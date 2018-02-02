Из-за нехватки вагонов вырастившие рекордный урожай зауральские аграрии не могут его вывезти. В связи с этим депутат курганской областной думы Олег Колташов предложил предоставить госдотации для приобретения вагонов производителям зерна. Проблема была озвучена на селекторном совещании с Минсельзом, сообщили в пресс-службе областного департамента АПК.
Также Колташов озвучил проблему, с которой столкнулись аграрии при транспортировке зерна в Среднюю Азию через Казахстан. Существующая льгота возмещает затраты лишь до границы с Казахстаном, а не до конечной точки пути. Слишком короткий отрезок пути до казахстанской границы сводит на нет все преференции, потенциально предусмотренные данным документом. Депутат предложил предоставлять льготу на весь путь транспортировки груза. Прозвучавшие предложения в министерстве пообещали рассмотреть в ближайшее время.
Кроме того, Курганскую область планируется включить в число «транзитных регионов», по которым поставки зерна в Китай будут субсидироваться по схеме, аналогичной льготным железнодорожным перевозкам. Сейчас анализируется количество таких регионов, рассматриваются страны и направления, куда пойдут поставки. Планируется, что постановление, регламентирующее эти вопросы, будет выпущено в феврале 2018 года.