«Голос» нашел возможность обойти закон об иностранных агентах

19:52 12 марта 2018 0

Иностранный агент «Голос» нашел способ получать помощь из-за рубежа Фото: Александр Мамаев © URA.RU

За неделю до президентских выборов самая известная организация наблюдателей России оказалась в центре финансового скандала. По данным «URA.RU», НКО «Голос» может получать финансирование из неизвестных источников, в том числе иностранных, и тем самым нарушать закон об иностранных агентах.

По договору оферты деньги на поддержку «Голоса» уходят другой организации — «Лиге избирателей»

Документы, имеющиеся в распоряжении «URA.RU» (скриншоты и выписки из Единого реестра юрлиц), указывают на то, что правозащитники собирают пожертвования через «чужие» реквизиты.

Когда пользователь на официальном сайте «Голоса» нажимает кнопку «сделать пожертвование», его деньги переводятся на счет другой НКО, «Лига избирателей», которая не числится в реестре «иноагентов». О том, что перевод предназначается «чужой» организации, указано в первом пункте договора публичной оферты, который представлен на официальном сайте «Голоса».

Кроме того, в системе «Яндекс.Деньги» получателем перевода автоматически назначается фонд «Лига избирателей» [эта НКО не состоит в реестре «иностранных агентов»].

«Лига избирателей» не числится в реестре «иностранных агентов» URA.RU

В итоге «Голос» может бесконтрольно получать переводы из любых источников, в том числе и иностранных. В то ЖЕ время по закону об иноагентах такие НКО должны ежеквартально предоставлять отчеты, в том числе документы о полученных от иностранных источников доходов. Кроме того, все операции от иностранных источников на сумму, равную либо превышающую 200 тысяч рублей, подлежат обязательному контролю.

Руководитель пермского отделения «Голоса» Виталий Ковин объяснил «URA.RU» такую схему тем, что движение «Голос» не обладает статусом юрлица. «Наша ассоциация не может принимать пожертвования, а «Лига избирателей» — это дружественная нам организация, которая была в том числе организована членами движения «Голос», — пояснил правозащитник.

Отметим, что генеральным директором «Лиги избирателей» по документам числится координатор «Голоса» Виталий Аверин, а учредителем — журналист Сергей Пархоменко.

Коды ОКВЭД указывают на то, что фонд «Лига избирателей» занимается деятельностью по предоставлению «прочих финансовых услуг», кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, деятельностью в области права, деятельностью по изучению общественного мнения. В реестр «иностранных агентов» фонд не входит, а логотип этого юрлица совпадает с товарным знаком общественно-политического движения «Лига избирателей», созданного в 2012 году.

Логотип фонда «Лига избирателей»

По словам эксперта движения «Голос» Василия Вайсенберга, организация действует в соответствии ст. 29, 30 и 34 Конституции России: «Это означает, что [наше] движение не имеет банковских счетов и имущества. Поддержку деятельности осуществляют его участники и российские партнерские организации, в том числе фонд „Лига Избирателей“». Вайсенберг отметил, что «Лига» собирает пожертвования и поддерживает мероприятия движения «Голос».

В тех лазейках, которые использует «Голос», должны разобраться правоохранительные органы, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. «У «Голоса» много различных юрлиц — есть и ассоциация, и фонд, и движение. Есть много способов, чтобы прятать иностранное финансирование, но я считаю, что правозащитная деятельность должна быть максимально прозрачна, иначе она превращается в политическую деятельность.

«Голос» ведет свою деятельность с тем, чтобы нагнетать обстановку в период предвыборной кампании, создавать ощущение, что уже зафиксировано огромное количество нарушений, а выборы нелигитимны», — дал свою оценку «URA.RU» вскрывшимся обстоятельствам эксперт.

Лого общественно-политического движения «Лига избирателей» на сайте одного из его учредителей, журналиста Леонида Парфенова

Напомним, что ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей „Голос“» основана в 2000 году. Своей задачей она считает защиту прав избирателей. Общественное движение «Лига избирателей» было создано накануне президентских выборов в 2012 году. Цель организации — контролировать соблюдение избирательных прав россиян. Среди учредителей «Лиги» значатся блогеры Илья Варламов и Рустем Адагамов, писатели Борис Акунин, Людмила Улицкая и Дмитрий Быков, благотворитель Елизавета Глинка, телеведущая Татьяна Лазарева, журналисты Леонид Парфёнов и Сергей Пархоменко, певец Юрий Шевчук, общественник Пётр Шкуматов и другие. По данным Минюста, бюджет «Лиги избирателей» составляет не менее 3 млн. руб. в год.