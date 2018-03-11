Впервые за 100 лет можно увидеть главные документы из истории России

12:28 11 марта 2018 0

В «новом Манеже» собрали сотню самых важных документов в российской истории Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Накануне президентских выборов в Москве открылась уникальная выставка «100 раритетов российской государственности». Среди экспонатов — первый свод законов Руси — «Русская Правда», легендарная «Повесть временных лет», Судебники 1497 года и 1550 годов. Некоторым представленным документам уже почти тысяча лет. Есть и более современные: впервые продемонстрирован подлинник Акта о капитуляции Германии. Эти документы миллионы историков и юристов разбирали на семинарах, писали по ним курсовые, а кто-то и свои дипломные работы. По некоторым из них страна жила веками, другие учреждали империи и завершали эпохи. О том, как подбирались экспонаты для выставки, «URA.RU» рассказала директор Госархива и одна из организаторов выставки Лариса Рогова.

— В истории России было множество исторических документов. Для выставки вы отобрали лишь сто. По какому принципу шел отбор и кто составлял критерии?

Конституция, на которой принимал присягу Владимир Путин в 2000 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Главный критерий, которым мы руководствовались — значение документа в истории российской государственности. Из каждого исторического периода мы брали наиболее знаковые документы.

— Вы подобрали действительно значимые документы для российской истории. Та же «Русская правда» определяла свод правил, по которым люди затем жили веками. Судебники 1497 и 1550 года положили начало крепостному праву на Руси. Насколько часто оригиналы столь значимых документов вообще выставляются на обозрение?

— Большинство документов выставляются впервые за последние 50 лет. Те же «Русская правда» и «Саввина книга» (краткое рукописное евангелие, XI век — прим. ред.) раньше почти не демонстрировались.

Этим источникам тысяча лет. «Сказание о Борисе и Глебе» (памятник древнерусской литературы, XI век — прим. ред.) выставляется впервые за сто лет, это настоящий раритет.

Подобные документы отнесены к разряду уникальных. С ними не работают даже ученые. Согласно методике работы, сначала делаются их копии, после чего заносят в специальный реестр.

На фото «Сказание о Борисе и Глебе». Документ XI века. Сказание посвящено истории убийства сыновей князя Владимира Крестителя Бориса и Глеба Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Есть документы, которые были выставлены впервые в истории России? Выставлялось ли раньше «Остромирово Евангелие»?

— Точно сказать не могу. Но за последние два века «Остромирово Евангелие» точно выставляется впервые.

— Почему столь уникальную выставку решили провести именно сейчас, в марте 2018 года?

— В этом году мы отмечаем столетие российских архивистов. Еще одно главное событие этого года — выборы президента. Хотелось приурочить выставку и к этому знаменательному событию.

— На ваш взгляд, на кого в первую очередь направлена эта выставка?

— К нам уже приезжают автобусами коллеги-архивисты из Ярославля и Твери. Приходит очень много профессиональных историков, музейных работников. Для многих увидеть столько раритетов в одном месте — это уникальное событие в их профессиональной жизни. Многие профессора приводят на выставку своих студентов. Очень много экскурсий из московских школ. Мы даже проводим мастер-класс для школьных учителей, чтобы они могли провести для учеников уроки истории в рамках выставки. Однако

в целом выставка рассчитана на любого культурного и образованного человека. Мы проводим выставку в «Новом Манеже» в центре Москвы, до нее удобно добираться.

— И какую реакцию она вызывает?

— Она впечатляет. Многие не верят, что мы действительно выставили подлинники документов тысячелетней давности. Многие поражаются тому, что подобные документы вообще удалось сохранить. Тому же «Остромирову Евангелию» (одна из первых известных рукописных книг, XI век — прим. ред.) почти тысяча лет.

1/8 Акт об отречении Николая II. На этом документе закончилась Российская империя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Выставка открылась 1 марта. Как долго она продлится?

— До 20 марта. Мы определили расписание исходя из возможностей нового Манежа. Его расписание распределено на полтора года вперед.