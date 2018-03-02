Как бабушки из совхоза им. Ленина судились с Грудининым

22:32 02 марта 2018 4

Пенсионерки вспомнили, что Грудинин обманул их десять лет назад Фото: Наталья Мущинкина © URA.RU

2 марта московский арбитражный суд признал незаконной сделку Грудинина по выводу земли из собственности совхоза им. Ленина в учрежденную при его участии фирму ТТ «Девелопмент». Сделка происходила в 2008 году. После этого ТТ «Девелопмент» заработала на этой земле больше 1 миллиарда рублей, продав ее торговым центрам «Мега», IKEA и другим. О том, почему пенсионерки решили подать в суд на Грудинина, как представители кандидата от КПРФ спорили с бабушками и какие аргументы приводили стороны, в репортаже «URA.RU».

Из-за наплыва журналистов перед началом заседания судебные приставы перегородили полэтажа в здании московского арбитража. В пролет, где находился кабинет суда, не пускали даже тех, кому нужно было по делу.

Пристав сдерживал напор журналистов вплоть до начала заседания Фото: Наталья Мущинкина © URA.RU

— Ну, пожалуйста, мне в канцелярию нужно. Это срочно, — упрашивала молодая девушка. Однако приставы были непреклонны.

— У вас зал то хоть большой? Места всем хватит? — спрашивал из толпы видеооператор одного из федеральных каналов. Услышав отрицательный ответ, он повернулся к коллегам: «Ну что же, придется драться за места».

На фоне журналистов очень сильно выделялись бабушки — те самые миноритарные акционеры, которые подали в суд на Грудинина и ТТ «Девелопмент». У них был вид нарядно одетых деревенских старушек, для которых выезд в город, а уж тем более в суд — это всегда праздник.

Они признались: о том, что их права нарушены они узнали из январской статьи «Московского комсомольца». Там было написано, что Грудинин вывел 18 га земли из совхоза в созданную им фирму ТТ «Девелопмент», которая заработала на них баснословные 1 миллиард рублей.

«Наших клиентов, как миноритарных акционеров, об этой сделке не уведомили. На собрании, где принималось решение о передаче земли, их не было. Их права были нарушены, и поэтому мы хотим признать сделку недействительной», — рассказал «URA.RU» презентабельный представитель пенсионерок Артем Игнатенко. Совокупная доля акций истцов составляет 0,45%. На суде защитники Грудинина не раз сказали о том, что даже если бы бабушки были на собрании, и выступили против сделки, это ни на что бы не повлияло.

Процесс начался с попыток представителей Грудинина перенести заседание.

Аргумент у них был простой: о суде нужно известить всех остальных акционеров, в противном случае они потеряют право выступать с аналогичными требованиями. «В целях соблюдению прав других участников, перед тем как начать процесс мы должны уведомить все заинтересованные стороны. Интересы тех, кто держит 0,4% акций — важны, но нельзя игнорировать и все остальных», — заявила представитель кандидата от КПРФ. Однако судья не нашла эти требования убедительными и потребовала начать заседание.

Адвокаты пенсионерок выглядели весьма респектабельно Фото: Наталья Мущинкина © URA.RU

Главный аргумент истцов состоял в том, что Грудинин провел так называемую «сделку с заинтересованностью», ведь он являлся одновременно и директором Совхоза и одним из учредителей ТТ «Девелопмент». О такой сделке он по закону должен был заранее уведомить акционеров. «С 2008 года акционерное общество было лишено этих земель и никаких поступлений с этого актива акционеры не получали. Экономические цели этой сделки для совхоза более, чем сомнительные», — говорил Игнатенко.

Ответчики были не согласны абсолютно во всем. По закону, «сделка с заинтересованностью» может быть лишь когда, учредитель владеет больше 20% акций заинтересованной компании или же занимает в ней какую-то должность, заявляли они. Грудинин же был лишь одним из учредителей. Отвергли они и утверждение, что бабушки упустили какую-то выгоду. По их словам, вся прибыль традиционно идет на развитие совхоза — на нее построили школу и детский сад в поселке, а дивидендов акционеры не получают в принципе. Ну и самый главный козырь защиты: полученный миллиард ТТ «Девелопмент» вернула совхозу, говорили ответчики, размахивая отчетностью.

— Вы за десять лет хоть на одно собрание акционеров то ходили? — грозно вопрошала ответчик у бабушек.

— Нет, — робко отвечала пенсионерка.

— Почему вы в 2008 году на собрание не пришли? Почему вас десять лет эта земля не интересовала? — нападала представительница Грудинина

— Потому что вы нас обманывали, а мы были юридически не подкованы, — уже смелей говорила женщина.

— А теперь подкованы?

— А теперь у нас адвокат есть, — с гордостью заключила бабушка.

Ответчики по делу несколько раз за заседание говорили, что процесс устроен «под выборы» Фото: Наталья Мущинкина © URA.RU

Вообще, аргумент о давности сделки был главным козырем защиты: земля продана еще десять лет назад и вернуть ее теперь все равно не получится, поэтому дело нужно просто закрыть «за сроком давности».

После того, как судья объявила о том, что удаляется на вынесение решения, бабушки оказались в центре внимания журналистов. «Обманывают вас всех. Ничего мы от Грудинина не получаем в совхозе. Я после пенсии пошла на рынок продавать овощи, которые выращивала на участке, чтобы хоть как-то прожить. А он (Грудинин — прим. ред.) тогда был депутатом и выгонял меня с рынка», — жаловалась одна из бабушек Тамара Маркова.

«Это он ее выгонял за то, что она акции ему продавать не хотела. А всех, кто продал, он не трогал. И вознаграждения давал только сговорчивым», — добавила ее подруга.

В ожидании решения адвокат Грудинина несколько минут наблюдала за этими импровизированными интервью со стороны, потом не выдержала. «Что же вы врете! Вы все от совхоза получили. И участки 15 соток, и квартиры у вас есть», — выбежала она перед камеры журналистов. Однако потом в раздражении отвернулась и ушла в коридор, цедя сквозь зубы: «Затеяли под выборы тут. Ничего поедите вы еще все летом клубнички».

На оглашение решения судье понадобилось не больше минуты. Она признала сделку по передаче земли недействительной, и постановила взыскать с Грудинина 1714 рублей.

Что теперь будет с землей, которая уже давно принадлежит другим владельцам — неизвестно. Об этом не знают даже адвокаты пенсионерок.