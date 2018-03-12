Кремлевские эксперты расписали, что ждет всех кандидатов в президенты

21:40 12 марта 2018 0

Единственный кандидат в президенты-женщина способна побить гендерный рекорд в новейшей истории России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Путинское большинство остается стабильным и растет. Об этом заявил политолог Глеб Кузнецов, презентуя доклад Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «О задачах и стратегиях участников и организаторов президентской избирательной кампании-2018» на круглом столе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). Самыми успешными игроками президентской кампании оказались Владимир Путин и Центральная избирательная комиссия.

Как пояснил Глеб Кузнецов, ЦИК смогла повысить интерес населения к президентским выборам: упростить избирательное законодательство и провести широкую информационную кампанию среди населения. В итоге, явка на предстоящих выборах ожидается на уровне 60%-65%. Глеб Кузнецов сообщил, что за эту кампанию удалось преломить тренд на снижение явки, который проявился на региональных и парламентских выборах (в 2011 году — 60%, 2016 год — 48%). Глава ФоРГО Константин Костин отдельно пояснил, что если в 2012 году за Путина проголосовало 45 602 075, то прогноз по результату Путина на 2018 год — 48-50 миллионов. «Главный вывод, который можно сделать, — расширение путинского электората, если мы говорим о количестве голосов, которые будут отданы действующему президенту на этих выборах. Совершенно очевидно, что 18 марта число голосов будет больше, чем в 2012 году», — сказал он.

В докладе отмечается, что Владимир Путин как кандидат в президенты в рамках этой кампании получил подтверждение лидерства перед лицом международных и внутренних вызовов.

В итоге, по прогнозам ВЦИОМ, на этих выборах Владимир Путин может получить результат выше, чем в 2012 году 69%-73% (в 2012 году было 63,6%).

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, скорее всего, получит второе место. Но его стратегию Глеб Кузнецов назвал неуспешной. Максимальный результат, который прогнозирует ВЦИОМ Грудинину — 14%, в то время как на выборах 2012 и 2008 годов лидер КПРФ Геннадий Зюганов набирал стабильно более 17%. «Причины этого — низкая мотивация на голосование электората КПРФ и несфокусированная избирательная кампания. После этих выборов никто не сможет оспорить лидерство Геннадия Зюганова в КПРФ», — считает Кузнецов.

Эксперты считают, что Жириновский вряд ли станет политиком №2 в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимиру Жириновскому ВЦИОМ прогнозирует третье место: он может получить 8-12%. По мнению авторов доклада, это позволит выполнить Жириновскому задачу минимум: улучшить свой результат по сравнению с 2012 годом (9%). Но при этом Жириновский вряд ли станет политиком № 2 в стране.

Ксения Собчак имеет все шансы обойти своих конкурентов в право-либеральном пуле: Григория Явлинского и Бориса Титова. Сейчас ВЦИОМ прогнозирует ей четвертое место и результат 2-3%. Глеб Кузнецов отметил относительный успех ее стратегии и в комментарии «URA.RU» пояснил, что для нее отличным результатом и победой были бы 5%. Но этого будет сложно достигнуть, считает политолог, из-за ошибок Собчак на первом этапе ее кампании.

Глава ФоРГО Константин Костин задал еще одну планку для успеха Собчак: перспектива улучшить результат по сравнению с другими женщинами-кандидатами. Например, Ирина Хакамада в 2004 году на президентских выборах набрала 3,8% голосов.

Провальными оказались стратегии у кандидатов в президенты Бориса Титова и Григория Явлинского. Первый так и не смог перехватить реформаторскую повестку у главы ЦСР Алексея Кудрина, а второй — вернуться на позиции «лидера демократов». Обоим ВЦИОМ прогнозирует результат на уровне 1%.

У кандидатов в президенты Сергея Бабурина и Максима Сурайкина в этой кампании стояла задача переформатировать политическое поле после завершения и по итогам кампании, считают авторы доклада. Но для этого нужен результат, превышающий размер статистической погрешности. Сейчас ВЦИОМ им прогнозирует меньше 1%.

По данным ВЦИОМ, интерес к президентским выборам вырос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще одним участником кампании, пусть и не в статусе кандидата в президента, в докладе называется Алексей Навальный, который призывал к бойкоту выборов. Глеб Кузнецов считает, что стратегия Навального провалилась: низкой явки на этих выборах не предвидится.

Накануне Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал опрос. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 5-7 и 9 марта 2018 года среди 4 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Респондентам задавалось два закрытых вопроса, предполагающих один ответ: «Примете ли вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года или нет?» и «Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов в президенты РФ вы бы проголосовали?». Кроме того, для ответа на второй вопрос предлагались следующие варианты ответов: «приду и испорчу бюллетень», «не стал бы участвовать в выборах», «затрудняюсь ответить». Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,6%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.