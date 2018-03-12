16:19 12 марта 2018 0

Протеже главы администрации губернатора не смог получить высокий пост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская власть сделала работу над ошибками: практически оформленное решение о назначении на пост директора Шарташского лесопарка 58-летнего «свободного фотографа», мужа бывшего начальника управления образования Екатеринбурга (ныне — директора ТЮЗа) Александра Умникова, реализовано не будет. Его участие в первых двух этапах конкурса, подаче документов и тестировании, написанном на 100%, вызвало серьезный резонанс и было расценено как наплевательское отношение к общественному мнению.

Артур Зиганшин (справа) считается креатурой Леонида Гункевича (слева) и станет «спойлером», чтобы последний смог уверенно занять пост директора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ровно такой же была реакция политического и делового истеблишмента на назначение гендиректора МУП «Водоканал» Александра Ковальчика министром экономики Свердловской области в конце января 2018 года.

В итоге департамент кадровой политики администрации губернатора не допустил Умникова до последнего этапа конкурса. «Экспертная комиссия, оценивая презентации, учитывала их актуальность, наличие предложений по использованию и обустройству особо охраняемой природной территории, социальную направленность этих предложений. По результатам двух первых этапов трое соискателей набрали больше 15 баллов. По итогам работы экспертной комиссии к собеседованию с учетом представленных кандидатами документов и их профилей управленческих компетенций рекомендованы двое — [глава свердловской „Деловой России“] Леонид Гункевич и [предприниматель] Артур Зиганшин», — пояснили в департаменте информационной политики региона.

Интересно, что ранее директор департамента Александр Иванов говорил, что «Александр Умников больше всех нас вместе взятых проводит времени на Шарташе — в прогулках, в поездках на велосипеде, в скандинавской ходьбе». «Это человек, который отлично знает все дорожки как свои пять пальцев и любит озеро с окружающей территорией», — поделился позицией обладминистрации глава департамента информполитики региона Александр Иванов.

«Предсказуемое назначение Ковальчика вызвало недовольство на разных уровнях, — подтверждает источник агентства. — Оно идет вразрез с политикой федеральных властей, которые ищут таланты через открытые конкурсы типа „Лидеров России“. В Свердловской области так не получилось, и повторять ошибку никто не захотел. Назначение человека только потому, что он хороший знакомый других чиновников, неправильное. Как критиковать мэрию Екатеринбурга с ее решением назначить директором ЦПКиО военного Романа Шадрина, если на аналогичный парк ставишь такого же „специалиста“?»

Впрочем, с выбыванием из «гонки» Александра Умникова ситуация не потеряла пикантности. Член «Деловой России» Артур Зиганшин считается креатурой Леонида Гункевича и в гонке выступает вовсе не как соперник, а скорее как невыгодный спойлер, при любом раскладе обеспечивающий победу основному участнику.

Сам Гункевич, впрочем, свою очевидную победу пока признать не готов: «У нас хорошие отношения с Артуром — и ему, и мне эта тема интересна. Но все зависит от встречи с губернатором, на которой глава региона и определится, с кем ему хотелось бы работать по Шарташскому лесопарку. Я к встрече предварительно готовлюсь, изучаю вопросы, которые могут ко мне возникнуть в ходе собеседования». Получить комментарий Артура Зиганшина оперативно не удалось.

Собеседование губернатора с обоими кандидатами назначено на вторник, 13 марта. ГУП СО «Шарташский лесной парк» займется благоустройством площадки вокруг озера Шарташ — такое поручение Евгений Куйвашев озвучил еще в августе 2017 года, после велосипедной прогулки «Тур де Шарташ».