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03 марта 2018
02 марта 2018
22:32  02 марта 2018 4

Как бабушки из совхоза им. Ленина судились с Грудининым

«Вы нас обманывали, а мы были юридически не подкованы»
Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.RU»
Заседание арбитражного суда Московской области по делу ЗАО «Совхоз имени Ленина». Москва
Пенсионерки вспомнили, что Грудинин обманул их десять лет назадФото: Наталья Мущинкина © URA.RU

2 марта московский арбитражный суд признал незаконной сделку Грудинина по выводу земли из собственности совхоза им. Ленина в учрежденную при его участии фирму ТТ «Девелопмент». Сделка происходила в 2008 году. После этого ТТ «Девелопмент» заработала на этой земле больше 1 миллиарда рублей, продав ее торговым центрам «Мега», IKEA и другим. О том, почему пенсионерки решили подать в суд на Грудинина, как представители кандидата от КПРФ спорили с бабушками и какие аргументы приводили стороны, в репортаже «URA.RU».

Из-за наплыва журналистов перед началом заседания судебные приставы перегородили полэтажа в здании московского арбитража. В пролет, где находился кабинет суда, не пускали даже тех, кому нужно было по делу.

Заседание арбитражного суда Московской области по делу ЗАО «Совхоз имени Ленина». Москва
Пристав сдерживал напор журналистов вплоть до начала заседания
Фото: Наталья Мущинкина © URA.RU

— Ну, пожалуйста, мне в канцелярию нужно. Это срочно, — упрашивала молодая девушка. Однако приставы были непреклонны.

— У вас зал то хоть большой? Места всем хватит? — спрашивал из толпы видеооператор одного из федеральных каналов. Услышав отрицательный ответ, он повернулся к коллегам: «Ну что же, придется драться за места».

На фоне журналистов очень сильно выделялись бабушки — те самые миноритарные акционеры, которые подали в суд на Грудинина и ТТ «Девелопмент». У них был вид нарядно одетых деревенских старушек, для которых выезд в город, а уж тем более в суд — это всегда праздник.

Они признались: о том, что их права нарушены они узнали из январской статьи «Московского комсомольца». Там было написано, что Грудинин вывел 18 га земли из совхоза в созданную им фирму ТТ «Девелопмент», которая заработала на них баснословные 1 миллиард рублей.

«Наших клиентов, как миноритарных акционеров, об этой сделке не уведомили. На собрании, где принималось решение о передаче земли, их не было. Их права были нарушены, и поэтому мы хотим признать сделку недействительной», — рассказал «URA.RU» презентабельный представитель пенсионерок Артем Игнатенко. Совокупная доля акций истцов составляет 0,45%. На суде защитники Грудинина не раз сказали о том, что даже если бы бабушки были на собрании, и выступили против сделки, это ни на что бы не повлияло.

Процесс начался с попыток представителей Грудинина перенести заседание.

Аргумент у них был простой: о суде нужно известить всех остальных акционеров, в противном случае они потеряют право выступать с аналогичными требованиями. «В целях соблюдению прав других участников, перед тем как начать процесс мы должны уведомить все заинтересованные стороны. Интересы тех, кто держит 0,4% акций — важны, но нельзя игнорировать и все остальных», — заявила представитель кандидата от КПРФ. Однако судья не нашла эти требования убедительными и потребовала начать заседание.

Заседание арбитражного суда Московской области по делу ЗАО «Совхоз имени Ленина». Москва
Адвокаты пенсионерок выглядели весьма респектабельно
Фото: Наталья Мущинкина © URA.RU

Главный аргумент истцов состоял в том, что Грудинин провел так называемую «сделку с заинтересованностью», ведь он являлся одновременно и директором Совхоза и одним из учредителей ТТ «Девелопмент». О такой сделке он по закону должен был заранее уведомить акционеров. «С 2008 года акционерное общество было лишено этих земель и никаких поступлений с этого актива акционеры не получали. Экономические цели этой сделки для совхоза более, чем сомнительные», — говорил Игнатенко.

Ответчики были не согласны абсолютно во всем. По закону, «сделка с заинтересованностью» может быть лишь когда, учредитель владеет больше 20% акций заинтересованной компании или же занимает в ней какую-то должность, заявляли они. Грудинин же был лишь одним из учредителей. Отвергли они и утверждение, что бабушки упустили какую-то выгоду. По их словам, вся прибыль традиционно идет на развитие совхоза — на нее построили школу и детский сад в поселке, а дивидендов акционеры не получают в принципе. Ну и самый главный козырь защиты: полученный миллиард ТТ «Девелопмент» вернула совхозу, говорили ответчики, размахивая отчетностью.

— Вы за десять лет хоть на одно собрание акционеров то ходили? — грозно вопрошала ответчик у бабушек.

— Нет, — робко отвечала пенсионерка.

— Почему вы в 2008 году на собрание не пришли? Почему вас десять лет эта земля не интересовала? — нападала представительница Грудинина

— Потому что вы нас обманывали, а мы были юридически не подкованы, — уже смелей говорила женщина.

— А теперь подкованы?

— А теперь у нас адвокат есть, — с гордостью заключила бабушка.

Заседание арбитражного суда Московской области по делу ЗАО «Совхоз имени Ленина». Москва
Ответчики по делу несколько раз за заседание говорили, что процесс устроен «под выборы»
Фото: Наталья Мущинкина © URA.RU

Вообще, аргумент о давности сделки был главным козырем защиты: земля продана еще десять лет назад и вернуть ее теперь все равно не получится, поэтому дело нужно просто закрыть «за сроком давности».

После того, как судья объявила о том, что удаляется на вынесение решения, бабушки оказались в центре внимания журналистов. «Обманывают вас всех. Ничего мы от Грудинина не получаем в совхозе. Я после пенсии пошла на рынок продавать овощи, которые выращивала на участке, чтобы хоть как-то прожить. А он (Грудинин — прим. ред.) тогда был депутатом и выгонял меня с рынка», — жаловалась одна из бабушек Тамара Маркова.

«Это он ее выгонял за то, что она акции ему продавать не хотела. А всех, кто продал, он не трогал. И вознаграждения давал только сговорчивым», — добавила ее подруга.

В ожидании решения адвокат Грудинина несколько минут наблюдала за этими импровизированными интервью со стороны, потом не выдержала. «Что же вы врете! Вы все от совхоза получили. И участки 15 соток, и квартиры у вас есть», — выбежала она перед камеры журналистов. Однако потом в раздражении отвернулась и ушла в коридор, цедя сквозь зубы: «Затеяли под выборы тут. Ничего поедите вы еще все летом клубнички».

На оглашение решения судье понадобилось не больше минуты. Она признала сделку по передаче земли недействительной, и постановила взыскать с Грудинина 1714 рублей.

Что теперь будет с землей, которая уже давно принадлежит другим владельцам — неизвестно. Об этом не знают даже адвокаты пенсионерок.

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Судья была вынуждена несколько раз за заседание обращаться к обеим сторонам с просьбой не переходить на эмоции Фото: Наталья Мущинкина © URA.RU

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