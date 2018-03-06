Ямал опередил Пермь по «мобильным избирателям». Екатеринбург в хвосте

23:54 06 марта 2018 0

Уральцы оказались на передовой по числу зарегистрированных мобильных избирателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президентские выборы еще не прошли, а россияне уже побили электоральный рекорд. По информации Центризбиркома, 2,5 млн человек на данный момент воспользовались возможностью проголосовать по месту пребывания, а не по прописке. Каждый десятый из них — уралец. Новая система заменяет предыдущую, более сложную с использованием открепительных удостоверений: на президентских выборах 2012 года было выдано 2,1 млн таких удостоверений, а использовано — 1,6 млн. Сейчас ЦИК рассчитывает, что число «мобильных избирателей» вырастет к 18 марту до трех миллионов.

В МФЦ обещают принять заявление «мобильного избирателя» за пять минут Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По информации «URA.RU», к середине этой недели в регионах УрФО и Пермском крае, 245 тысяч человек стали «мобильными избирателями». Как рассказал источник агентства в федеральных органах власти Пермского края, ЦИК России предпочитает пока не распространять точную информацию по регионам, а дают только общую цифру по стране. «Такое решение было принято, чтобы не создавать ненужную конкуренцию между регионами», — пояснил собеседник «URA.RU». Тем не менее, агентство выяснило, количество «мобильных избирателей» во всех регионах Большого Урала и посчитало, жители каких регионов оказались наиболее активными.

Лидером нашего рейтинга стал ЯНАО. Там, по данным источника «URA.RU» в ЦИК, на 6 марта зарегистрировались 14 453 человека — это 4% от общего числа избирателей. На втором месте — Тюменская область (33 804) — 3,1%. На третьем оказался ХМАО, там «мобильными избирателями» стали 32 592 человека, то есть 2,9%. От Югры немного отстает Пермский край (46 573) — 2,25%. Челябинская область (50 974) показала результат в 1,9%, Свердловская область (56 447) стала предпоследней — здесь зарегистрировалось 1,7%. Последнюю строчку заняла Курганская область (10 134) — 1,4%.

Лидерство Тюменской матрешки политолог Александр Пирогов объяснил «URA.RU» большим количеством вахтовиков в этих регионах. Новинка от ЦИК позволит людям, работающим на предприятиях, также принять участия в выборах. «Кроме того, у жителей этих территорий есть привычка уезжать на выходные в Москву или Санкт-Петербург, теперь они тоже смогут проголосовать 18 марта», — пояснил эксперт. Как рассказали наши источники в Югре, ряд высокопоставленных лиц уже подали свои заявления, в том числе и глава УМВД по ХМАО Василий Романица.

Самое большое число уральских избирателей прикрепились через интернет-портал «Госуслуги» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Середняками оказались регионы с городами-миллионниками — Свердловская и Челябинская области, а также Пермский край. Политолог Анатолий Гагарин объясняет это тем, что в отличие от северных территорий, где погодные условия и инфраструктура непредсказуемы, функция прикрепления к нужному участку здесь менее актуальна. «Основная часть населения здесь проживает в городах-миллионниках. Их жители более расслаблены, ведь чтобы добраться до своего участка, им не нужно прилагать никаких особых усилий». Это же касается и Курганской области, по словам эксперта участки там находятся в пешей доступности, погодные условия самые благоприятные, и в целом, курганцы более традиционны в своем электоральном поведении.

Напомним, что на президентских выборах 2018 впервые используется новая система смены избирательного участка. Россияне могут выбрать любое удобное для них места голосования. Для этого с 31 января по 12 марта нужно выбрать «свой» участок. Это можно сделать через портал «Госуслуги», многофункциональный центр, территориальные или участковые комиссии. Заявления, полученные по этой системе, можно будет использовать только на одном участке, в отличие от открепительного удостоверения, которое могло быть использовано на любом из участков. Новая система была введена ЦИК для исключения возможность фальсификации результатов выборов: чтобы злоумышленники не могли голосовать несколько раз по открепительным удостоверениям.