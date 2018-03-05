Новая дума Тюмени будет строительной и состоятельной

22:09 05 марта 2018 0

Интерес к депутатству имеют крупные и средние застройщики Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители тюменских строительных компаний будут стремиться попасть в гордуму, чтобы «отбить» атаку федеральных застройщиков, которые в конце 2017 — начале 2018 года пришли на тюменскую землю, а также не потерять «жирные» участки земли.

В этом году на тюменский рынок недвижимости зашли такие федеральные компании как ООО «Татстройинвест», которая заплатила 177 миллионов рублей за участок земли в 8,7 га, компания «ПИК», которая ведет переговоры о покупке земли на территории ДОК «Красный октябрь» (по словам источника «URA.RU», который знаком с ситуацией, переговоры о покупке земли уже не первый месяц идут с депутатом тюменской облдумы Олегом Чемезовым), а также компания «Талан», которая строит жилье в Ижевске, Перми, Набережных Челнах, Уфе и Твери, а теперь и в Тюмени.

«Тюменские застройщики очень заинтересованы в выборах в гордуму. Им необходима земля, чтобы реализовывать свои проекты.

А представителям городской власти нужны застройщики, поскольку они будут самыми вменяемыми и управляемыми депутатами. Таким образом мы в 2018 году можем получить управляемую, строительную гордуму», — подчеркнул источник. Представители тюменских партий также заинтересованы в тех, кто может сам профинансировать свою предвыборную компанию, а также помочь коллегам по партии, которые пойдут по спискам.

Основатель крупного тюменского холдинга «Партнер» Геннадий Разницын сохраняет интерес к депутатской деятельности Фото: Николай Бастриков © URA.RU

С этим мнением согласен и политолог Александр Безделов: «В этом году мы увидим очень интересные выборы в гордуму. Активную предвыборную работу партий. Будет наплыв руководителей строительных компаний, которые заинтересованы в продвижении себя. С приходом иногородних участников на тюменском рынке им будет тяжеловато, захочется инсайда, продвижения, возможности влияния».

В партии «Единая Россия» пока не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть интерес застройщиков к предвыборной компании в гордуму: «Пока нет заявок на праймериз, поскольку официальный документ о нем будет принят после 24 марта. Только тогда можно будет сделать выводы кто захочет заявиться».

Руководитель фракции КПРФ в Тюменской гордуме Динар Абукин заявил о том, что к ним обращаются представители среднего строительного бизнеса: «Это не крупные бизнесмены, а средние, которые занимаются малоэтажным строительством и хотят попробовать себя в партийной и депутатской деятельности». Он подчеркнул, что пока рано делать выводы о том, кто будет выдвигаться в кандидаты депутатов гордумы, поскольку сейчас все силы брошены на выборы президента. «После 18 марта можно будет говорить и о городских выборах», — отметил тюменский коммунист.

В «Бруснике» любят яркие акции, но политики пока сторонятся Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сами застройщики пока не готовы открывать карты и скрывают свой интерес к выборам в гордуму. Так в группе компаний «ЭНКО» заявили о том, что сотрудники и руководство компании в настоящий момент не планируют баллотироваться в гордуму. В компании ТИС тоже сообщили, что планов на депутатство ни руководство, ни сотрудники не строят. В компании «Брусника» отметили, что в планах компании не стоит продвижение своих руководителей и сотрудников в гордуму Тюмени.

Отметим, что в нынешней гордуме уже есть представители тюменского строительного бизнеса. И, по мнению источников, они хотят продолжить деятельность в качестве депутатов и в следующем V созыве. Так в гордуме IV созыва уже работают: директор ЗАО Завод «Блок-комплект» Юрий Баранчук, его предприятие занимается производством и доставкой стройматериалов, председатель Правления НП «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» Сергей Медведев, генеральный директор ОАО «Мостострой-11» Николай Руссу, основатель крупного тюменского холдинга «Партнер» Геннадий Разницын.

Юрий Баранчук, производитель стройматериалов, заинтересован в сотрудничестве с крупнейшими застройщиками Фото: Николай Бастриков © URA.RU

По мнению политолога Льва Березина, интерес тюменских застройщиков к гордуме сильно преувеличен: «Гордума не от чего не защитит наших строителей и не поможет пролоббировать их интересы. Московские компании не без поддержки продвигаются на региональном рынке, и их лобби с помощью гордумы не имеет ничего общего. Это из другого класса оружие».

Безделов считает, что в гордуму могут стремиться застройщики среднего класса, которые имеют мало объектов. «Москвичи будут давить в первую очередь таких застройщиков, которые не имеют существенной политической поддержки в регионе», — подчеркнул политолог. Однако, политолог не исключает, что доверенные лица федеральных застройщиков могут иметь серьезный интерес к депутатству в гордуме: «Потенциально такие депутаты придут для того, чтобы лоббировать интересы „варягов“. Кроме того, не исключено, что федеральные компании зайдут в Тюмень с проектами арендного жилья, что позволит именно им договориться с областными и городскими властями по реализации данной программы, которая не нашла пока поддержки у местных застройщиков».

Российские власти много внимания уделяют проектам по решению жилищным проблем. Арендные дома — один из вариантов, который может быть интересен федеральным застройщикам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменский аналитик рынка недвижимости сообщил «URA.RU», что стратегически, с учетом пятилетнего срока, городская дума может быть очень интересна для тюменских строителей именно с точки зрения влияния на ситуацию в городе с распределением земельных участков: «Если рассматривать гордуму со стратегической точки зрения, то у застройщиков должен быть колоссальный интерес, чтобы попасть в нее. Если в ближайшие год -два на строительном рынке Тюмени ничего интересного не предвидится — все роли давно расписаны и разыграны, то через небольшой промежуток времени федеральные компании начнут активно продавать свои объекты. И большой вопрос, не найдут ли они в Тюмени серьезной политической поддержки.

Велика вероятность в этом году получить строительную думу. Мало того, что она будет довольно неплохо обеспеченной, что позволит поддерживать и депутатов из списка, но она будет и хорошо управляемой, потому, что застройщики, больше чем кто-либо хотят иметь хорошие отношения с городскими властями. Связано это с распределением «жирных» земельных участков, которых с каждым годом в Тюмени становится все меньше».