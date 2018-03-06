Почему Мундиаль затмит Олимпиаду и что останется после него

00:06 06 марта 2018 2

Для Екатеринбурга ЧМ — это стать лучше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия сегодня отмечает 100 дней до старта чемпионата мира по футболу FIFA — 2018. Стадионы в 11 городах-организаторах уже ждут любителей футбола со всего мира и лучших игроков планеты. Екатеринбург уже обратил на себя внимание мировых СМИ, когда показал стадион с временными трибунами, а впереди еще около трех месяцев подготовки и возможность покорить миллионы потенциальных инвесторов, бизнесменов и туристов.

Чемпионаты мира по футболу, как и Олимпиады, проходят раз в четыре года. Футбол по-прежнему остается самым популярным видом спорта, о чем свидетельствуют в том числе и данные по количеству телевизионных просмотров. По данным FIFA, матчи прошлого чемпионата мира в Бразилии посмотрели более трех миллиардов человек. Как пишет ТАСС, в России общая аудитория ЧМ-2014 составила 75,7 млн человек. Для сравнения: по данным РБК, Олимпиаду в Сочи посмотрели (хотя бы 15 минут всех трансляций) 54, 7 млн россиян.

Чемпионат мира по футболу — это реальная возможность заявить о себе и показать миру, что Россия не ограничивается Москвой, Санкт-Петербургом и Сочи.

Для Екатеринбурга, который примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018, в ближайшем будущем вряд ли еще раз представится возможность рассказать о своем существовании такой большой аудитории.

У Екатеринбурга «есть уникальный шанс открыть себя миру», — считает южнокорейский футболист Пак Чжи Сун Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Чемпионат мира — это уникальный шанс для любой страны открыть себя миру. Будет очень интересно узнать, на чем сделает акцент Россия. Каждый чемпионат мира уникален: везде можно получить новые впечатления и увидеть что-то новое. Я был в России на финале Лиги чемпионов, и там была невероятная атмосфера. Мне все очень понравилось, и я не сомневаюсь, что предстоящий чемпионат мира тоже пройдет на высоком уровне», — рассказал в интервью FIFA южнокорейский футболист, участник трех чемпионатов мира и «Легенда FIFA» Пак Чжи Сун.

Он также отметил, что ЧМ-2002, где он в составе сборной Республики Кореи дошел до полуфинала, стал самым важным турниром в его карьере. Футболисты вообще одни из немногих спортсменов, для которых вершиной спортивных достижений являются не Олимпийские игры, а именно чемпионат мира. Мундиаль собирает всех звезд мирового футбола, лучших игроков со всей планеты, поэтому каждый футболист мечтает принять участие в этом турнире.

Известны случаи, когда ради участия в чемпионате мира футболисты были готовы сменить гражданство. Например, к «Евро-2016» в сборной России появился Роман Нойштедтер, сменивший немецкий паспорт на российский. А в конце января 2018 года на сайте Eurusport.ru вышло интервью с футболистом «Ганновера» из Бундеслиги, 21-летним Вальдемаром Антоном. В составе молодежной сборной Германии он выиграл юношеский чемпионат Европы. Антон родился в Узбекистане, но в 2 года переехал с семьей в Германию, сейчас его родственники живут в Екатеринбурге. В интервью он сказал, что всерьез рассмотрел бы смену гражданства ради участия в ЧМ-2018 за сборную России, но пока подобных предложений не получал.

Стоит отметить, что призовой фонд ЧМ-2018 в России станет самым большим в истории турнира — 400 млн долларов.

Для победителя FIFA утвердила призовые в 38 млн долларов, а каждая из 32 команд-участниц финальной части ЧМ-2018 заработает как минимум 8 млн долларов. Заработать на чемпионате мира смогут многие предприниматели, отельеры, владельцы кафе и ресторанов. Гостиницы в российских городах уже давно бьют рекорды по стоимости проживания в сутки, почти наверняка в дни ЧМ-2018 поднимутся цены и в общепите.

Если отвлечься от материальных ценностей, то нельзя не отметить, что чемпионат мира принесет пользу будущим спортсменам, которые получат уникальную возможность вживую увидеть своих кумиров.

«Когда мне было лет 12-13, я посмотрел документальный фильм «Это Пеле». После этого я взял бутсы и пошел на тренировку, потому что мне сразу очень захотелось играть в футбол, — рассказал «URA.RU» тренер ФК «Урал»,

участник первого матча в новейшей истории сборной России Юрий Матвеев. Я уверен, что после чемпионата мира и в нашем городе, и в других регионах, резко возрастет наплыв мальчишек, которые будут записываться в футбольные секции. Даже в прошлом году, когда «Урал» вышел в финал Кубка России, у нас был настоящий бум в школе, многие мальчишки захотели заниматься футболом. Чемпионат мира даст новый толчок. Тем более сейчас для этого есть все предпосылки: построили тренировочные площадки, стадион, у нас готовая инфраструктура», — добавил Матвеев.

Мундиаль — это еще и возможность сделать город краше Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Благодаря чемпионату мира российские города — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи и Калининград — получили не только современные стадионы и другие спортивные сооружения. Где-то обновили общественный транспорт, где-то достроили дороги, отремонтировали дома. Всегда найдутся недовольные теми или иными преобразованиями, но города получили какое-то развитие, а без мундиаля и этого могло не быть.

«ЧМ-2018 принесет пользу не только фанатам футбола. Городам невыгодно показывать туристам разбитые дороги, власти форсируют градостроительство и благоустройство — в этом нет минусов. Кубок конфедераций — 2017 уже причесал несколько городов: в Питере ускорили строительство долгожданных скоростных дорог, в Казани облагородили набережную Казанки до уровня лучших рекреационных зон Европы, душный каменный центр Москвы озеленили», — рассказал «URA.RU» шеф-редактор Eurosport.ru Михаил Бирюков.

Во время подготовки к спортивному событию власти приводят в порядок город Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Помимо инфраструктуры, ЧМ-2018 должен оставить и другое наследие — нематериальные ценности, культуру боления и взаимоуважения. Об этом порталу «Чемпионат» рассказал знаменитый российский футболист, Посол чемпионата мира FIFA 2018, Инспектор РФС по борьбе с расизмом Алексей Смертин.

«Для меня футбол всегда был праздником. В 1986 году я сидел перед телевизором и смотрел, как играет Марадона — тогда я даже не мог предположить, что Россия примет чемпионат мира у себя. А теперь я — посол чемпионата мира. Футбол — это больше чем игра. Уверен, что люди изменят мнение о России, когда приедут к нам на турнир… Футбол — отличная платформа для диалога, которая объединяет людей. Это невероятный мотиватор для детей. Мы интегрировали в национальный чемпионат систему мониторинга, которая находится в постоянном контакте с FIFA, чтобы минимизировать случаи дискриминации. В вузах мы ввели антидискриминационные курсы. Молодых людей гораздо проще научить таким вещам. Иногда случаи дискриминации происходят из-за незнания, из-за недостатка образования. Наша задача — научить, как ценить других людей, как себя вести, чтобы никого не оскорбить», — рассказал Смертин.

Чемпионат мира позволит юным болельщикам увидеть своих кумиров Фото: Илья Московец © URA.RU

Правоохранительные органы ведут подготовительную работу с фанатами, чтобы избежать массовых беспорядков во время ЧМ-2018. Фанатские организации также занимаются профилактикой агрессивного поведения среди болельщиков. Если на страну не обрушатся новые обвинения WADA и допинговые скандалы, а также чрезвычайные происшествия, то мундиаль должен обойтись без серьезных конфликтов.

Уже через 100 дней футбольный праздник должен будет охватить не только всю Россию, но практически весь мир. А пока праздник начинается в 11 городах —организаторах чемпионата мира FIFA — 2018. В Екатеринбурге, на Плотинке, спортивный праздник начнется в 13:45. Горожан ждут массовая зарядка, шоу барабанщиков, концерт и спортивные конкурсы. Почетными гостями праздника станут послы города — организатора чемпионата мира FIFA, композитор Александр Пантыкин и квадроциклист Сергей Карякин.

Чемпионат мира по футболу FIFA — 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.