Чиновники устроили профанацию из поручения Куйвашева

21:18 12 марта 2018 2

Второй раз из поручения губернатора по Шарташу пытаются устроить «позор» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выборы директора Шарташского лесопарка не единственный пример демонстрации своеобразного отношения свердловской власти к общественному мнению. Чиновники решили устроить профанацию из поручения губернатора Евгения Куйвашева — благоустройства территории вокруг озера.

Министр природных ресурсов Кузнецов отчитался о формальном выполнении поручения губернатора. Примет ли это глава региона — покажет время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свое распоряжение глава региона дал 6 августа 2017 года, после велопрогулки «Тур де Шарташ». В числе прочего он поставил задачу обустроить закольцованный велосипедный маршрут по берегу Шарташа. В понедельник, 12 марта 2018 года, департамент информационной политики региона официально отчитался, что свердловчане выбрали оформление входных групп Шарташского лесопарка.

«Губернатором Евгением Куйвашевым поставлена задача превратить популярный у свердловчан лесной парк в современное общественное рекреационное пространство. При этом все важные этапы разработки проекта его благоустройства обсуждаются с жителями региона. В настоящее время путем голосования выбраны два варианта оформления входных групп. Предполагается на одном из пяти входов в парк установить П-образную конструкцию и на четырех — одностоечную стелу», — процитирован в релизе министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.

«URA.RU» попыталось найти информацию о широкомасштабном голосовании в сети Интернет и выяснило, что ранее о проводимом минприроды опросе написали семь средств массовой информации, среди которых оказались «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Областная газета», «66.ру» и еще несколько малоизвестных городских порталов.

Ссылку на проводимое голосование из всех написавших про это СМИ дала только «Облгазета», что серьезно на посещаемости не сказалось. В итоге за проект новой входной группы Шарташского лесопарка проголосовало порядка 2,5 тысячи человек (0,05% от населения Свердловской области и 0,16% от населения Екатеринбурга).

1/4 Эскизы входных групп в Шарташский лесной парк Фото: mprso.midural.ru

Известные свердловчане, в число проголосовавших по какой-то причине также не попавшие, проведенным голосованием возмущены. «[Подобная практика кулуарных голосований] возмущает, но, к сожалению, в таких делах это стало обычной практикой, и я не знаю средства, как этому противостоять», — поделился своей оценкой произошедшего известный екатеринбургский рэп-поэт Наум Блик.

Вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков предложил частичное оправдание отсутствию его голоса за проект: «Все было в открытом доступе, и каждый мог выразить общественное мнение. Возможно, ответственные за распространение этой информации люди так сработали, что это не попало в такое количество СМИ и не коснулось той части аудитории, к которой отношусь я. Если бы я сам сильно желал быть услышанным в этой теме, я бы, наверное, нашел способ выразить своем мнение. Но я должным образом не поинтересовался — и вот мой голос здесь не учтен».

Претендовавший на должность директора Шарташского лесопарка Семен Копьев уверен, что у власти была возможность сделать голосование по-настоящему масштабным: «Это должно было освещаться на куда более качественном уровне — на ресурсах, которые обладают высокой посещаемостью и действительно привлекают внимание большой части горожан. У нас есть такие, это очевидно, и столько способов выяснения общественного мнения! Мы говорим, что Шарташ — визитная карточка Екатеринбурга, а поскольку это, безусловно, подразумевает наличие мнения горожан по поводу того, что они хотели бы считать визитной карточкой, то все-таки опрос стоило бы масштабно популяризировать».

Общественный активист Дмитрий Москвин считает, что в теме Шарташа «все перевернуто с ног на голову». «Очень не хочется потерять это прекрасное место в городской черте. Нет ни директора парка, ни проектной команды, ни публичных обсуждений концепции, ни привлечения специалистов в области паркового проектирования и ландшафтного дизайна. Но при этом уже принимаются решения о дизайне входной группы. То есть мы рискуем получить не единую концепцию, а какие-то заплатки на парк: здесь одно — там другое. Но, конечно, проще всего будет это списать на горожан, которые якобы где-то за что-то голосовали. Такими темпами можно будет подумать и об „обнимании Шарташа“. Надеюсь, новоназначенный директор парка сможет разобраться с этим и воспрепятствовать вкусовщине чиновников во вред развитию рекреации», — поделился урбанист.

В администрации губернатора, впрочем, профанацией действия чиновников не считают. «Не нужно судить по количеству посетителей конкретного сайта. Новость о том, что объявлен конкурс на входную группу Шарташского лесопарка была опубликована большинством информационных агентств Свердловской области. Все те, кто интересуется благоустройством Екатеринбурга, имели возможность проголосовать. И уж поверьте, что жители с активной гражданской позицией воспользовались возможностью выразить свое мнение», — заявил директор департамента информационной политики губернатора Александр Иванов.