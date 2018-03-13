Депутатам Госдумы нужно доказать: они знают города, от которых избраны

23:42 13 марта 2018 0

До выборов надо обзвонить всех депутатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты Госдумы, избранные по одномандатным округам от Челябинской области, получили последние вводные для повышения явки на выборах президента РФ. Каждый несет персональную ответственность за свой округ. Российским парламентариям рекомендовано за оставшиеся до воскресенья дни «взбодрить» депутатов на местах и организовать массовый обзвон территорий, чтобы сверить данные программы «Мобилизатор». Не все политические тяжеловесы к этим рекомендациям прислушались.

Программа «Мобилизатор» была предложена Челябинской области руководителем Уральской МКС «Единой России», депутатом Госдумы Иваном Квиткой, в целях повышения явки. Ранее это программа была презентована в Екатеринбурге. Челябинские единоросы столь рьяно взялись за дело, что процесс пришлось притормозить и умерить пыл. Тем не менее, Челябинская область план перевыполнила, собрав 228 тыс. анкет. Из них 85 тыс. в Челябинске, около 15 тыс. в Магнитогорске, сообщили «URA.RU» в региональном отделении партии.

Иван Квитка (на фото) посадил всех депутатов на телефон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Теперь каждый местный депутат несет личную ответственность за то, чтобы его друзья и родные, внесенные в банк «Мобилизатор» не просто пришли на выборы, но и привели с собой знакомых. Это, по задумке, авторов проекта, даст дополнительные проценты к явке.

12 марта, в понедельник, Иван Квитка был в Челябинске и провел совещание с депутатами Госдумы от Челябинской области, избранными по одномандатным округам. Все депутаты — от «Единой России». От Челябинской области в Госдуму прошли одномандатники Владимир Бурматов, Анатолий Литовченко, Виталий Бахметьев, Олег Колесников и Андрей Барышев.

«Прозвучало предложение „госдумовцам“, от одного из партийцев, обзвонить максимальное количество депутатов райсобраний и райсоветов в своих округах. Чтобы собрать отчеты с мест, а потом, после выборов, за эти отчеты спросить. Иначе спросят с них. Рекомендация — звонить лично, в редких случаях, когда занят на встречах, может звонить помощник. Впрямую не говорили, что от результатов на воскресных выборах будет зависеть, получит ли депутат поддержку в округе на выборах в следующий созыв Госдумы. В основном нажимали на ответственность перед партией», — рассказал «URA.RU» источники в партии.

Самая большая проблема состоит в том, что предстоит сделать от 150 до 200 звонков. Процесс еще не стартовал, поручение было озвучено накануне. И как стало понятно «URA.RU», парламентарии если и будут звонить, то с большой неохотой.

Владимир Бурматов считает, что лучше не звонить, а встречаться с народом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Представьте себе этот обзвон, сколько времени на это уйдет, — рассказывает „URA.RU“ источник, знакомый с ситуацией. — Хотя все данные есть в базах, с фамилиями ответственных. Поэтому основные вводные состоят в том, чтобы просто „взбодрить“ людей на местах, дабы те не расслаблялись. Но с самих депутатов Госдумы ответственности за основную работу никто не снимает. Идет региональная неделя, куча встреч. А тут предлагают поработать все дни „телефонными барышеями“».

«Мне такого поручения не давали, — заявил „URA.RU“ депутат Госдумы Владимир Бурматов, избранный по Металлургическому округу. — А если дадут, откажусь. Считаю, что лучшей работой на привлечение интереса к выборам, это личное общение с избирателями. Я сейчас провожу по 8-9 встреч в день. На каждой собирается до 600 человек». Комментировать эффективность «Мобилизатора» Бурматов не стал.

Остальные депутаты, до кого удалось дозвониться «URA.RU», комментировать вводные от начальства не стали или согласились говорить неофициально. «Жесткого поручения не было, просто предложили, как один из инструментов, — сообщил один из парламентариев на условиях анонимности, — Если не отменят, вечером начну, после встреч, но точно знаю, что обзвонить удастся самый минимум».

Получить комментарий Ивана Квитки не удалось, его телефон не отвечает. Руководитель регионального отделения «Единой России», спикер Заксобрания Владимир Мякуш категорически опроверг, что депутатам Госдумы дано указание начать массовый обзвон. «Глупости все это! — заявил „URA.RU“ Мякуш. — Не было такого задания. Депутаты Госдумы от округов не могут знать такого числа депутатов на местах, чтобы им звонить. Все заняты на встречах с избирателями, идет региональная неделя».