После речи президента Зауралье потребует ответов у Минсельхоза

12:08 15 марта 2018 1

Вдохновленные Путиным, аграрии хотят узнать, как решат их проблемы, уже к концу недели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блок о поддержке сельхозпроизводителей в послании президента России Федеральному Собранию должен быть реализован государством, уверены в Курганской области. В начале месяца Владимир Путин сначала поблагодарил «работников АПК за рекордный урожай [зерна] за всю историю страны — 134 миллиона тонн». А после добавил: «Понятно, что у такого высокого урожая есть и обратная сторона. Цены снизились, возникли проблемы с хранением и транспортировкой. Чтобы поддержать наших производителей, до 1 июля 2018 года предусмотрены льготные тарифы на перевозку зерна по железной дороге.

Нужно проработать продление этой меры обязательно на следующие зерновые сезоны, а также предусмотреть дополнительные закупки в регионах Урала и Сибири, удалённых от портов, и вообще помочь тем, кто готов и хочет заниматься переработкой на месте. Добавочную стоимость надо повышать. И потом дальше идти в животноводство с этим продуктом. Обязательно обсудим эти и другие вопросы, которые ставят работники АПК, на предстоящем в марте форуме сельхозпроизводителей и по итогам сформулируем дополнительные меры поддержки отрасли».

Юрий Михеев надеется, что замечания президента воспримут буквально Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области, где сельскохозяйственные рекорды из-за падения цен на сырье и трудностей с вывозом зерна едва не поставили под угрозу новую посевную, послание было воспринято особо позитивно. Первый заместитель регионального департамента агропромышленного комплекса Юрий Михеев признался, что слова Владимира Путина для него «как бальзам на душу», так как президент впервые поставил в приоритет Урал и Сибирь. «Он выделил болевые точки АПК, призвал подумать не только о льготных тарифах на вывоз, но и о закупках. Это очень актуально, у нас профицит всегда минимум 500 тонн, мы бы, конечно, хотели продавать это зерно с большей добавленной стоимостью», — пояснил собеседник.

Ожидания предпринимателя и депутата Курганской областной думы Олега Колташова связаны с позитивными изменениями в структуре предоставления мер поддержки аграриям.

«Сейчас очень адекватные меры поддержки: субсидирование железнодорожных тарифов может действительно ценообразование поменять в положительную сторону, но ввиду отсутствия подвижного состава мы этого пока не ощутили», — уточняет он. Ранее депутат предлагал предоставить госдотации для приобретения вагонов производителям зерна.

Председатель комитета думы по аграрной политике и природным ресурсам Владимир Остапенко выделил то, что Владимир Путин призвал продлить субсидирование перевозок и на последующие годы. «Эта должна быть постоянно действующая система, — считает собеседник. — А то, пока мы добиваемся, время уходит, зерно продается и люди терпят убытки». По его мнению, следует обратить внимание и на другие сферы сельского хозяйства, которые тоже нуждаются в поддержке: «должна быть отработана схема реализации нашей продукции — не важно, зерно это, мясо или молоко».

В поддержке государства, по мнению аграриев, нуждается не только растениеводство Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Предложение Владимира Путина подумать о переработке зерна на местах Олег Колташов назвал «хорошей идеей», однако поставил под сомнение то, что это удастся реализовать в текущих условиях. «Сейчас нет ощутимых мер поддержки и людей, которые хотят вкладываться в переработку, она не является приоритетной для Минсельхоза, и получить льготный кредит под пять процентов на это практически нереально», — пояснил собеседник.

Он также добавил, что в России подобной продукции уже достаточно, единственный вариант — выходить на внешний рынок, но «это другой уровень, другие проблемы и значительно сложнее, чем торговать сырьем». Юрий Михеев, в свою очередь, поделился, что Курганская область долго ищет инвесторов для развития глубокой переработки, но они «пока не выражают готовности». «Мы считаем, что здесь самым крупным инвестором должно стать государство», — добавил депутат.