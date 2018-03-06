Глава Зауралья разобрал историю, когда власть не слышала людей

18:34 06 марта 2018 8

Алексей Кокорин уверен, что зауральцы будут активны на предстоящих выборах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин, как и все россияне, готовится к главному событию года — выборам президента страны. Однако в своем жестком графике он нашел несколько минут, чтобы ответить на вопросы «URA.RU» и получить наш подарок к прошедшему дню рождения.

— Алексей Геннадьевич, еще раз поздравляем вас! В эти дни вы получаете много пожеланий, какие, на ваш взгляд, самые актуальные на ближайший год?

Глава Зауралья все еще принимает поздравления с прошедшим днем рождения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Дальнейшая стабилизация экономической ситуации в регионе. Чтобы уровень жизни повышался у всех жителей области. Поменьше пессимистического настроения, больше радости, удовлетворения от проделанной работы — не только работникам правительства, но и всем зауральцам.

— Мы вышли на финишную прямую — 18 марта президентские выборы. Это сложное испытание для всех уровней власти. Какие трудности пришлось решать, какие ориентиры вы себе наметили по основным показателям (в первую очередь по явке)?

— Явка будет зависеть от проделанной работы на всех уровнях. Я только что провел совещание с главами муниципальных образований и еще раз подчеркнул, что административные способы для повышения явки недопустимы. Чем больше человек придет на участки для голосования, тем меньше у оппонентов будет поводов для манипуляций. Я убежден, что жители Курганской области проявят свою гражданскую позицию.

— Нет у вас на этот счет волнений?

— Волнения всегда есть, но я думаю, что результаты не будут худшими. Что-то мне подсказывает, что результаты буду выше среднероссийских.

— Тем не менее, год начался непросто — с конфликтов с педагогами…

Контроль над выполнением указов президента — одна из важнейших задач власти, считает Кокорин Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Конфликта с педагогами не было. В Звериноголовском районе органами местного самоуправления было недостаточно проведено разъяснительной работы. Нужно правильно общаться, объяснять, в связи с чем сделаны начисления. Еще раз подчеркну, что фонд заработной платы финансируется в полном объеме. Нужно открыто распределять средства с участием комиссии, чтобы вопросов не возникало. В Звериноголовском районе были сделаны кадровые перестановки. Мы следим за выполнением указов президента — не только тех, которые касаются учителей, но и других бюджетников во всех районах области. Ведется постоянный мониторинг, нарушений зафиксировано не было.

— То есть удалось урегулировать все недоразумения, они не дадут больше о себе знать?

— Человеческий фактор нельзя исключать. То, что в полном объеме деньги запланированы в областном и местном бюджете — это однозначно.

— Вы достаточно резко отреагировали на конфликт с педагогами — ряд чиновников были отправлены в отставку. Как вы считаете, другие ваши подчиненные учли эти ошибки?

— Это не было показательной поркой. Я туда выезжал, мои замы несколько раз выезжали, и все равно работа велась не так, как это должно было быть. Это говорит о том, что этот руководитель, чиновник ненадлежащим образом относится к своим должностным обязанностям. Вот и все.

— Еще одна громкая новость последних дней — арест руководителя управления налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Это стало для вас неожиданностью?

— Неожиданности здесь нет, правоохранительные органы работают в соответствии с действующим законодательством. Если было принято решение, значит, были на это основания. Делать из этого сенсацию я бы не стал.

Алексей Кокорин уверен, что собственные доходы региона продолжат расти Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Многие с появлением Рыжука связывали рост собираемости налогов в Курганской области. Как вы считаете, стоит ли опасаться, что этот показатель снизится в ближайшее время?

— Рост собираемости налогов зависит от стабильной работы промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, в целом всей экономики Курганской области. Дополнительные штрафы по камеральным проверкам не влияют на рост. На мой взгляд, это непродуманная разовая акция, которая позволяла создать видимость работы. Те копейки, которые поступали от штрафных санкций, не стабилизировали ситуацию. Три года промышленность в Курганской области работает с ростом — отсюда и рост собственных доходов.

— В прошлом году область получила рекордный урожай зерна, однако были сложности с ее реализацией. Я знаю, что по-прежнему есть проблемы с вагонами для отгрузки зерна, однако цена на пшеницу все же пошла вверх. Хватит денег на то, чтобы засеять новый урожай?

— Сегодня мы с главами районов обсуждали подготовку к весенне-полевым работам. Как мне доложили, что мы идем по уровню прошлого года. В прошлом году сев был на полторы недели позже обычного. Какие погодные условия будут в этом году… Я знаю, что однозначно март будет холодным и снежным. Все думают, что снега не будет. Сегодня выпадет столько, сколько не было за всю зиму. Вот вы посмотрите к утру — коммунальщикам придется вспомнить, как снег убирать.

Губернатор предсказал сюрпризы от погоды в марте Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Не думаю, что запоздалый рост цен на зерно скажется на крупных производителях. В этом году мы на 32 процента увеличиваем посевы масличных культур. В прошлом году открыли завод по производству масла, потребность достаточно большая. Производители быстро переориентируются, поскольку рентабельность довольно высокая. Однако мы должны выполнить все индикаторы министерства сельского хозяйства — и по объемам посевных площадей, и по качеству семян. Понятно, что профицит зерна в ближайшие годы будет расти. Конечно, часть можно пустить на экспорт. Будем заниматься животноводством внутри региона.

— Периодически на аграрном комитете в думе заходит речь о том, что нам нужны крупные комплексы…

— У нас многие считают, что нужны крупные комплексы — да, если есть такая возможность. Однако для занятости населения, на мой взгляд, важнее строительство небольших ферм, на это нужно гораздо меньше затрат. Особенно, что касается мясного животноводства. Достаточно закупить элитное поголовье, которое будет продуктивно давать отдачу. Взять те же «Глинки» в пригороде Кургана — там рентабельность намного выше, чем принято считать. Наша задача — чтобы люди вновь научились работать, обеспечивать себя, своих близких. Больших налоговых поступлений от них не требуется. Главное — выпуск экологически чистой продукции: мяса, молока.

— Сейчас у области 16,6 млрд рублей госдолга. Одним и требованием Минфина для выделения субсидий и реструктуризации долгов является необходимость снижения объема займов. Это реально? Есть надежда, что когда-то мы уже выйдем в ноль?

— Выбора у нас нет — для того, чтобы взаимодействовать с Минфином, мы обязаны выполнять все требования. Была проведена оптимизация, работает целая программа по повышению доходов бюджета. Президент задачу дал по реструктуризации бюджетных кредитов. Для нас это большая помощь — возвращать кредиты придется не сейчас, а через шесть лет. Это даст возможность принимать более сбалансированный областной бюджет.

— Вы заявляли о том, что готовы баллотироваться на второй срок…

— Я этого не заявлял! Я общался с блогерами, они спросили: «Вы чувствуете в себе силы?» Я ответил, что чувствую. Зависеть это будет не от желания, личного мнения губернатора, а от населения области и предложений, которые поступят…

— Желаем вам успехов во всех начинаниях!