появляться. Очень сложно официальным путем пройти все процедуры согласования, получить место. Люди видят выход в таких решениях. Но как объекты подключены к электросетям? Где у них будет туалет? Никаких гарантий качества услуг никто дать не сможет, хотя и в легальных павильонах люди травятся», — сказал Артюх.

Сотрудник комитета по товарному рынку Екатеринбурга анонимно рассказал «URA.RU», что кроме наплыва незаконных киосков на муниципальных территориях, в мэрии фиксируют волну объектов, размещаемых на частных землях. «Если с муниципальными участками мы хоть как-то можем разобраться, то на частников вообще повлиять не можем. Например, у земли целевое назначение — для нужд многоквартирного дома, а там киоск установили. Вряд ли его можно отнести к нуждам жителей», — сказал собеседник.

Теперь, когда VIP-жители смотрят в окно, они видят два этих киоска Фото: читатели «URA.RU

На экспансию киосков жалуются даже жители элитных кварталов. Так, в феврале под окнами клубного дома «Тихвин» сначала появился ларек «Шаурма», а затем еще один — «Овощи-Фрукты», рассказали «URA.RU» проживающие в здании известные предприниматели и чиновники. VIP-жители сетуют, что торговые точки портят вид и собирают вокруг себя подозрительных лиц: «Мы как будто возвращаемся в 90-е годы. Подобные объекты лишают эту территорию статуса элитной».

Директор УК «Тихвин» Евгения Заволжина заявила нашему агентству, что никаких киосков около «Тихвина» нет. А в пресс-службе администрации Екатеринбурга «URA.RU» сказали, что земельный участок находится в частной собственности и мэрия не вправе регламентировать размещение на них торговых объектов.

Источник «URA.RU» в городской власти рассказали, что в марте проблема сноса незаконных киосков может быть решена. Администрация города подготовила для УМВД соглашение, в котором расписаны все детали совместной работы. Теперь власти ждут реакции полицейских. Ожидается, что стороны подпишут документ в марте. Глава комитета по товарному рынку Елена Чернышева в беседе с «URA.RU» подтвердила факт такого соглашения, но отказалась от комментариев. Журналисты агентства отправили запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, ответ на него пока не поступил.