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Главные новости Курганской области
19:33  05 февраля 2018 0

Минсельхоз поможет зауральцам, которым не хватает вагонов для экспорта зерна

Железнодорожная станция, горка и вокзал. РЖД. Челябинск, поезд, вагон, грузовой поезд, железнодорожный узел
В ведомстве порекомендовали поискать резервные вагоныФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство сельского хозяйство готово помогать Курганской области в решении проблемы нехватки вагонов для вывоза зерна на льготных условиях. Об этом заявил директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза России Анатолий Куценко на селекторном совещании в понедельник, 5 февраля.

Директор департамента АПК Курганской области Сергей Пугин доложил, что для освоения выделенной региону квоты в объеме 320 тысяч тонн нужна ясность, когда и в каком количестве будут вагоны. Например, на февраль в области подготовлено к вывозу 37,7 тыс. тонн зерна, для которых потребуется 540 вагонов. При этом «Русагротранс» согласовал только 130 вагонов. В марте при наличии вагонов объем зерна может быть удвоен.

«Со своей стороны готовы предоставить Русагротрансу график отгрузки до конца июня 2018 года по всему объему зерна», — отметил Пугин. Генеральный директор компании АО «Русагротранс» Виктор Хегай ответил, что компания будет пытаться предоставить необходимый объем вагонов за счет внутреннего резерва.

Напомним, в Зауралье в прошлом году собрали рекордный урожай зерна — более 2,2 млн тонн. Курганская область получила квоту на бесплатный вывоз по железной дороге 320 тысяч тонн зерновых. Для решения проблемы с нехваткой вагонов курганский депутат призвал государство помочь купить вагоны, чтобы вывезти рекордный урожай.

Анна Бояркина
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