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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Курганской области
10:44  02 февраля 2018 7

Курганский депутат призвал государство помочь купить вагоны, чтобы вывезти рекордный урожай

Заседание Курганской областной думы
Олег Колташов внес предложения, которые помогут аграриямФото: Александр Кадников © URA.RU

Из-за нехватки вагонов вырастившие рекордный урожай зауральские аграрии не могут его вывезти. В связи с этим депутат курганской областной думы Олег Колташов предложил предоставить госдотации для приобретения вагонов производителям зерна. Проблема была озвучена на селекторном совещании с Минсельзом, сообщили в пресс-службе областного департамента АПК.

Также Колташов озвучил проблему, с которой столкнулись аграрии при транспортировке зерна в Среднюю Азию через Казахстан. Существующая льгота возмещает затраты лишь до границы с Казахстаном, а не до конечной точки пути. Слишком короткий отрезок пути до казахстанской границы сводит на нет все преференции, потенциально предусмотренные данным документом. Депутат предложил предоставлять льготу на весь путь транспортировки груза. Прозвучавшие предложения в министерстве пообещали рассмотреть в ближайшее время.

Кроме того, Курганскую область планируется включить в число «транзитных регионов», по которым поставки зерна в Китай будут субсидироваться по схеме, аналогичной льготным железнодорожным перевозкам. Сейчас анализируется количество таких регионов, рассматриваются страны и направления, куда пойдут поставки. Планируется, что постановление, регламентирующее эти вопросы, будет выпущено в феврале 2018 года.

Татьяна Жаткина
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