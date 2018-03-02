Что значат слова Путина «Всё! Отступать некуда» для губернаторов Урала

19:46 02 марта 2018 0

Посыл президента звучит не только для ФПГ, но и власти всех уровней Фото: kremlin.ru

Послание президента России Владимира Путина никогда еще не было таким опасным для уральских элит. После критики с главной трибуны страны экологической ситуации в Челябинске и в Нижнем Тагиле региональные власти находятся в настоящей панике, о чем свидетельствуют первые реакции губернаторов. А федеральные наблюдатели говорят, что и этого недостаточно: челябинским и свердловским властям нужно переходить в режим аппаратной ЧС.

Куйвашев меньше связан с ФПГ, а значит, в идеале ему должно быть проще отказаться от слишком тесного сотрудничества с ними и поставить во главу угла жизнь свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В середине своего обращения к Федеральному собранию Владимир Путин заявил: «Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам, если выпадает чёрный снег, как в Красноярске, а жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят солнца, как в Череповце, Нижнем Тагиле, Челябинске, Новокузнецке и некоторых других городах». За спиной Владимира Путина в это время появились фото загрязненных городов. «Мы много раз „подходили к этому снаряду“, и представители промышленности все время ссылались на трудности, с которыми они сталкиваются. Все, дальше отступать уже некуда. Хочу, чтобы все знали: никаких переносов больше не будет», — сообщил президент.

На вопрос о реакции свердловской власти на слова президента в департаменте информполитики губернатора ответили лаконично: «Все поручения, замечания президента находятся на личном контроле губернатора». Тем не менее, известно, что уже через час после завершения послания свердловское правительство «стояло на ушах». «Отчет» по телефону перед губернатором, объяснили инсайдеры, пришлось держать вице-губернатору и министру финансов Галине Кулаченко (промедление с финансированием) и ее коллеге Сергею Швиндту.

Сегодня оба чиновника оказались недоступны для комментариев «URA.RU», как и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Источник в его администрации объясняет ситуацию так: «Экологические проекты по Нижнему Тагилу прорабатываются последние несколько лет. Большие усилия прилагаются для поиска частных инвесторов, которые готовы вкладывать огромные деньги. Но даже после того, как концессионные соглашения подписываются, минфин медлит с выполнением своей части, софинансированием. Это старые счеты с мэрией Нижнего Тагила или нет — кто разберет?».

Эмоциональную реакцию свердловских руководителей собеседники «URA.RU» в правительстве объясняют просто. 6 марта президент приедет в Нижний Тагил, а потом в Екатеринбург: к этому времени нужно подготовить доказательства, что его поручение уже исполняется.

Дубровскому придется чуть труднее, чем его коллеге со Среднего Урала — его спайка с ФПГ одножильная и сверхпрочная Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Впрочем, представитель Белого дома, посвященный в подробности вчерашнего «разноса», уточнил, что «градус негатива снизило чудесное совпадение». «За два дня до послания губернатор собирал совещание по концессионному соглашению о воде в Нижнем Тагиле. На нем был в том числе и [мэр Нижнего Тагила Сергей] Носов. В итоге комплексный план по водоснабжению Тагила уже утвержден. Вопросы очистки воздуха будут решаться соглашением, которое уже заключено между регионом и НТМК, и в пятилетке [развития — программа губернатора] есть задача по снижению выбросов в атмосферу. Так что нам уже есть чем отчитаться перед президентом».

В Челябинской области на слова президента незамедлительно отреагировали местные промышленники. «Клуб олигархов», региональный Союз промышленников и предпринимателей, собирается сегодня, 2 марта, в Абзаково, чтобы обсудить вопросы экологии. Среди тех, кто едет, есть и владельцы предприятий, входящих в те три сотни, что уже в этом году обязаны модернизировать свои производства в пользу экологии.

Реакцией челябинских чиновников стало ожидание приезда главы Минприроды РФ Сергея Донского. Инсайд об этой поездке просочился в органы исполнительной власти Южного Урала сразу после послания президента, но точной даты пока нет. В региональном правительстве сегодня также надеются, что посыл президента поможет им как можно быстрее получить федеральные деньги на рекультивацию свалки в центре Челябинска. В управлении Росприроднадзора, которое уже на протяжении долгого времени не желает делиться полномочиями с областью, от комментариев отказались.

Челябинский губернатор Борис Дубровский дал официальный комментарий, что поддерживает инициативы президента, и напомнил о том, что ждет нового федерального законопроекта: «Мы рассчитываем на то, что при совершенствовании нормативно-правовой базы будут учтены наши региональные наработки и инициативы». Глава региона имел в виду проект федерального закона, по которому субъектам могут быть переданы полномочия в сфере экологического надзора: Челябинск хочет попасть в число пилотных регионов.

Сергей Носов получит в Тагил не только финансирование, но и, совсем скоро, приезд президента России Владимира Путина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правозащитник, член Совета по правам человека при президенте РФ Иван Засурский, который курирует проблемы челябинской экологии, считает, что челябинские власти прямо сейчас должны воздействовать на бизнес-элиту. Вместе с представителями общественности Челябинска мы проследим, чтобы эта система была внедрена и действовала», — сообщил Засурский «URA.RU».

Политолог Алексей Ширинкин утверждает, что слова Владимира Путина могут иметь последствия для челябинских ФПГ: «Даже для самых системных и устроенных игроков типа Александра Аристова (Челябинский электрометаллургический комбинат) или Игоря Зюзина („Мечел“). Неприкасаемых нет. Даже если предприятие Аристова не самый главный загрязнитель, нужны жертвы для доказательств серьезности намерений».

О безотлагательности решения проблемы говорят местные экологи-общественники, планирующие усилить активность после сигнала президента. Руководитель движения «АнтиСМОГ» Михаил Махов заявил «URA.RU», что его организация собирает подписи за ускорение рекультивации свалки в Челябинске: власти планировали сделать это только к 2020 году. Это подтверждает один из лидеров движения «СтопГОК» Василий Московец, с которым президент обсуждал экологическую ситуацию по итогу визита в Челябинск: «Сейчас март 2018 года и уже надо что-то делать».

Восприятие политэкспертов сходятся в главном — посыл президента касается не только промышленников, но и власти всех уровней.

Политолог Константин Калачев считает, что своим «экологическим» посылом Путин разъяснил важный принцип, которого следует придерживаться властям всех уровней. «Президент к вопросам экологии относится серьезно, он неоднократно это демонстрировал. И когда речь идет о конкретной проблеме в конкретной территории, власть должна продемонстрировать умение эту проблему решать. К сожалению, решение экологических проблем у нас в регионах не в авангарде. Есть, конечно, власть, которая не сращивается с бизнесом и в переговорах может настаивать на соблюдении экологических требований. А есть главы регионов, которые смотрят на это сквозь пальцы, полагая, что отношения с той или иной ФПГ намного важнее, чем страдания жителей. Но Владимир Путин — народный кандидат и президент, и он дает понять, что внутриэлитные отношения, конечно, важны, но все же первичны — отношения власти и населения. О бизнесе надо думать, но надо ставить во главу угла интересы жителей территории. Платить зарплаты надо, но не любой ценой, не ценой жизней граждан».

Политэксперт, автор телеграм-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов уверен, что случившееся свидетельствует еще и о способности губернаторов демонстрировать оперативность реакций. «Вологодский губернатор сразу отреагировал — пришел в „Давыдов.Индекс“ и рассказал, что будет со всем этим делать. Оперативный менеджмент это называется. Это как вариант реакции на случившееся. У остальных господ я никакой оперативной реакции не увидел — может быть, им все равно. Посыл президента вполне понятный прозвучал — мы много лет давали возможность всем участникам экологических процессов исправиться, сейчас спросим с них за это, и кто не готов ответить на эти вызовы нового времени — пожалеет. На Свердловской области и Нижнем Тагиле увидим наполнение этих слов уже совсем скоро — в день приезда президента».